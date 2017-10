FT buitenland: Weiler in beeld als bondscoach van Oostenrijk 12u43 4 photo_news Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Ivica Olic wordt assistent van Dalic bij Kroatische nationale ploeg

De voormalige aanvaller Ivica Olic (38) is aangesteld als assistent van de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic. Dat heeft de Kroatische voetbalbond (HNS) donderdag bekendgemaakt. "Het is een eer om opnieuw deel uit te maken van het nationale team, deze keer in een andere rol", verklaart de ex-speler van onder meer Hamburg, Bayern München en Wolfsburg. "Ik geloof dat ik een bijdrage kan leveren om ons doel te bereiken, namelijk de kwalificatie voor het WK in Rusland", aldus de voormalige Kroatische international. In de Europese play-offs nemen de Kroaten het op tegen Griekenland. Op 9 november speelt Kroatië de heenmatch voor eigen publiek, drie dagen later volgt de return in Griekenland.



Olic beëindigde dit jaar bij 1860 München zijn spelersloopbaan. Hij verzamelde 104 caps en vertegenwoordigde Kroatië op de WK's van 2002, 2006 en 2014. Verder was de spits er ook bij op de EK's van 2004 en 2008. Olic zal onder bondscoach Dalic werken. Die is de opvolger van de begin oktober ontslagen Ante Cacic. Dalic loodste de Kroaten naar de play-offs dankzij een 0-2 zege tegen Oekraïne in hun laatste WK-kwalificatiematch.

Weiler bondscoach?

René Weiler, sinds één maand trainer af bij Anderlecht, is één van de grootste kandidaten om bondscoach te worden bij Oostenrijk. De kans is volgens onze informatie echter klein dat de Zwitser ingaat op een eventueel aanbod. Hij verkiest een job als clubtrainer in de Bundesliga. (NVK)





Ex-voetballer Park Ji-sung mag als eerste Zuid-Koreaan olympische toorts dragen

De voormalige voetballer Park Ji-sung is komende dinsdag de eerste Zuid-Koreaanse sporter die de olympische toorts in aanloop naar de Winterspelen van februari 2018 in Pyeongchang mag dragen. Dat heeft het Grieks olympisch comité donderdag aangekondigd. Na het ontsteken van de olympische vlam tijdens de traditionele ceremonie in het Griekse stadje Olympia zal de Griek Apostolos Aggelis, actief in het noordse skiën, Park de toorts overhandigen. De Griekse actrice Katerina Lehou zal het vuur ontsteken met behulp van de zon en een parabolische spiegel. Daarna gaat de lange fakkeltocht van start en kan het aftellen naar de Winterspelen 2018 (9-25 februari) beginnen. De Zuid-Koreaanse organisatoren ontvangen de vlam officieel tijdens een ceremonie op 31 oktober in Athene.



De 36-jarige Park speelde in zijn carrière voor onder meer PSV Eindhoven en Manchester United. In 2014 zette hij een punt achter zijn carrière als voetballer.

