FT buitenland. Voormalig speler en technisch directeur van Real Madrid ziet in Roberto Martínez ideale opvolger voor Lopetegui: “Hij kan voor de ommekeer zorgen”

Voormalig speler en technisch directeur van Real Madrid ziet in Roberto Martínez ideale opvolger voor Lopetegui: "Hij kan voor de ommekeer zorgen"

29 oktober 2018

18u22 2

Jorge Valdano ziet in Roberto Martínez ideale trainer voor Real Madrid

Als het van Jorge Valdano afhangt, volgt Roberto Martínez straks Julen Lopetegui op als nieuwe trainer van Real Madrid. De job van Lopetegui hangt aan een zijden draadje na de 5-1-nederlaag tegen Barcelona en Valdano vindt dat Martínez niet zou misstaan. De 63-jarige Argentijn speelde tussen 1984 en 1987 voor de ‘Koninklijke’ en zwaaide er in het seizoen 1994 - 1995 ook de plak als trainer. Nadien zelfs een tijdje als Technisch Directeur. “Ik denk dat Martínez de beste optie is. Een trainer die voor de ommekeer kan zorgen”, vertelde Valdano aan Onda Cero. “Conte heeft prestige omdat hij in verschillende landen al titels heeft gepakt, maar Martínez kan zich beter aanpassen aan de ploeg dan Antonio Conte. Het is geen makkelijke job omdat er geen doelpuntenmaker is.”

Neymar over glazen flesjes Marseille-fans: “Ze hebben geen respect”

Neymar was gisteravond het mikpunt van de Olympique Marseille-fans. De Braziliaanse ster van Paris Saint-Germain kreeg gedurende de hele wedstrijd van alles naar zich toegegooid: aanstekers, munten en zelfs glazen flesjes. Neymar was ziedend. “Ze hebben geen respect.‘’

Neymar riep de Franse voetbalbond op tot actie. Hij vond dat scheidsrechter Benoit Bastien te weinig deed om hem te beschermen. De duurste voetballer ter wereld kon pas een corner nemen toen enkele stewards achter hem gingen staan. “Elke keer als we hier komen, worden we bekogeld. Het is gewoon niet correct, het kan tot vervelende verwondingen leiden. Dat is gevaarlijk.‘’ Voor supporters van OIympique Marseille is PSG de grote rivaal. Voor de wedstrijd verbrandden Marseille-fans shirts van Neymar op straat. PSG won het competitieduel met 0-2. Neymar verzorgde bij de 0-2 van Julian Draxler de assist.

Emre Can (Juventus) met succes aan schildklier geopereerd

De Duitse international Emre Can heeft in Frankfurt am Main een operatie aan de schildklier ondergaan. De ingreep was “een groot succes”, zo meldde zijn club Juventus vandaag. Eerder werd een knobbel vastgesteld op de schildklier van de 24-jarige middenvelder. Wanneer Can opnieuw mag trainen, moet de komende dagen blijken, aldus de Italiaanse landskampioen. Afgelopen zomer ruilde de Duitser Liverpool voor Turijn.

Ibrahimovic niet naar play-offs met LA Galaxy

Het eerste seizoen van Zlatan Ibrahimovic in de Amerikaanse competitie is met een ferme afknapper geëindigd. De Zweedse spits gaf met LA Galaxy op de slotdag van de reguliere competitie een plaats in de play-offs uit handen. De ploeg uit Los Angeles verspeelde in de thuiswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Houston Dynamo een 2-0-voorsprong en verloor met 2-3, waardoor de play-offs op één punt werden gemist. Ibrahimovic verliet na de wedstrijd boos het stadion. De Zweed scoorde 22 doelpunten in 27 optredens in de Major League Soccer en gaf ook nog eens tien assists.

Roland Lamah bereikte met FC Dallas wel de play-offs ondanks een 2-1-nederlaag geleden op het veld van de Colorado Rapids. Lamah, die in 2009 vijf caps voor België verzamelde, werd een kwartier voor tijd gewisseld. FC Dallas beëindigt het seizoen op de vierde plaats in de Western Conference met 57 punten uit 34 wedstrijden. In de eerste ronde van de play-offs treffen Lamah en co de Portland Timbers (vijfde in het westen).

Bekerduel Leicester City uitgesteld

De bekerwedstrijd van Leicester City tegen Southampton is uitgesteld. Beide clubs zouden elkaar dinsdag in Leicester treffen in de vierde ronde van de League Cup, het ‘tweede’ Engelse bekertoernooi. Het duel is echter uitgesteld na de dood van Vichai Srivaddhanaprabha, de Thaise eigenaar van Leicester. Srivaddhanaprabha kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag bij het King Power-stadion oppikte na de competitiewedstrijd tegen West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash. Voor het stadion van Leicester is een bloemenzee ontstaan. Vanaf dinsdag kunnen supporters in het King Power-stadion, vernoemd naar het bedrijf van Srivaddhanaprabha, hun medeleven betuigen in een rouwregister.

James McArthur zegt Schotse nationale ploeg vaarwel

De Schotse middenvelder James McArthur (31) stelt zich niet langer beschikbaar voor de nationale ploeg. Dat maakte hij vandaag bekend via Twitter. McArthur debuteerde eind 2010 voor zijn land. Hij verzamelde 32 caps en maakte daarin vier doelpunten. De Schot speelde een keer tegen de Rode Duivels. In oktober 2012 stond hij de volledige wedstrijd tussen de lijnen in het Koning Boudewijnstadion. België won dat WK-kwalificatieduel met 2-0 na goals van Christian Benteke en Vincent Kompany.

De Schot zegt dat hij het fysiek steeds moeilijker vindt om club- en interlandvoetbal te combineren. “De enige manier waarop ik fit op topniveau kan blijven spelen, is door het internationale voetbal vaarwel te zeggen”, legt hij uit.

McArthur is bij Crystal Palace ploegmaat van Benteke.