FT buitenland. Voorzitter Napoli haalt andermaal uit: "We gaven Sarri alles en in drie jaar wonnen we niets" - Is Vermaelen bij Barça het plan B op de linksachter? Redactie

24 augustus 2018

12u28 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

De Laurentiis scherp voor zijn ex-trainer bij Napoli

Drie jaar lang stond Maurizio Sarri aan het roer van het Napoli van Dries Mertens, maar momenteel probeert hij zijn nieuwe club Chelsea naar zijn hand te zetten. In die drie jaar kon Sarri Napoli geen prijs schenken en dat zit voorzitter Aurelio De Laurentiis blijkbaar nog steeds dwars. "Het plezier van goed spelen blijft over, maar ook de bitterheid van niets winnen", vertelde De Laurentiis aan L'Equipe. "We gaven Sarri alles en in drie jaar tijd wonnen we niets." Voor zijn nieuwe trainer Carlo Ancelotti heeft de voorzitter van de Italiaanse club dan weer niets dan lof. "Ancelotti is een schitterende persoon die per ongeluk in de voetbalwereld belandde. Hij zou in elke branche buitengewone dingen doen omdat hij een serieuze kerel is. Een persoon die geen work koestert tegenover iemand. Hij straalt ook balans uit en dat is een zeldzame deugd." Afwachten of Ancelotti Napoli wel een prijs kan schenken.

Vermaelen als vervanger voor Jordi Alba?

Met de komst van Clément Lenglet bij Barcelona slinken de speelkansen van Thomas Vermaelen weer wat. Maar misschien liggen er elders wel mogelijkheden. Op de linksachter bijvoorbeeld. Omdat Lucas Digne naar Everton verkaste is Barça-trainer Ernesto Valverde naarstig op zoek naar iemand die Jordi Alba kan vervangen wanneer het nodig is. Bij de Spaanse sportkrant Marca komen ze dan snel uit bij de linksvoetige Thomas Vermaelen. "Hij maakte tegen Boca Juniors op die positie al speelminuten. De ex-speler van Arsenal paste zich perfect aan die positie aan", vertelt Marca. Tijdens de Amerikaanse tour van de blaugrana gaf Valverde op de linksachter ook kansen aan jonge snaken Juan Miranda en Marc Cucurella.

Vijf supporters van Burnley raken gewond in Griekenland

In de marge van het Europa Leagueduel tussen Olympiakos en Burnley zijn vijf supporters van de Engelse club gewond geraakt bij rellen. Een persoon kreeg een messteek in het been en werd in het stadion van de Griekse club medisch behandeld. De incidenten worden door de teams en de Griekse politie onderzocht, zo laten de Clarets op hun website weten.

Burnley, zonder de geblesseerde Steven Defour, verloor gisterenavond met 3-1 van Olympiakos in de heenwedstrijd van de play-offs om deelname aan de Europa League.