FT buitenland: Wesley Sneijder stopt na 133 interlands als Nederlands international

04 maart 2018

09u54

Bron: Eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Wesley Sneijder neemt na 133 interlands afscheid van het Nederlands elftal. De 33-jarige Utrechter heeft dat besloten na uitvoerig overleg met bondscoach Ronald Koeman, die onlangs op bezoek was bij Sneijder in Qatar. De nieuwe bondscoach vertelde Sneijder dat hij een andere weg wil inslaan bij het Nederlands elftal.

"Toen ik naar Qatar vertrok, wist ik natuurlijk dat dat invloed zou kunnen hebben op mijn carrière als international", zegt Sneijder in een verklaring op de KNVB-website. "Bovendien begrijp ik dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken en dat was een zeer plezierig gesprek."

