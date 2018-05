FT buitenland: Voormalig Italiaanse wereldkampioen riskeert zes jaar cel - Vidal vervolgd voor slagen en verwondingen De voetbalredactie

24 mei 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Sergio Conceiçao blijft twee jaar langer coach van FC Porto

Ex-Standardspeler Sergio Conceiçao heeft zijn contract als trainer van FC Porto met twee jaar verlengd, tot 2020. Dat kondigde de Portugese topclub aan op zijn website. De Gouden Schoen van 2005 werd vorige zomer aangesteld als hoofdcoach en leidde Porto afgelopen seizoen naar de landstitel.

"Ik had nog één jaar contract. Om eerlijk te zijn kreeg ik verschillende aanbiedingen van andere clubs, maar mijn prioriteit is om deze club te vertegenwoordigen en continuïteit te geven aan wat we dit jaar verwezenlijkt hebben. Ik ben heel gelukkig met deze contractvernieuwing en met het vertrouwen in het werk dat we tot op heden afgeleverd hebben", verklaarde de 43-jarige Portugees op de clubwebsite.

Voormalig wereldkampioen Vincenzo Iaquinta riskeert zes jaar cel

Hij werd in 2006 wereldkampioen met Italië, maar kijkt nu mogelijk tegen zes jaar cel aan: Vincenzo Iaquinta wordt beschuldigd van misdrijven gelinkt aan wapenbezit en banden met de Italiaanse maffia, zo bericht de krant Corriere dello Sport.

De 38-jarige ex-aanvaller van de Azzurri en Juventus moest voor de rechter verschijnen in het kader van een monsterproces over de toenemende invloed van de Calabrese maffia in het noorden van Italië. Meer dan 140 verdachten moesten terechtstaan, onder wie maffialeden en zakenmannen.

Tegen de vader van Iaquinta, Giuseppe, werd tien jaar cel geëist. De ondernemer wordt beschuldigd van banden met de Calabrese maffia.

Vincenzo Iaquinta werd in 2006 wereldkampioen op het WK in Duitsland. In de finale tegen Frankrijk mocht hij invallen. Vier jaar later maakte hij ook deel uit van de Italiaanse selectie voor het WK 2010 in Zuid-Afrika.

Vidal vervolgd voor slagen en verwondingen

Het parket van München heeft Arturo Vidal in staat van beschuldiging gesteld voor slagen en ernstige verwondingen. De Chileense middenvelder van Duits landskampioen Bayern München zou vorig jaar enkele rake klappen uitgedeeld hebben tijdens een schermutseling in een discotheek.

Vidal zou volgens de woordvoerder van het parket betrokken zijn geraakt bij een gevecht in een discotheek in München in september 2017. De heethoofden gedroegen zich eerst verbaal agressief en gingen mekaar daarna te lijf. Volgens de Duitse krant Bild zou zijn broer, Sandrino Vidal, eveneens vervolgd worden voor dezelfde feiten.

Vidal, zijn broer en de andere beklaagden riskeren 6 maanden tot zelfs 10 jaar opsluiting. Het tribunaal van München moet later nog oordelen of het tot een proces komt. De 31-jarige Chileense international, die zich met zijn land niet kon kwalificeren voor het WK in Rusland, herstelt momenteel van een knieoperatie.

Carlos Queiroz stopt na WK als bondscoach van Iran

Carlos Queiroz houdt het na het WK voetbal deze zomer in Rusland voor gezien als bondscoach van Iran. De 65-jarige Portugees is sinds april 2011 in functie. Hij kreeg van de Iraanse voetbalbond een aanbod om tot en met het toernooi om de Azië Cup in januari 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten bij te tekenen, maar daar heeft hij geen zin in.

Volgens Queiroz voldeed de aanbieding niet aan zijn verwachtingen. "De onderhandelingen zijn nu gesloten, deze zaak heb ik nu achter mij gelaten", liet de oud-bondscoach van onder meer Portugal en Zuid-Afrika weten. Hij plaatste zich met Iran twee keer voor het WK. In 2014 in Brazilië sneuvelde Iran in de groepsfase.

In Rusland speelt de Iraanse ploeg in groep B tegen Marokko (15 juni), Spanje (20 juni) en Portugal (25 juni). Oostende-verdediger Ramin Rezaeian, Charleroi-aanvaller Kaveh Rezaei en spits Reza Ghoochannejhad (ex-Standard en ex-STVV) zitten bij de 35-koppige voorselectie. Queiroz kan naar eigen zeggen na de WK kiezen uit diverse banen als bondscoach in Azië en Afrika. Ook Engelse clubs hebben interesse in de ervaren coach.

Duits international Holtby blijft degradant Hamburger SV trouw

Lewis Holtby heeft zijn contract met één jaar verlengd bij HSV, dat twee weken geleden na 55 seizoenen uit de Bundesliga is gezakt. De Duitse middenvelder moest voor zijn nieuw contract wel meer dan de helft van zijn loon inleveren.

Het salaris van Holtby van meer dan 3,5 miljoen euro wordt meer dan gehalveerd onder zijn nieuw contract, nadat de club voor het eerst in zijn geschiedenis uit de hoogste Duitse voetbaldivisie verdween.

HSV-teamverantwoordelijke Johannes Spors noemde de beslissing van de drievoudig international "een geweldig statement" en "een sterk signaal". "Het was voor mij snel duidelijk dat ik wou blijven bij HSV. De voorbije weken waren lastig maar het team en de fans zijn een hecht blok geworden", aldus Holtby.

Bologna ontslaat Donadoni na drie seizoenen

Bologna heeft afscheid genomen van Roberto Donadoni (54) na zijn derde seizoen aan het roer van de Rossoblu. Dat heeft de Serie A-club bekendgemaakt.

Donadoni werd in het seizoen 2015-16 na tien competitiewedstrijden aangesteld. Hij leidde Bologna naar de veertiende plaats. De voorbije twee seizoenen moest de Noord-Italiaanse club tevreden zijn met de vijftiende stek.

De voormalige Italiaanse international verdedigde in zijn carrière als speler het langst de kleuren van AC Milan, waarmee hij zes landstitels en drie keer de Europacup I (1989, 1990)/Champions League (1994) won. Van 2006 tot 2008 was Donadoni bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg. Verder coachte hij onder meer Livorno, Napoli, Cagliari en Parma.

Valencia neemt Geoffrey Kondogbia definitief over van Inter

Valencia heeft de aankoopoptie van 25 miljoen euro in het contract van Geoffrey Kondogbia gelicht. De Franse middenvelder werd dit seizoen gehuurd van Internazionale. Hij tekende een contract voor vier seizoenen op Mestalla. Er werd een afkoopclausule van tachtig miljoen euro opgenomen in de overeenkomst.

De 24-jarige verdedigende middenvelder, vijfvoudig Frans international, kwam dit seizoen tot 36 officiële optredens (en vier goals) voor Valencia. Na enkele mindere seizoenen eindigden Los Che op de vierde plaats, goed voor Champions League-voetbal volgend seizoen.

"Ik ben heel blij bij het team te kunnen blijven", liet Kondogbia op de clubwebsite optekenen. "Ik voel me heel goed hier en de mensen geven me veel vertrouwen. Ik wil volgend seizoen geschiedenis schrijven met het team in de Champions League." Kondogbia kreeg zijn opleiding in Noord-Frankrijk bij Lens. Vervolgens volgden nog passages bij Sevilla, Monaco en Internazionale.

Joaquin Caparrós is de nieuwe technisch directeur van Sevilla

Als interim-trainer leidde hij Sevilla met een sterke eindsprint naar een Europees ticket en dat levert Joaquin Caparrós nu een nieuwe baan op bij de Spaanse club. Caparrós gaat als technisch directeur verder. Hij neemt die functie over van Oscar Arias, die vorige maand te horen kreeg dat Sevilla na een moeizaam seizoen niet met hem verder wil.

Caparrós keerde eind april terug bij Sevilla, dat dit seizoen met Eduardo Berizzo en Vincenzo Montella al twee trainers ontsloeg. De gelouterde Spanjaard had de club uit Andalusië tussen 2000 en 2005 ook al onder zijn hoede. Caparrós wordt gezien als de grondlegger voor de Europese successen die Sevilla daarna vierde.

Met tien punten uit de laatste vier wedstrijden leidde Caparrós de club naar de zevende plek in La Liga en daarmee een plek in de voorrondes van de Europa League. Zijn eerste taak als technisch directeur wordt het aanstellen van een nieuwe trainer.

Istanboel ontvangt in 2020 Champions League-finale

De finale van de Champions League zal in 2020 in het Atatürk Olympisch Stadion in de Turkse grootstad Istanboel plaatsvinden. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Het Atatürk Olympisch Stadion ontving eerder al een finale van het Kampioenenbal. In 2005 pakte Liverpool toen de titel na een erg spectaculaire partij tegen AC Milan. De Italianen leidden met 3-0 aan de rust, maar Liverpool kwam terug tot 3-3 en won alsnog na strafschoppen.

Istanbul kreeg de voorkeur boven het Estádio da Luz in Lissabon, de thuishaven van Benfica. Daar pakte in 2014 Real Madrid nog de beker na een zege tegen stadgenoot Atlético.

Dit jaar gaat de CL-finale door in het Olimpiejsky-stadion in Kiev. Titelverdediger Real Madrid en Liverpool bekampen elkaar daar zaterdag. Volgend jaar gaat de eindstrijd door in Wanda Metropolitano, de nieuwe thuishaven van Atlético Madrid.

De UEFA wees ook de finale van de Europa League in 2020 toe. Die vindt plaats in het Stadion Energa Gdansk in de gelijknamige Poolse stad. De Euopese supercup verhuist dan weer naar het Estádio do Dragão in Porto. In de Austria Arena in de Weense hoofdstad Oostenrijk vechten de twee finalisten van de Champions League bij de vrouwen om de trofee.

BREAKING: Atatürk Olimpiyat Stadı in Istanbul has been selected to host the 2019/20 #UCLfinal #UEFAExCo pic.twitter.com/24N0rGL97z UEFA(@ UEFA) link

Fin Paatelainen is nieuwe bondscoach van Letland

Mika-Matti Paatelainen is de nieuwe bondscoach van de Letse nationale voetbalploeg. "Ik wil het Letse voetbal in zijn geheel beter maken", verklaarde de 51-jarige Fin bij zijn voorstelling in Riga.

Paatelainen, van 2011 tot 2015 bondscoach van Finland, zal Letland tot het einde van de nieuwe Nations League coachen. Daarin nemen de Letten het van september tot november op tegen Andorra, Georgië en Kazachstan. In de overeenkomst is ook een optie opgenomen voor een verdere samenwerking tijdens de kwalificaties voor het EK van 2020.

De Fin is de opvolger van Aleksandrs Starkovs. Die moest begin april opstappen, enkele dagen na een 1-0 nederlaag in een oefeninterland tegen dwergstaat Gibraltar.

Atlético Madrid haalt met Rodri eerste zomeraanwinst binnen

Atlético Madrid heeft haar eerste zomertransfer aangekondigd. De Madrilenen plukken middenvelder Rodri weg bij Villarreal. Het voormalig jeugdproduct van de Colchoneros tekende in het Wanda Metropolitano Stadion een contract voor vijf seizoenen.

De 21-jarige Rodri voetbalde tussen zijn elfde en zijn zeventiende al voor de jeugd van Atlético Madrid. Het lukte hem echter niet door te breken, waarop een overgang naar Villarreal volgde. Daar ontpopte hij zich, sinds zijn debuut in het eerste elftal in december 2015, stilaan tot een onmisbare pion. In 2,5 seizoenen kwam Rodri tot 84 officiële optredens (en twee goals) voor de Gele Duikboot. De middenvelder veroverde in het afgelopen seizoen de meeste ballen van alle spelers in La Liga.

Rodri debuteerde eind maart ook in de Spaanse nationale ploeg tijdens de oefeninterland tegen Duitsland (1-1). Hij slaagde er echter niet in een plekje af te dwingen in de WK-selectie van bondscoach Julen Lopetegui.

Acuerdo con el @VillarrealCF para el traspaso de Rodri ➡ https://t.co/IxQ8LZLbDU #AúpaAtleti pic.twitter.com/n5tC3nDXjp Atlético de Madrid(@ Atleti) link

Patrice Evra mag vertrekken bij West Ham United

De Fransman Patrice Evra (37) mag na amper drie maanden alweer vertrekken bij West Ham United. De club uit de Premier League heeft besloten het contract van Evra niet te verlengen. De voormalige linksback van onder meer Manchester United en Juventus zit op een zijspoor in zijn carrière. In november werd zijn contract bij Olympique Marseille ontbonden nadat hij slaags raakte met een supporter. West Ham United bood Evra in februari een uitweg, maar hij kwam amper vijf keer aan spelen toe en mag nu dus weer vertrekken. Waar en of de Fransman zijn carrière zal verderzetten is niet duidelijk.

Fans laten HSV niet in de steek

Hamburg SV degradeerde twee weken geleden voor het eerst in zijn geschiedenis naar de tweede Bundesliga. Daar zal het echter nog steeds op een horde fans mogen rekenen. Een week na de start van de abonnementenverkoop hebben al 15.000 HSV-fans hun seizoenskaart verlengd. De overige 11.000 abonnees van dit seizoen hebben nog tot 6 juni om hun seizoenskaart te verlengen. Op 19 juni start dan de voorverkoop voor clubleden. Twee dagen later begint de vrije verkoop.

"We zijn heel tevreden met de vele aanvragen", zegt HSV-bestuurslid Frank Wettstein. "Er zal ook volgend seizoen een dolle sfeer te beleven zijn in ons Volksparkstadion."

Ook de ledengroei is sinds de degradatie alleen maar toegenomen, meldt de club. Er hebben zich de voorbije twee weken 4.000 nieuwe fans aangemeld. De club komt zo op een totaal aantal leden van meer dan 80.000 uit. Verder werden er negen nieuwe fanclubs opgericht, onder meer in Canada en op Gran Canaria.

Hamburg beëindigde de Bundesliga op de zeventiende en voorlaatste plaats. Dat volstond niet voor handhaving. HSV was de enige Duitse club die sinds de start van de Bundesliga (in 1963) altijd in de hoogste afdeling speelde.

CL-winst levert Wullaert minstens 15.000 euro premie op

"Het ultieme doel", noemt Tessa Wullaert (25) van Wolfsburg de Champions League. Al was het maar omdat winst vanavond haar tussen de 15.000 en 20.000 euro oplevert.

Twee jaar geleden lukte het net niet voor Tessa Wullaert om - na Femke Maes in 2009 met Duisburg - als tweede Belgische de Champions League op haar palmares te zetten. Na een knappe assist van Wullaert en strafschoppen won toen Lyon, dat ook vanavond de tegenstander is in Kiev. "Ik denk nog vaak aan die bewuste match", vertelt Wullaert vanuit Oekraïne. "Ook de voorbije dagen. (grijnst) En dan komen er onvermijdelijk revanchegevoelens aan te pas. Ik was toen goed, zeg, maar nu teken ik blind voor het omgekeerde scenario. Als ik maar die beker in de lucht kan steken straks."

Mogelijk kan dat zelfs zonder een druppel zweet te laten. De laatste weken zat Wullaert, die ook al de Duitse titel en beker pakte, meer op de bank dan haar lief was. Een gevolg van haar uitgelekte transfer naar wellicht Manchester City - er ligt een contract van twee seizoenen klaar bij de club van De Bruyne en Kompany. "Dat is me niet met zo veel woorden gezegd, maar dat is wel de perceptie die leeft. Ach, het hoort bij het voetbal, zeker? Desondanks ben ik klaar om de ploeg te helpen. Ik zit in vorm."

Afscheid nemen met een treble: dat zou zijn wat men noemt 'door de grote poort'. Wullaert: "Zotter wordt het niet. De Champions League: dat is mijn ultieme doel. Het is misschien raar om te zeggen, zeker als 25-jarige, maar dan heb ik het maximum bereikt. Tenzij ik een EK of een WK zou kunnen winnen met de Red Flames. (lacht flauwtjes) Realistisch gezien is dat toch een ver-van-mijn-bedshow."

Rest de vraag: hoeveel levert een zege Wullaert, die eerder bij de nationale ploeg ijverde voor hogere premies, financieel op? Zelf wil de aanvalster niet antwoorden, maar navraag in het vrouwenvoetbal leert ons dat ze tussen de 15.000 en 20.000 euro kan opstrijken. Dat zou neerkomen op ongeveer twee maandlonen. Ter vergelijking: de sterren van Real Madrid kregen vorig seizoen, afhankelijk van de bron, tussen de 600.000 en 1 miljoen euro om Juventus te verslaan in de finale in Cardiff. Wullaert haalt de schouders op: "Geld telt nu niet, wel de eer." (PJC)

Iniesta naar Vissel Kobe

De Japanse club Vissel Kobe heeft vanochtend Andres Iniesta gepresenteerd. Iniesta wordt de nummer zes van de Japanse J-League een ploegmaat van ondermeer de Duitse spits Lukas Podolski. De 34-jarige Iniesta nam vorig weekend afscheid van FC Barcelona, de club waarvoor hij 22 jaar heeft gespeeld. Het zag er naar uit dat de Spanjaard naar China zou verhuizen, maar dat ketste af. De afgelopen dagen sijpelde door dat Iniesta wel eens naar Japan zou kunnen verhuizen. Hij zette gisteren een foto op Twitter, waarop hij de hand schudt van Hiroshi Mikitani, de eigenaar van Rakuten dat hoofdsponsor is van zowel FC Barcelona als Vissel Kobe.

"Dit is een heel speciale dag voor mij en een belangrijk moment in mijn carrière", zei Iniesta, die in Japan met zijn vertrouwde rugnummer 8 gaat spelen, op zijn presentatie. "De komst van Iniesta is niet alleen heel belangrijk voor Vissel Kobe, maar zal het voetbal in Japan en heel Azië een 'boost' geven", aldus Mikitani. "We hopen met Andres de nummer 1 van Azië te worden."