FT buitenland. Voorzitter Juventus staat ondanks hangende verkrachtingszaak achter Ronaldo: "Mijn deur staat altijd open"

25 oktober 2018

De van verkrachting beschuldigde voetbalvedette Cristiano Ronaldo kan alvast op de steun van zijn voorzitter Andrea Agnelli rekenen. Dat verklaarde de voorzitter van Juventus vandaag op een persconferentie. Agnelli zou zijn steun ook in een gesprek met de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar hebben betuigd.

Cristiano Ronaldo, afgelopen zomer door Juventus overgekocht van Real Madrid, wordt in de Verenigde Staten verdacht van verkrachting van de Amerikaanse Kathryn Mayorga. Volgens die laatste heeft de Portugees haar in 2009 verkracht. Ze legde daarvoor klacht neer bij het gerecht van Las Vegas. Ronaldo ontkent de aantijgingen en krijgt daarbij de steun van zijn voorzitter.

“Ik ben sereen. Ik ben met hem het gesprek aangegaan, onmiddellijk na de eerste beschuldigingen. Zijn gedrag in de daaropvolgende dagen heeft mijn eerdere gevoel bevestigd,” verklaarde Agnelli aan de verzamelde pers. “Het is een persoonlijke kwestie, maar ik heb samen met Pavel (Nedved, nvdr.) en Fabio (Paratici, nvdr.) met Cristiano gepraat en ik heb hem gezegd dat mijn deur en de deur van Juventus altijd open zullen staan als hij iets nodig heeft. Het is een persoonlijke zaak. We zijn hier allemaal om hem te steunen. Dat geldt voor alle mannen en vrouwen van de club die iets nodig hebben en waarvan we overtuigd zijn dat ze zich correct gedragen,” voegde Agnelli er nog aan toe.

Yarmolenko (West Ham) moet vijf maanden revalideren na achillespeesoperatie

West-Ham-trainer Manuel Pellegrini zal het nog vijf maanden zonder sterkhouder Andriy Yarmolenko moeten stellen. Dat verklaarde de Chileen vandaag op een persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd tegen Leicester City komende zaterdag. Yarmolenko liep zaterdag, tijdens de Londense derby tegen Tottenham (0-1 nederlaag), een scheur in de achillespees op.

“Yarmolenko onderging een (succesvolle, nvdr.) operatie en zal nog zeker vijf maanden aan de kant blijven,” verklaarde Pellegrini aan de verzamelde pers. “Dat is jammer want hij is een belangrijke speler voor ons. Samen met Manuel Lanzini en Jack Wilshere liggen er nu drie spelers die op dezelfde positie uitkomen in de lappenmand.”

De Oekraïner maakte de voorbije zomer de overstap van Borussia Dortmund. In het matige seizoensbegin van de Hammers kwam Yarmolenko (tachtigvoudig Oekraïens international) in tien officiële duels tot twee goals en één assist.

Pellegrini kan wel bijna opnieuw rekenen op Andy Carroll (enkelblessure, opgelopen in de voorbereiding) en Pedro Obiang (kuitblessure). De wedstrijd tegen Leicester City van komende zaterdag komt nog te vroeg voor hen, maar de Chileense oefenmeester verwacht dat ze in de komende opnieuw op het veld te zien zullen zijn. Zo zou Obiang mogelijk al speelklaar zijn voor de Carabao Cup-wedstrijd tegen Tottenham van volgende week woensdag. West Ham staat na negen speeldagen veertiende met zeven punten, twee meer dan Fulham dat op de eerste degradatieplaats kampeert.

“Ousmane Dembélé kwam 25 minuten te laat voor CL-partij tegen Inter”

Geen Lionel Messi gisteren tegen Inter en dus moest Ernesto Valverde op zoek naar een vervanger. Ousmane Dembélé denk je dan. De Franse winger kwam in de partij tegen Sevilla Messi ook al aflossen toen die met een breuk in de arm het veld verliet. In de Champions League was er echter geen spoor van Dembélé in het basiselftal van Barcelona tegen Inter. Het Spaanse Cuatro denkt te weten waarom. Het televisiestation meldde dat Valverde zijn spelers om 19u verwachtte en Dembélé 25 minuten te laat op de afspraak was. Dat de 21-jarige Fransman niet meteen stipt is, wist Gerard Piqué vorig seizoen bij het afscheid van Andrés Iniesta al te vertellen. De verdediger onthulde toen dat het team een WhatsApp-groep heeft. “We hebben de starturen van de trainingen erin gezet zodat Dembélé niet te laat zou komen”, lachte Piqué toen. Rafinha, die de vrijgekomen plek van Dembélé innam, scoorde overigens in de 2-0-zege tegen Inter. Ousmane van zijn kant kreeg dan weer geen speelminuten.

De selfie van Cristiano Ronaldo op Old Trafford

De ontvangst was hartelijk. Cristiano Ronaldo keerde voor de tweede keer terug naar Old Trafford als speler van een andere club en de fans wilden dan ook maar al te graag hun idool op de gevoelige plaat vastleggen. Eén supporter ging daarvoor wel heel ver. Na het laatste fluitsignaal bestormde een fan het veld waarna hij gestopt werd door enkele stewards. Cristiano Ronaldo maande de beveiligingsmensen echter aan om de fan een selfie te gunnen. ‘CR7' won met Juventus uiteindelijk met 0-1 van Manchester United.