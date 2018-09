FT buitenland. "Voormalig Gent-doelman opgepakt na incident in trein" - Courtois aast op nieuwe trofee Redactie

24 september 2018

07u14

Bron: ANP, Belga 0

Thibaut Courtois maakt kans op nieuwe trofee

Vandaag worden in Londen The Best FIFA Football Awards uitgereikt. Thibaut Courtois, die afgelopen zomer het WK in Rusland verliet met de titel van beste doelman, is een van de drie kanshebbers om de prijs van keeper van het jaar in de wacht te slepen.

Courtois, die deze zomer Chelsea verliet voor Real Madrid, heeft als concurrenten de Franse wereldkampioen Hugo Lloris (Tottenham) en de Deen Kasper Schmeichel (Leicester). De 26-jarige Limburger hield het afgelopen seizoen met Chelsea vijftien keer de nul in de Premier League en was op het WK een van de Belgische uitblinkers. Courtois en co verlieten Rusland met een historische bronzen medaille.

De Wereldvoetbalbond maakt tijdens de ceremonie, in samenwerking met spelersvakbond FIFPro, ook de FIFA FIFPro World 11 bekend, het wereldelftal van afgelopen seizoen. Ook hier is Courtois een van de vijf genomineerde doelmannen. In de 55-koppige voorselectie zijn met Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) en Romelu Lukaku (Manchester United) nog drie andere Rode Duivels opgenomen. Nooit eerder haalde een Belg het team.

"FC Groningen-doelman Padt opgepakt na incident in trein"

FC Groningen-doelman Sergio Padt (ex-AA Gent) is gisteravond opgepakt vanwege agressief gedrag in een trein in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden had de keeper geen geldig ticket. Hij werd vervolgens agressief toen conducteurs hem een boete wilden geven.

Padt, die eerder vandaag met FC Groningen onderuit ging tegen AZ, zou daarbij een beveiliger hebben geslagen. Het was het sein voor Arriva om de trein stil te zetten op Kropswolde. Volgens protocol worden alle deuren gesloten. De politie hield Padt vervolgens aan.

Technisch directeur en voormalig Standard-coach Ron Jans wilde volgens DvhN niet op het incident ingaan. "Voor ik reageer wil ik weten wat er precies is gebeurd, daarvoor zal ik eerst met de betrokkenen moeten spreken en dat heb ik nog niet gedaan."