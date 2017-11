FT buitenland: West Ham stelt Moyes aan als nieuwe hoofdcoach - Engels bondscoach moet puzzelen - Sneijder denkt nog niet aan stoppen bij Oranje Redactie

Recordinternational Sneijder denkt nog niet aan stoppen bij Oranje

Wesley Sneijder denkt nog niet aan stoppen bij het Nederlandse elftal. De recordinternational haalt te veel plezier uit het spelen voor de nationale ploeg. Dat haalde hij dinsdag aan op het traingsveld in Katwijk. "Het heeft niet met leeftijd te maken, maar met hoe ik me voel en hoeveel zin ik er nog in heb. En dat gevoel is nog steeds goed", zei de 33-jarige spelmaker. "Er komt een moment dat ook ik stop, maar niet nu."

Sneijder zit voor de oefeninterlands tegen Schotland (donderdag 9 november) en Roemenië (dinsdag 14 november) weer bij de selectie van Oranje, nadat bondscoach Dick Advocaat hem vorige maand vanwege fysieke problemen en een gebrek aan speeltijd had gepasseerd voor de slotwedstrijden in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Zweden. Sneijder zat thuis voor de televisie toen Oranje het laatste sprankelje hoop op het WK 2018 zag vervliegen.

"Als ik er een keertje niet bij ben, doet dat pijn en wil ik juist weer het tegendeel bewijzen. In die fase zit ik nog steeds", aldus Sneijder, die dat even daarvoor al had aangetoond op het veld. Bij een afwerkoefening toonde de Utrechter maar weer eens zijn klasse, door de bal uit alle hoeken en met zowel links als recht zuiver in de hoek te schieten. "Ik zit lekker in mijn vel. En als ik lekker in mijn vel zit, dan geniet ik op het veld. Vandaag ook weer."

Sneijder miste vorige maand het afscheid van Arjen Robben, die na de wedstrijd tegen Zweden aankondigde te stoppen als international. Zelf vindt hij het nog te vroeg om te stoppen. "Ik ben nu hier voor deze twee wedstrijden. Of ik volgend jaar weer de motivatie heb voor de volgende duels, weet ik nog niet. Dat ga ik ondervinden."

Engels bondscoach Southgate moet puzzelen na nieuwe afzeggingen

Engeland kan komende week in de vriendschappelijke interlands op Wembley tegen Duitsland (vrijdag 10 november) en Brazilië (dinsdag 14 november) geen beroep doen op Jordan Henderson (Liverpool), Raheem Sterling en Fabian Delph (beiden Manchester City).

Henderson (dij), Sterling (rug) en Delph (kuit) kampen alle drie met blessureleed. Chelsea-verdediger Gary Cahill, die twijfelachtig was, kon de groep wel vervoegen.

Eerder had ook het Tottenham-trio Delli Alli (hamstring), Harry Winks (enkel) en Harry Kane (knie) al moeten afhaken. Southgate riep Jake Livermore (West Bromwich Albion) en Michael Keane (Everton) in hun plaats op.

Kroatië hoopt op snel herstel Mandzukic

Kroatië hoopt donderdag thuis tegen Griekenland in de heenwedstrijd van de play-offs voor deelname aan het WK voetbal te kunnen beschikken over Mario Mandzukic. De aanvaller van Juventus is twijfelachtig met een hamstringblessure. Mandzukic liep de blessure afgelopen weekend op toen hij als invaller op het terrein kwam in het gewonnen competitieduel tegen Benevento (2-1).

Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic heeft Andrej Kramaric (Hoffenheim) achter de hand. De spits maakte vorige maand beide doelpunten in het door Kroatië met 2-0 gewonnen kwalificatieduel tegen Oekraïne. Het land eindigde daardoor als tweede en verzekerde zich van de play-offs. Ook Nikola Kalinic van AC Milan kan op de plek van Mandzukic spelen.

Defensieve middenvelder Milan Badelj (Fiorentina) is wegens een ribblessure sowieso niet inzetbaar bij de Kroaten, die eerst thuis spelen. De return in Athene is zondag.

Bij Griekenland is de inzetbaarheid van verdedigers Vasilis Torosidis (Bologna) en Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund) onzeker.

Coutinho is zeer onzeker voor confrontatie met Japan

De Braziliaan Philippe Coutinho is zeer twijfelachtig voor de vriendschappelijke interland van de Seleçao van vrijdag (om 13u00) in Rijsel tegen Japan. Dat bevestigde de Braziliaanse medische staf. De aanvallende middenvelder van Liverpool kampt met een spierblessure in de linkerdij.

"De kans is klein dat Philippe Coutinho zal aantreden tegen Japan", bevestigde Rodrigo Lasmar, de arts van de Braziliaanse selectie. "We doen ons best om hem speelklaar te krijgen voor de ontmoeting met Engeland, dinsdag op Wembley (om 21u00). Misschien kan hij vrijdag op de bank plaatsnemen en enkele minuten invallen, maar ik vrees ervoor. We mikken op de tweede match."

Japan, dat het dinsdag (om 20u45) in Brugge tegen de Rode Duivels opneemt, nam Ryota Morioka (Waasland-Beveren), Yuya Kubo (AA Gent) en Eiji Kawashima (ex-Lierse en Standard) op in zijn selectie.

Franck Ribéry kan de trainingen hervatten

De knieblessure van Franck Ribéry lijkt tot het verleden te behoren. De Franse buitenspeler van Bayern München kon gisteren de trainingen hervatten, zo meldde de Beierse club op haar website. Ribery was een maand out met een scheur in de buitenste band van zijn linkerknie.

Ribéry liep zijn blessure op 1 oktober op tijdens het Bundesliga-duel op bezoek bij Hertha Berlijn (2-2). In eerste instantie werd gevreesd dat de Fransman maanden van de terreinen zou moeten blijven, maar dat bleek onterecht.

Ribéry kreeg op zijn eerste training het gezelschap van aanvaller Thomas Müller. Die liep op 21 oktober tijdens de competitiewedstrijd op Hamburg (0-1) een spierblessure op en kon vorige week de trainingen hervatten.

Buitenlands Voetbal West Ham United benoemt Moyes als nieuwe trainer

Premier League-club West Ham United heeft een dag na het ontslag van de Kroaat Slaven Bilic zijn nieuwe hoofdcoach beet. De Schot David Moyes neemt het roer over en tekende voor 2,5 seizoen bij de Hammers. Volgens Engelse media zou Moyes een contract tekenen voor 2,5 seizoen, met de optie aan het einde van het seizoen de overeenkomst te verbreken.

De 54-jarige Moyes heeft een boel ervaring in de Premier League. Tussen 2002 en 2013 leidde Moyes Everton, waarna hij door Manchester United in de zomer van 2013 werd gecontracteerd als opvolger van Sir Alex Ferguson. De erfenis van Ferguson bleek echter te zwaar om dragen en in april 2014 kreeg Moyes, nog voor het einde van een eerste tegenvallend seizoen, de bons. Een seizoen bij Real Sociedad (2014-2015) en een mislukt gevecht tegen de degradatie bij Sunderland (2016-2017) later, krijgt hij een nieuwe kans in de Premier League.



West Ham kende een beroerde start dit seizoen en staat na elf wedstrijden op de achttiende plaats in de Premier League, een degradatieplaats. De Hammers tellen voorlopig slechts negen punten. Het team telt met Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht, Brussels en Kortrijk) een oude bekende van de Jupiler Pro League in de rangen.



Moyes wordt in Engeland aanzien als de ontdekker van Rode Duivel Marouane Fellaini. De Schot plukte de middenvelder eind augustus 2008 voor een toenmalig recordbedrag weg bij Standard en nam hem nadien ook mee naar Manchester United.

Miroslav Klose brengt Wereldbekertrofee naar het Kremlin voor de loting

De voormalige Duitse spits, Miroslav Klose, zal op vrijdag 1 december (om 16u00 Belgische tijd) in het Kremlinpaleis in Moskou tijdens de loting voor het WK voetbal van komende zomer de Wereldbetertrofee op het toneel brengen. Klose, de WK-topschutter aller tijden met zestien goals, werd in 2014 in Brazilië wereldkampioen met Duitsland.

"Ik heb fantastische herinneringen aan het WK", opende de ondertussen 39-jarige Klose, die aanwezig was op vier eindrondes (2002, 2006, 2010 en 2014), in een persbericht van de FIFA. "Ik voel me dan ook trots dat ik - zelfs na mijn afscheid - nog deel kan blijven uitmaken van dit spektakel. Ik zal Rusland de trofee presenteren waarvoor we in 2014 zo hard hebben gevochten."

De Rode Duivels gaan op 1 december ook de potten in voor de loting. Net als op het WK in Brazilië in 2014 en op het EK in Frankrijk in 2016 is ons land reekshoofd en komt zo uit in pot 1. Naast de Duivels zitten ook titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland in de eerste bokaal.

Photonews Miroslav Klose.