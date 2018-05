FT buitenland: "Wayne Rooney verkast naar Amerika" - Laurent Ciman pakt met Los Angeles FC de zege Redactie

10 mei 2018

10 mei 2018

"Wayne Rooney naar DC United"

Everton-speler Wayne Rooney staat dicht bij een overgang naar DC United uit Washington. Dat schrijven Britse media. De 32-jarige aanvaller zou een principeakkoord bereikt hebben met het team uit de Major League Soccer (MLS) in de Verenigde Staten.

Voor Rooney, die de overstap zou maken voor veertien miljoen euro, ligt er volgens de Britse pers een contract tot 2020 klaar. De transferperiode in de MLS opent pas op 10 juli. Rooney keerde in de zomer van 2017 terug bij Everton, de club waar hij al van 2002 tot en met 2004 speelde. Hij tekende toen in Liverpool een contract voor twee seizoenen. Van 2004 tot 2017 speelde de aanvaller dertien seizoenen voor Manchester United.

Spaans bondscoach Lopetegui en Del Bosque opgeroepen als getuigen in zaak-Villar

De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui en zijn voorganger Vicente del Bosque zijn door het gerecht opgeroepen als getuigen in de corruptiezaak rond voormalig bondsvoorzitter Angel Maria Villar, zo vernam het Franse nieuwsagentschap AFP donderdag bij gerechtelijke bronnen.

De 68-jarige Villar werd op 18 juli 2017 gearresteerd op vraag van het Spaanse gerecht. Dat verdenkt hem ervan jarenlang een netwerk te hebben geleid dat zich binnen het Spaanse voetbal schuldig maakte aan corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering. Uiteindelijk werd hij twee weken later vrijgelaten na het betalen van een borgsom. In eerste instantie werd Villar geschorst als bondsvoorzitter, in december zette de Spaanse sportrechtbank hem uit zijn functie.

FIFA bespreekt hervormingen clubcompetities met Europese topclubs

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft in het hoofdkwartier in het Zwitserse Zürich samengezeten met afgevaardigden van zeven Europese topclubs om de hervormingen in het WK voor clubs en de oprichting van een wereldwijde Nations League te bespreken, zo meldde The New York Times donderdag.

Bij de Wereldvoetbalbond zou er enkele maanden geleden een aanbod binnengerold zijn van een nog onbekende groep investeerders. Zij willen 25 miljard euro op tafel leggen voor een aangepast WK voor clubs en een Nations League. Beide toernooien zouden tussen 2021 en 2033 gespeeld worden.

Bij de meeting in Zürich waren vertegenwoordigers van Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, Bayern München, Juventus en PSG aanwezig. "Deze vergadering heeft aangetoond dat er interesse is voor een hervorming van het WK en de oprichting van een nieuwe competitie, waarvan de hele voetbalgemeenschap wereldwijd kan profiteren", citeert de krant de FIFA.

Toch is er ook heel wat kritiek op de eventuele hervormingen. Onder meer de Europese Voetbalconfederatie UEFA en de ECA, de belangenvereniging van Europese topclubs, zouden hun twijfels hebben. Tegenstanders vrezen dat er nog meer druk op de nu al overvolle kalender zal komen en dat de inkomsten vooral naar de rijkste clubs zullen vloeien.

Ciman pakt met Los Angeles FC de zege tegen Minnesota United

Los Angeles FC heeft op de negende speeldag in de Western Conference van de Major League Soccer (MLS) in eigen huis met 2-0 gewonnen van Minnesota United.

Eduard Atuesta (31.) en Mark-Anthony Kaye (37.) zorgden dat de 2-0-eindstand reeds voor de pauze op het scorebord stond. Laurent Ciman speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg, die in de stand zijn tweede plaats verstevigde. LAFC volgt met negentien punten op vier punten van leider Kansas City, maar heeft wel twee wedstrijden minder op de teller.

Slavia Praag wint Beker van Tsjechië

Slavia Praag heeft gisteren de Beker van Tsjechië gewonnen. In de finale in Mlada Boleslav versloeg het FK Jablonec met 3-1 (rust: 2-1). Voor Slavia, 17 keer landskampioen, is het de achtste beker, de eerste sinds 2002. In de competitie is de uittredende kampioen op drie speeldagen van het einde tweede, op zes punten van Plzen.

Ier O'Shea (37) stopt als international

John O'Shea neemt op 2 juni in de oefeninterland tegen de Verenigde Staten afscheid van de Ierse nationale ploeg, zo maakte de bikkelharde voormalige verdediger van Antwerp bekend.

De 37-jarige speler van Sunderland komt al zeventien jaar uit voor The Boys in Green. Zijn eerste cap verzamelde hij in 2001 tegen Kroatië, momenteel staan er 117 op de teller. "Het is een fantastisch avontuur geweest, maar ik voel dat de tijd nu rijp is om een stap opzij te zetten en de kans te geven aan de volgende generatie."

Met Ierland nam hij onder meer twee keer deel aan het EK. Twee jaar geleden in Frankrijk kwam hij met zijn land uit tegen de Rode Duivels in de groepsfase. De aanvoerder zag zijn team toen met 3-0 onderuitgaan na twee doelpunten van Romelu Lukaku en eentje van Axel Witsel.

O'Shea komt al sinds 2011 uit voor Sunderland, voordien speelde hij zijn hele carrière voor Manchester United. De Mancunians leenden hem in 2001 een half jaar uit aan Antwerp.

Boca Juniors viert 33ste landstitel in Argentinië

Boca Juniors heeft zich verzekerd van de 33ste Argentijnse landstitel in de clubgeschiedenis. Een 2-2-gelijkspel op bezoek bij Gimnasia was voldoende om op één speeldag voor het einde van de Primera Division zeker te zijn van de tweede titel op rij. Eerste achtervolger Godoy Cruz volgt immers op vier punten.

Met 33 landstitels op het palmares is de club uit de volkswijk van Buenos Aires nog drie titels verwijderd van het record van aartsrivaal River Plate, dat 36 stuks op de teller heeft staan.

"Dat we nu voor de tweede achtereenvolgende keer kampioen zijn, is een geweldig succes", zei aanvaller Carlos Tevez, die dit jaar terugkeerde naar Boca na een mislukt avontuur in China. "Over het hele seizoen genomen waren we het beste team. Daarom is dit ook verdiend."