FT buitenland. VS willen in 2020 Amerikaanse tegenhanger van EK lanceren

VS willen in 2020 Amerikaanse tegenhanger van EK lanceren

27 februari 2019

‘Amerikaans’ EK?

De Amerikaanse Voetbalfederatie (USSF) wil volgend jaar een toernooi organiseren waarin tien Zuid-Amerikaanse landen (Conmebol) en zes Noord- en Centraal-Amerikaanse landen (Concacaf) het tegen mekaar opnemen, zo maakte New York Times bekend.

Volgens de Amerikaanse krant heeft USSF-voorzitter Carlos Cordeiro daarvoor al uitnodigingen verstuurd naar tien Zuid-Amerikaanse landen. Het toernooi zou gelijktijdig plaatsvinden met EURO 2020 (12 juni - 12 juli), dat gespeeld wordt in twaalf Europese steden. Bij de Amerikaanse variant zou er 200 miljoen dollar prijzengeld te verdelen zijn onder de deelnemende teams en hun bonden, waarvan elf miljoen dollar voor de winnaar. Volgende week wordt het Amerikaanse voorstel besproken in Miami, nog eens een week later zetelt het Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond (FIFA).

Het voorstel doet meteen denken aan de Copa America Centenario, dat van 3 tot 26 juni 2016 gespeeld werd in de Verenigde Staten, ter ere van de honderdste verjaardag van de Copa America. Ook toen namen tien Conmebol-teams het op tegen zes Concacaf-landen. In de finale haalde Chili het na strafschoppen van Argentinië.