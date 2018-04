FT buitenland: Voormalig Engels international bezwijkt aan hartaanval De voetbalredactie

04 april 2018

17u29

Voormalig Engels international Ray Wilkins overleden

Voormalig Engels international Ray Wilkins is vanochtend op 61-jarige leeftijd overleden, zo maakten onder meer zijn ex-clubs Chelsea en Manchester United vandaag bekend. De ex-middenvelder verbleef na een hartstilstand sinds afgelopen weekend in een Londens ziekenhuis waar hij in een kunstmatige coma gehouden werd. Vandaag overleed hij aldaar, zo melden Britse media op basis van een mededeling van Wilkins' familie.

Ray Wilkins speelde tijdens zijn carrière onder meer voor Chelsea, Manchester United, AC Milan en Paris Saint-Germain. Daarnaast droeg hij tussen 1976 en 1986 ook 84 keer het shirt van de Engelse nationale ploeg. Op het EK van 1980 scoorde hij in de openingswedstrijd van groep 2 tegen de Rode Duivels de eerste treffer. Enkele minuten later zorgde Jan Ceulemans reeds voor de gelijkmaker. De wedstrijd zou ook op 1-1 eindigen, aan het einde van de rit wonnen de Belgen de groep om vervolgens in de finale met 1-2 het onderspit te moeten delven tegen West-Duitsland. Voor Engeland en Wilkins eindigde het avontuur in Italië met een derde plaats in de groepsfase.

Na zijn profcarrière ging hij als coach aan de slag. Zo was hij onder meer bij Chelsea een tijdlang assistent-trainer. Nadien werkte hij ook nog als analist voor Britse radio en tv.

Everybody associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of our former player, captain and assistant coach, Ray Wilkins. Rest in peace, Ray, you will be dreadfully missed. pic.twitter.com/cSDhloOPDZ Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Heerenveen-middenvelder Stijn Schaars breekt kuit- en scheenbeen

Stijn Schaars heeft tijdens de training vandaag van SC Heerenveen zijn kuit- en scheenbeen gebroken. Met een ambulance is de 34-jarige Nederlandse middenvelder afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij wordt geopereerd, meldt de Friese club.

Het ligt voor de hand dat Schaars dit seizoen niet meer in actie komt voor Heerenveen. In februari kwam Schaars met de club nog tot overeenstemming over een nieuw contract tot medio 2019. Gisteren kwam naar buiten dat Real Madrid-huurling Martin Ødegaard zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken en dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt voor Heerenveen. De huurperiode van de negentienjarige aanvallende middenvelder loopt deze zomer af.

Duits international Julian Brandt verlengt contract bij Leverkusen

De Duitse international Julian Brandt heeft zijn contract bij Bundesliga-club Bayer Leverkusen tot medio 2021 verlengd, zo maakte de club vandaag bekend. De 21-jarige winger speelt al sinds 2014 voor Leverkusen en is er momenteel ploegmaat van ex-Genkenaar Leon Bailey. Zijn vorige verbintenis in de BayArena zou in 2019 aflopen.