FT buitenland: Wat deed Nemar tijdens titelmatch PSG? - Buffon meest loyale speler in vijf grootste competities - Monaco betaalt meegereisde fans terug

16 april 2018

16 april 2018

00u33 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Neymar aan het pokeren tijdens titelmatch PSG

Terwijl zijn ploegmaats er zeven in het mandje legden tegen Monaco en zich zo met groot overwicht tot Frans kampioen kroonden, was er van Neymar geen sprake in het Parc des Prinses. De gekwetste Braziliaanse aanvaller liet zich in Parijs vertegenwoordigen door zijn vader, die ook zijn zaakwaarnemer is. Zelf keek hij ook wel naar de wedstrijd, maar leek hij toch vooral voorrang te geven aan een spelletje poker online. Zo is te zien op de Instagramstories van Neymar. Een post die niet in goeie aarde viel bij de fans van PSG. De toekomst van Neymar in Parijs lijkt erg onzeker, met veel geruchten als zou hij deze of volgende zomer terugkeren naar La Liga, waar Real Madrid-voorzitter Florentino Perez hem graag naar Bernabeu wil halen.

Neymar may not be in Paris tonight, but he is watching the game (albeit in the background of his online poker game) #PSGASM pic.twitter.com/DEKBCMsXyZ GFFN Match Zone(@ GFFNMatchZone) link

Buffon meest loyale speler in vijf grootste Europese competities

In een nieuwe gepubliceerde lijst van CIES (Het Internationaal Centrum voor Sportstudie) blijkt dat Gianluigi Buffon de meest loyale speler is in de vijf grootste Europese competities. De Premier League, La Liga, de Serie A, de Bundesliga en de Ligue 1. Het Italiaanse sluitstuk verdedigt al zeventien seizoenen de kleuren van Juventus. Daarmee blijft hij Sergio Pellissier (16,5 seizoenen bij Chievo Verona) en Andrés Iniesta (16 seizoenen bij Barcelona) en Roman Weidenfeller (16 seizoenen bij Borussia Dortmund) net voor. Ook Vincent Kompany verschijnt in de lijst. De Rode Duivel speelt al tien seizoenen bij Manchester City.

Knieoperatie voor Arturo Vidal (Bayern München)

Bayern München moet het nog even zonder Arturo Vidal (30) stellen. Er is een stukje kraakbeen losgekomen in de rechterknie van de Chileense middenvelder, die onder het mes moet. Dat maakte de Duitse landskampioen vandaag bekend.

Zondagvoormiddag liep de al gehavende rechterknie van Vidal, die al twee weken out is, nog meer schade op tijdens een trainingssessie. "Hij is weggegleden en heeft zich verzwikt", verklaarde coach Jupp Heynckes op de persconferentie daags voor de halve finale van de Duitse beker tegen Bayer Leverkusen. "Hij is op weg naar Augsburg, waar hij een kleine ingreep zal ondergaan." Het is niet duidelijk of Vidal de duels met Real Madrid (25/04 en 1/05) in de halve finales van de Champions League haalt.

Monaco betaalt meegereisde fans terug na pandoering tegen PSG

AS Monaco zal zijn supporters die een ticket kochten voor de met 7-1 verloren wedstrijd in het Parc des Princes terugbetalen. Dat heeft de Monegaskische club gisteravond nog bekendgemaakt. Dankzij die klinkende zege veroverde Paris-Saint-Germain zijn zevende Franse landstitel.

"Dit was voor ons een rampzalig scenario", verklaarde Vadim Vasilyev, de vicevoorzitter van AS Monaco. "Alleen onze supporters waren op niveau, ik wil hen dan ook bedanken. Het is nu aan ons om die tweede plaats te pakken. Ik wil dit scenario niet opnieuw meemaken. Ik verwacht zaterdag tegen Guingamp een reactie van de spelers." Vorig seizoen kroonde AS Monaco zich tot landskampioen.

Later deze week zullen de fans op de clubwebsite vernemen hoe de terugbetaling van de tickets zal verlopen.