FT buitenland: West Ham stelt Moyes aan als nieuwe hoofdcoach - Klose brengt in Rusland trofee op het toneel

10u06

Buitenlands Voetbal

Buitenlands Voetbal West Ham United benoemt Moyes als nieuwe trainer

Premier League-club West Ham United heeft een dag na het ontslag van de Kroaat Slaven Bilic zijn nieuwe hoofdcoach beet. De Schot David Moyes neemt het roer over en tekende voor 2,5 seizoen bij de Hammers. Volgens Engelse media zou Moyes een contract tekenen voor 2,5 seizoen, met de optie aan het einde van het seizoen de overeenkomst te verbreken.

De 54-jarige Moyes heeft een boel ervaring in de Premier League. Tussen 2002 en 2013 leidde Moyes Everton, waarna hij door Manchester United in de zomer van 2013 werd gecontracteerd als opvolger van Sir Alex Ferguson. De erfenis van Ferguson bleek echter te zwaar om dragen en in april 2014 kreeg Moyes, nog voor het einde van een eerste tegenvallend seizoen, de bons. Een seizoen bij Real Sociedad (2014-2015) en een mislukt gevecht tegen de degradatie bij Sunderland (2016-2017) later, krijgt hij een nieuwe kans in de Premier League.



West Ham kende een beroerde start dit seizoen en staat na elf wedstrijden op de achttiende plaats in de Premier League, een degradatieplaats. De Hammers tellen voorlopig slechts negen punten. Het team telt met Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht, Brussels en Kortrijk) een oude bekende van de Jupiler Pro League in de rangen.



Moyes wordt in Engeland aanzien als de ontdekker van Rode Duivel Marouane Fellaini. De Schot plukte de middenvelder eind augustus 2008 voor een toenmalig recordbedrag weg bij Standard en nam hem nadien ook mee naar Manchester United.

Miroslav Klose brengt Wereldbekertrofee naar het Kremlin voor de loting

De voormalige Duitse spits, Miroslav Klose, zal op vrijdag 1 december (om 16u00 Belgische tijd) in het Kremlinpaleis in Moskou tijdens de loting voor het WK voetbal van komende zomer de Wereldbetertrofee op het toneel brengen. Klose, de WK-topschutter aller tijden met zestien goals, werd in 2014 in Brazilië wereldkampioen met Duitsland.

"Ik heb fantastische herinneringen aan het WK", opende de ondertussen 39-jarige Klose, die aanwezig was op vier eindrondes (2002, 2006, 2010 en 2014), in een persbericht van de FIFA. "Ik voel me dan ook trots dat ik - zelfs na mijn afscheid - nog deel kan blijven uitmaken van dit spektakel. Ik zal Rusland de trofee presenteren waarvoor we in 2014 zo hard hebben gevochten."

De Rode Duivels gaan op 1 december ook de potten in voor de loting. Net als op het WK in Brazilië in 2014 en op het EK in Frankrijk in 2016 is ons land reekshoofd en komt zo uit in pot 1. Naast de Duivels zitten ook titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland in de eerste bokaal.

Photonews Miroslav Klose.