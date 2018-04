FT buitenland: Wereldreiziger Ogunjimi strijkt neer in Wit-Rusland - Carrasco opnieuw de boot in De voetbalredactie

14 april 2018

08u56 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Carrasco en Dalian Yifang verliezen opnieuw

Dalian Yifang heeft ook haar zesde wedstrijd in de Chinese Super League niet kunnen winnen. De promovendus, met Rode Duivel Yannick Carrasco negentig minuten tussen de lijnen, verloor met 2-0 bij Shandong Luneng en blijft zo laatste in de tussenstand.

Twee doelpunten van de Braziliaan Diego Tardelli (31. en 80.) volstonden voor de thuisploeg, die in de stand naar de derde plaats wipt. Dalian Yifang blijft laatste. Het kon in haar eerste zes wedstrijden nog niet winnen (vier nederlagen, twee draws) en telt twee punten.

Wereldreiziger Ogunjimi strijkt neer bij Wit-Russische bekerwinnaar

Aanvaller Marvin Ogunjimi heeft zaterdag een nieuwe club aan zijn toch al erg exotische spelerscarrière toegevoegd. De 30-jarige Ogunjimi tekende een contract van één seizoen bij Dinamo Brest, de Wit-Russische bekerwinnaar. Eind maart liet de zevenvoudig Rode Duivel zijn contract bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht nog ontbinden.

Ogunjimi was in Maastricht dit seizoen goed voor veertien officiële optredens (en één goal). De Mechelaar kende de voorbije jaren een enigszins afwijkend carrièrepad. Na te zijn doorgebroken bij Racing Genk volgde in januari 2012 een miljoenentransfer naar het Spaanse Mallorca. Daar kon hij in het eerste half jaar zijn stempel niet drukken, waarop eveneens weinig succesvolle uitleenbeurten volgden aan Standard, Beerschot en OH Leuven.

Vanaf juni 2014 begon Ogunjimi aan zijn odyssee doorheen exotische voetballanden. Na het Noorse Strömgodset volgden het Zuid-Koreaanse Suwon, het Thaise Ratchaburi Mitr Pol, het Albanese Skënderbeu en het Kazachse Okzhetpes. In augustus vorig jaar streek hij in Maastricht neer. Maar nu trekt hij toch opnieuw naar het oosten, met een transfer naar Dinamo Brest.

Brest won vorig seizoen de Wit-Russische bekercompetitie en vorige maand de plaatselijke Supercup. Het nieuwe kampioenschap is er pas twee speeldagen ver. Dinamo trekt later zaterdag (om 17u00) naar landskampioen BATE Borisov voor haar derde partij. Het nieuwe team van Marvin Ogunjimi verzamelde vier punten in haar eerste twee wedstrijden.

Fysiotherapeut Venezolaanse voetbalploeg doodgeschoten

In Venezuela is geschokt gereageerd op de brutale moord op Jesús Guacarán. De 30-jarige fysiotherapeut van de nationale voetbalploeg werd in zijn hoofd geschoten toen hij een apotheek verliet, meldt El Impulso.

Guacarán was ook fysiotherapeut bij de U20-ploeg en de lokale club Deportivo Lara. De dader vluchtte op een scooter, zonder iets te zeggen of iets te stelen van het slachtoffer. Er is nog altijd onduidelijkheid over waarom Guacarán vermoord is.

Verschillende spelers, onder wie Salomon Rondon, hebben hun verdriet al geuit via sociale media. Rondon voetbalt bij West Bromwich Albion in de Premier League.

¡¡Qué dolor e impotencia volver a comprobar que la vida no cuesta nada en mi país!! Gracias por tanto, Guaca, siempre te recordaré con la alegría que transmitías. Mis condolencias y mi más sentido pésame a sus familiares. pic.twitter.com/WZI7vFJlfS Salomón Rondón(@ salorondon23) link

Ciman en LA FC pakken driepunter bij Vancouver Whitecaps

Los Angeles FC heeft gisteren zijn vijfde wedstrijd in de Major League of Soccer (MLS) winnend afgesloten. Het team van Rode Duivel Laurent Ciman won bij de Vancouver Whitecaps met 0-2. Ciman stond de hele partij centraal in een driemansdefensie.

De doelpunten van Los Angeles vielen na rust door toedoen van de Mexicaan Carlos Vela (59.) en de Uruguayaan Diego Rossi (70.). Ciman en co klimmen in de tussenstand van de Western Conference naar een voorlopige derde stek, met negen punten na vijf wedstrijden. Vancouver is tweede (met 10 ptn uit 7 duels). De leidersplaats is voor Sporting Kansas City (met 13 ptn uit 6 duels).

FC Dallas en Roland Lamah, zevende in de Western Conference, trekt komende nacht (1u30 Belgische tijd) nog naar New England Revolution.