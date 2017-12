FT buitenland: Wereldtitel levert Duitsers 350.000 euro op - Stijn Vreven heeft schorsing aan zijn broek De voetbalredactie

13u25 0 ASSOCIATED PRESS Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Vreven drie duels (één voorwaardelijk) geschorst

Stijn Vreven heeft een schorsing van drie speeldagen (waarvan één voorwaardelijk) aan zijn broek. De coach van het Nederlandse NAC protesteerde in de match tegen FC Twente van gisterenavond bijzonder hevig na een rode kaart van NAC-doelman Nigel Bertrams en moet daar nu de gevolgen van dragen. Met het voorstel gaat onze landgenoot overigens niet akkoord. Zijn zaak komt donderdag voor de tuchtcommissie.

ANP Pro Shots

Wereldtitel levert Duitsers 350.000 euro per speler op

Elke speler in de Duitse WK-selectie ontvangt een premie van 350.000 euro als de 'Mannschaft' in Rusland voor de tweede keer op rij de wereldtitel verovert. Dat is 50.000 euro meer dan drie jaar geleden in Brazilië, toen de spelers voor de wereldtitel 300.000 euro opstreken. De Duitsers doen er best aan de kwartfinales te bereiken, voordien worden er immers geen premies toegekend. Een plaats bij de laatste acht levert 75.000 euro per speler op, kwalificatie voor de halve finale 125.000 euro. Een derde plaats is goed voor 150.000 euro, als verliezend finalist gaan de spelers elk met 200.000 euro huiswaarts. "Duitsland voor de eerste keer in de geschiedenis aan twee wereldtitels op rij helpen, is voor onze spelers de belangrijkste uitdaging in Rusland", zegt bondsvoorzitter Reinhard Grindel. "Een dergelijke unieke prestatie is zeker een speciale premie waard." Enkel Italië (1934, 1938) en Brazilië (1958, 1962) konden in het verleden twee keer op rij het WK winnen.

AP Opluchting bij Inter na de penaltyreeks die finaal goed afliep.

Inter ontsnapt aan blamage in Coppa Italia

Inter Milaan is in de achtste finales van de Italiaanse beker aan een ware blamage ontsnapt. De koploper in de Serie A kwam in zijn thuiswedstrijd tegen derdeklasser Pordenone zowel in de reguliere speeltijd als in de verlengingen niet tot scoren. De strafschoppenreeks liep voor de 'nerazzurri' nog net goed af: 5-4. Voor Inter misten Skriniar en Cagliardini. Voor Pordenone faalden drie spelers van elf meter.