FT buitenland: Wenger evenaart straf record - Cristiano Ronaldo verkozen tot Speler van het Jaar

Arsène Wenger evenaart wedstrijdrecord Sir Alex Ferguson

Arsenal-coach Arsène Wenger (68) heeft het record van 810 wedstrijden op de bank in de Premier League van Sir Alex Ferguson geëvenaard. De 'Gunners' nemen het in de slotwedstrijd van de twintigste speeldag op tegen het Crystal Palace van Christian Benteke.

De Franse coach, bij Arsenal nog tot juni 2019 onder contract, stond in alle competities samen al 1.193 wedstrijden aan het roer sinds hij in oktober 1996 neerstreek in het noorden van Londen.

Onder zijn leiding heeft Arsenal drie landstitels (1998, 2002 en 2004) en zeven keer de FA Cup veroverd. In het 'Invincibles'-seizoen 2003-04 maakte zijn Arsenal indruk door geen enkele nederlaag te slikken in de Premier League. In 2006 verloren de 'Gunners' in de finale van de Champions League tegen Barcelona. Sindsdien vergaat het Arsenal minder goed. Vorig seizoen kreeg Wenger heel wat kritiek van de eigen supporters te slikken, na het mislopen van de kwalificatie voor de Champions League.

Ferguson coachte Manchester United van 1986 tot 2013. Vóór zijn 810 wedstrijden in de Premier League, gecreëerd in 1992, zat de Schot bij 223 wedstrijden in de hoogste Engelse divisie op de bank, goed voor een totaal van 1.033 matchen.

Cristiano Ronaldo verkozen tot Speler van het Jaar

De prijzenkast van Cristiano Ronaldo is weer een trofee rijker. Op de achtste editie van de Globe Soccer Awards in Dubai is de Real Madrid-ster uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Zinédine Zidane, coach van de Koninklijke, werd verkozen tot Coach van het Jaar.

Ronaldo en Zidane wonnen dit jaar met Real de Spaanse landstitel en de Champions League. Ronaldo krijgt de trofee van Speler van het Jaar voor de vierde keer, na 2011, 2014 en 2016. Drie weken geleden ontving de Real-aanvaller de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer op de Europese velden. In oktober werd de Portugees op het FIFA-gala verkozen tot beste speler ter wereld.

Real Madrid was de grote slokop in Dubai, want het kreeg ook de trofee voor Club van het Jaar (derde keer na 2014 en 2016). Francesco Totti en Carles Puyol, legendes van respectievelijk AS Roma en FC Barcelona, en bondscoach van China Marcello Lippi, die eerder ook Juventus en de Italiaanse nationale ploeg coachte, werden gehuldigd voor hun hele carrière.

De Globe Soccer Awards worden georganiseerd door de European Football Agents Association (EFAA) en de European Club Association (ECA). In 2015 werd Marc Wilmots verkozen tot Coach van het Jaar.

Sevilla heeft principeakkoord met Vincenzo Montella

Vincenzo Montella wordt na zijn tegenvallende periode bij AC Milan de nieuwe coach van Sevilla. De 43-jarige Italiaan bereikte een principeakkoord met de Spaanse club voor een contract tot juni 2019. Dat meldt Sevilla vandaag.

Eind november zette AC Milan Montella op de keien, na tegenvallende resultaten ondanks heel wat activiteit op de transfermarkt. De coach moet nog tot een akkoord komen met de Milanese club over de beëindiging van de overeenkomst, zaterdag leidt de voormalige international zijn eerste training bij Sevilla.

Daar is Montella de opvolger van de Argentijn Eduardo Berizzo, die vorige week vrijdag aan de deur werd gezet. Berizzo stond pas sinds 15 december terug op het trainingsveld nadat hij geopereerd werd voor prostaatkanker. Sevilla is na zeventien speeldagen vijfde in de Primera Division. Na de winterstop ontvangt het op 6 januari stadsgenoot Betis.

Onyekuru sneller terug dan verwacht?

Henry Onyekuru scheurde tegen Eupen zijn mediale band van de knie en zou na een noodzakelijke operatie enkele maanden moeten revalideren. “Onyekuru zal spoedig worden geopereerd", klonk het toen bij Anderlecht. "De medische staf staat in nauw contact met zijn moederclub Everton om te bepalen waar de Nigeriaan onder het mes zal gaan.”

Onyekuru vertelde aan de Nigeriaanse site AOIFootball echter een ander verhaal. “Everton heeft me opgebeld om te vragen of ik kan terugkeren”, stelt de 20-jarige aanvaller. “Ze hebben daar de MRI bekeken en zeggen dat er geen operatie nodig is. Hopelijk kan ik nu gewoon mijn behandeling volgen.”

Zonder operatie zou de revalidatieperiode maar zes weken bedragen in plaats van de voorziene twaalf tot vijftien weken. “Hopelijk ben ik binnen drie weken in Engeland voor mijn behandeling”, stelde de Nigeriaanse aanvaller. De komende dagen zal blijken of die woorden ook de waarheid blijken.

Katrien Meire treedt af als CEO van Charlton

Katrien Meire zal op het einde van de maand aftreden als CEO van Charlton Athletic, de club van Roland Duchâtelet. Dat meldt de club zelf op hun website. Meire stond sinds januari 2014 aan het roer als CEO. "Dit was op persoonlijk vlak een moeilijke beslissing om te nemen want ik hield ervan met de schitterende staff op The Valley te werken, maar ik geloof dat ik een nieuwe uitdaging nodig heb", vertelt Meire. "Ik wens de staff, de club en de fans alle succes en ik zal de resultaten altijd in de gaten houden."

"Het is met spijt dat de raad van bestuur het ontslag van Katrien eerder deze maand heeft aanvaard", vertelt voorzitter Duchâtelet die volgens onze informatie de club ook wil verkopen. "Ik wil Katrien bedanken voor haar toewijding en loyaliteit. Het spijt ons om haar te zien gaan en ik wens haar veel succes naar de toekomst toe."

Hekkensluiter Swansea City stelt Carlos Carvalhal aan als nieuwe hoofdcoach

Swansea City heeft de Portugees Carlos Carvalhal voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. Carvalhal volgt de vorige week ontslagen Paul Clement op en moet Swansea wegloodsen uit de degradatiezone. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op verlenging.

Voor de 52-jarige Carvalhal wordt Swansea zijn eerste klus in de Premier League. De voorbije twee seizoenen was hij aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday en voordien coachte hij ook al onder meer Sporting Braga (2006), Sporting Lissabon (2009-2010) en Besiktas (2011-2012).

Swansea-voorzitter Huw Jenkins toonde zich opgetogen met het vastleggen van Carvalhal. "We voelden dat er nood was aan een trainerswissel voor de tweede seizoenshelft en die is er nu ook gekomen. Carlos maakte de voorbije twee seizoenen indruk bij Sheffield Wednesday, met zowel zijn resultaten als de manier waarop hij de club leidde. Hij is gedreven en ambitieus en tegelijkertijd ook ervaren. Er ligt een grote uitdaging op hem te wachten, maar ik ben er zeker van dat hij die zonder angst zal aangaan."

Dortmund-preses: "Aanstelling Peter Bosz was fout"

De Nederlandse coach Peter Bosz kreeg drie weken geleden zijn ontslag bij Borussia Dortmund. Voorzitter Reinhard Rauball kwam in het Duitse tijdschrift Kicker nog eens terug op die beslissing. "Achteraf bekeken was het een verkeerde beslissing Bosz aan te stellen", liet hij optekenen.

"Het klopte gewoon niet", stak Rauball van wal. "Peter Bosz aanstellen als coach deze zomer was niet de juiste beslissing. Anders hadden we die deze maand ook niet hersteld. Ook al doet me dat uit menselijk oogpunt pijn.

De opvolger van Bosz, de eerder op het seizoen bij FC Keulen ontslagen Peter Stöger, begon sterk. De Borussen wonnen in Mainz (0-2) en tegen Hoffenheim (2-1) en prijken zo opnieuw derde. "Ik geloof erin dat Stöger het elftal verder zal brengen", toonde Rauball zich positief. "Alles wat hij zegt, is oprecht bedoeld. De supporters voelen dat ook. Daarop kunnen we verder bouwen. Al is natuurlijk de beste manier om een toptrainer te worden prijzen te pakken."

Everton strikt Turkse goalgetter

Everton heeft een akkoord bereikt met Besiktas over de overgang van aanvaller Cenk Tosun. De Toffees leggen zo’n 28 miljoen euro neer voor de 26-jarige Turk, die bij aanvang van de transferperiode een contract voor 4,5 seizoenen zal ondertekenen. Dat meldt The Guardian.

Tosun moet bij Everton de opvolger van Romelu Lukaku worden. De Turk trof dit seizoen acht keer raak in de Süper Lig en liet liefst viermaal de netten trillen in de groepsfase van de Champions League. Daarnaast gaf hij ook twee assists op het kampioenenbal. Heeft Rooney er een maatje bij?

Ajax heeft nieuwe trainer

Erik ten Hag heeft een contract getekend voor 2,5 jaar als nieuwe hoofdtrainer bij Ajax. De looptijd van de verbintenis in Amsterdam, tot 2020, is daarmee gelijk aan die bij FC Utrecht. Dat meldt De Telegraaf.

Met Ten Hag zelf kwam Ajax officieel tot overeenstemming, nadat het eerste contact al weken geleden was gelegd en beide partijen wisten dat zij er wel uit zouden komen. De volgende stap die Marc Overmars, directeur spelersbeleid van Ajax, wil zetten, is het vastleggen van Alfred Schreuder (48) als assistent van Ten Hag. Ook voor hem ligt in Amsterdam een contract voor 2,5 seizoen klaar, maar zijn huidige werkgever Hoffenheim stribbelt nog wat tegen.