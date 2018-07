FT buitenland. Wat spookt Dries Mertens toch allemaal uit in zijn rondreis door Azië? Alderweireld beult zich af - Kop is eraf voor Ronaldo bij Juve De voetbalredactie

31 juli 2018

Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Dries Mertens heeft het uitstekend naar zijn zin op verlof

Nadat hij aan het eind van vorige week al een video op zijn Instagrampagina gooide waarop te zien en te horen was hoe hij in Ubud in Bali kirde van de pret op een schommel, heeft Dries Mertens vandaag weer van zich laten spreken. Momenteel vertoeft hij blijkbaar in de Japanse hoofdstad Tokio en voor de gelegenheid kroop hij even in de huid van Luigi, de broer van het tekenfilmfiguurtje Super Mario. En omdat het even kon, ging hij met een kart een ritje maken tussen de andere wagens op de snelweg.

Alderweireld stoomt zich klaar

Nadat hij op het WK in Rusland met de Rode Duivels knap derdes werd, is Toby Alderweireld alweer begonnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij gooide zopas een filmpje op zijn sociale media waarop te zien is hoe hij zich afbeult bij Move to Cure, de kinesistenpraktijk van Lieven Maesschalck.

Al blijft het afwachten waar Alderweireld komend seizoen speelt. Manchester United heeft nog altijd een lijntje uit liggen naar Tottenham over de verdediger, die rond rond de jaarwisseling een nieuw contract weigerde. Hij wil sowieso weg bij Tottenham, maar de vraagprijs van voorzitter Levy was tot voor dit weekend te hoog voor United. Bovendien zouden de Spurs graag Anthony Martial in de omgekeerde richting hebben zien komen.

Cristiano maakt opwachting op Turijns trainignsveld

Gisteren onderging Cristiano Ronaldo een fitheidstest in Turijn en vandaag stond hij dan eindelijk voor het eerst op het trainingsveld bij zijn nieuwe club Juventus. De 'oude dame' twittert trotse plaatjes van de aanwinst. CR7 trainde samen met andere WK-gangers Rodrigo Bentancur, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín.

Bale moet plek Ronaldo invullen

Gareth Bale moet het gat op kunnen vullen dat Cristiano Ronaldo achter heeft gelaten. Dat is de overtuiging van de nieuwe trainer van Real Madrid, Julen Lopetegui.

De geruchten dat Bale wil vertrekken bij Real Madrid doen al lange tijd de ronde, maar Lopetegui geeft aan dat daar op dit moment geen sprake van is. "Hij is heel, heel erg gelukkig", aldus de Spanjaard die vlak voor het WK moest vertrekken als bondscoach van Spanje. "Hij is erg gelukkig om te spelen bij Real Madrid. Hij is blij om hier te zijn. Dit is een fantastische mogelijkheid om zijn talent te laten zien."

Lopetegui geeft aan dat Bale hetzelfde doel voor ogen heeft als de club en dat Real aan het begin staat van een nieuw avontuur. "We weten dat Ronaldo een van de belangrijkste spelers uit de recente historie van Real Madrid is. Hij wilde vertrekken en de club gaf hem daar alle ruimte toe. We wensen hem het allerbeste. En als we dan kijken naar onze spelers, Bale en alle anderen, dan weten we zeker dat we verder kunnen. Bale is een fantastische speler met geweldige kwaliteiten en we weten zeker dat hij het gat kan vullen."

Laatste seizoen voor Pizarro

Claudio Pizarro start aan zijn laatste jaar als profvoetballer. "Ik denk dat dit mijn laatste seizoen zal zijn", bekende de 39-jarige Peruaanse aanvaller vandaag.

Pizarro zorgde afgelopen weekend nog voor een verrassing door voor de derde keer in zijn carrière terug te keren naar Werder Bremen. De spits speelde eerder voor Bremen tussen 1999-2001, 2008-2012 en 2015-2017. Vorig seizoen degradeerde Pizarro met FC Keulen en leek het einde van zijn carrière reeds nabij.

Claudio Pizarro kende in Keulen een eerder tegenvallende campagne met slechts één goal in zestien optredens. Voordien verdedigde de spits ook nog de kleuren van Bayern München (2001-2007 en 2012-2015) en Chelsea (2007-2008). In de Bundesliga vond hij reeds 192 keer de weg naar de netten, geen enkele buitenlander deed ooit beter in de Duitse competitie. In totaal veroverde hij er zes Duitse titels en evenveel Bekers. Met Bayern München won hij in 2013 de Champions League.

Club in Gibraltar betaalt lonen met digitale munt

Gibraltar United, een club uit de hoogste divisie, is de eerste ploeg die haar spelers volgend seizoen gaat uitbetalen met een digitale munt. Sinds kort is Quantocoin - een bedrijf dat handelt in elektronisch geld - de shirtsponsor van de club, de aanzet dus om voortaan de salarissen met cryptovaluta uit te betalen.

Het hoeft niet te verbazen dat het eiland met de primeur afkomt. Zij waren de eersten die gokkantoren regulariseerden en creëerden nu ook een platform en wetgeving om hetzelfde te doen met cryptogeld. Het parlement gaf alvast haar zegen. Gibraltar stond ook altijd achter de bitcoin - de bekendste digitale munt.

Cryptogeld en voetbal - de relatie wordt steeds hartelijker. In januari koos de Engelse topclub Arsenal er voor om zich als eerste te laten sponsoren door een digitale munt. Het Turkse Harunustaspor financierde aanwinst Omer Faruk Kiroglu dan weer met de bitcoin.



