FT buitenland: Voormalig Crystal Palace-speler: “Benteke moet dringend meer goals maken” - ex-spits Anderlecht naar Amerika De voetbalredactie

09 februari 2018

19u28 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Portland Timbers kan ex-spits Anderlecht strikken

Portland Timbers heeft Samuel Armenteros vastgelegd voor het komende seizoen. De Zweedse voormalige aanvaller van Anderlecht wordt gehuurd van het Italiaanse Benevento. De Amerikaanse club, uitkomend in de Major League Soccer, heeft bovendien een aankoopoptie afgedwongen.

De 27-jarige Armenteros was in de winterstop nog dicht bij een overgang naar FC Utrecht. Dat ketste echter af, omdat Armenteros al voor de beloften van Heracles Almelo en bij de Italiaanse club Benevento had gespeeld. Wereldvoetbalbond FIFA staat niet toe dat een voetballer in één seizoen voor meer dan twee clubs uit komt. Het MLS-seizoen loopt van maart tot en met december en dus telt dat als een nieuw seizoen.

De Timbers zijn blij met de komst van Armenteros. "We zijn erg tevreden een goede aanvaller als Samuel aan ons team toe te voegen. Hij heeft zich bewezen als een veelscorende spits", aldus hoofdtrainer Giovanni Savarese.

Armenteros maakte in 2008 zijn profdebuut bij zijn jeugdclub Heerenveen en verdedigde vervolgens de kleuren van Heracles Almelo (2009-2012). Daar plukte RSC Anderlecht hem in januari 2013 weg. Bij paars-wit kon de Zweed niet doorbreken en na uitleenbeurten aan Feyenoord (2013-2014) en Willem II (2014-2015) verkaste hij naar het Azerbeidzjaanse Qarabaq. In 2016 keerde hij naar Heracles terug en een jaar later verhuisde hij naar Benevento.

Strength in numbers. @richardfarley on Armenteros and the new depth to the club's attack. https://t.co/9Aqvi78MVH #RCTID pic.twitter.com/QPxVBt6WBK Portland Timbers(@ TimbersFC) link

Voormalig Crystal Palace-speler: “Benteke moet dringend meer goals maken”

Christian Benteke zit dit seizoen aan twee treffers in de Premier League. Te weinig. Dat vindt ook gewezen Crystal Palace-speler Clinton Morrison: “Benteke moet Palace van de degradatie helpen. Hij moet dringend meer goals maken.”

Neen, Benteke beleeft geen seizoen zoals vorig jaar. Toen trof hij 15 keer raak in de Premier League, en maakte hij 2 rozen in de FA Cup. “Hij stelt momenteel teleur en dat is zonde, want hij is echt een goede spits”, luidt het bij Morrison in The Sun. “Ook de fans zijn nog steeds overtuigd van zijn kunnen. Volgens mij werkt Benteke te hard buiten de zestien.”

Voorlopig staat Crystal Palace op de veertiende plek in de hoogste Engelse klasse, maar het team van Roy Hodgson telt slechts drie punten meer dan Huddersfield, de voorlaatste in het klassement. West Bromwich Albion is de rode lantaarn met 20 op 78.

Pech blijft Ghoulam achtervolgen

De Algerijnse linksback Faouzi Ghoulam van Napoli heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. Ghoulam liep vandaag tijdens de training een gebroken knieschijf op. Voor de Algerijn is het seizoen daardoor zeer vermoedelijk al voorbij.

De 27-jarige verdediger scheurde begin november in de Champions League tegen Manchester City de achterste kruisband van zijn rechterknie. Het herstel werd in eerste instantie geschat op vier tot vijf maanden, maar in januari kon Ghoulam al weer voorzichtig de training hervatten. Voorzitter Aurelio De Laurentiis noemde de Algerijn dan ook de belangrijkste 'winteraanwinst' van Napoli. Vandaag ging het op het trainingsveld echter weer mis.

Ghoulam was tot hij geblesseerd raakte een vaste waarde in het elftal van trainer Maurizio Sarri. Napoli gaat op kop in de Serie A en strijdt met regerend kampioen Juventus om de 'Scudetto', de Italiaanse titel.

🔊 Bad news for @GhoulamFaouzi. The full-back has suffered a suspected fractured kneecap in training ➡️ https://t.co/Y45Ythtnnm ⚽️

📍#CastelVolturno

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Yu7X9Afyma Official SSC Napoli(@ en_sscnapoli) link

Riyad Mahrez traint opnieuw mee bij Leicester City

Riyad Mahrez is vandaag terug op training verschenen bij de Engelse eersteklasser Leicester City nadat hij een tijdlang afwezig bleef wegens het afspringen van een transfer naar topclub Manchester City, zo maakte de Engelse vakpers bekend.

Komend weekend moet Leicester net op bezoek bij de Citizens, momenteel de leider in de Premier League. Meer dan waarschijnlijk komt die wedstrijd echter nog te vroeg voor hem.

De 26-jarige Algerijn bleef immers twee weken weg van de training bij Leicester. Volgens Sky Sports zou hij daarvoor een boete van 272.000 euro gekregen hebben van de club. De Foxes zouden een bod van liefst negentig miljoen euro voor Mahrez naast zich hebben neergelegd en dat zinde de Algerijnse international niet.

Bijna 8.500 Belgische fans vragen FIFA om WK-tickets

De Wereldvoetbalbond heeft voorlopig 8.486 ticketaanvragen van Belgische fans geregistreerd voor het WK in Rusland van komende zomer. In een tussentijdse ranglijst van aantal ticketaanvragen komt België pas op de 39e plaats. Dat bevestigde een woordvoerder van de FIFA aan Belga.

De leden van 1895, de officiële fanclub van de Rode Duivels, hadden 3.914 tickets aangevraagd voor de Belgische vakken. Dat is dus voor de groepswedstrijden van de Rode Duivels tegen Panama (311 ticketaanvragen), Tunesië (1.001) en Engeland (1.461) en een eventuele achtste finale (194), kwartfinale (223), halve finale (218), kleine finale (86) en finale (420).

In totaal werden bijna 8.500 tickets gereserveerd, waarvan 4.572 aanvragen niet via 1895 zijn gegaan. Het gaat dan om tickets in de neutrale zones, al dan niet van wedstrijden van België. Ter vergelijking, het niet-gekwalificeerde Nederland vroeg meer dan 71.000 tickets aan. De Belgische fans lopen dus allesbehalve storm voor het WK in Rusland. België, dat toch te boek staat als een van de outsiders, staat met bijna 8.500 aanmeldingen op de 39e plaats, net voor het wel geplaatste Costa Rica en het niet-gekwalificeerde Finland. In totaal kreeg de FIFA zo'n 5 miljoen ticketaanvragen binnen, waarvan meer dan de helft door de Russische fans werd ingediend.

De FIFA relativeert de karige interesse van de Belgische fans. "Het gaat hier enkel en alleen om aanvragen, die moeten nog bevestigd worden. Daardoor schommelt het aantal voortdurend en kan je uit de huidige ranglijst geen conclusies trekken", zegt een woordvoerder van de FIFA. "Bovendien blijft de ticketverkoop lopen, dit is dus maar een voorlopige tussenstand."

De volgende verkoopfase begint op 13 maart en wordt volgens het 'first come, first serve'-principe georganiseerd. Daarna volgt nog een 'last minute'-verkoop tot alle tickets uitverkocht zijn. In beide fases zijn alleen kaartjes voor de neutrale vakken verkrijgbaar.

PSG moet Mbappé nog één duel missen

De tuchtcommissie van de Franse voetbalbond heeft Kylian Mbappé een schorsing van twee duels opgelegd. De ploegmaat van Rode Duivel Thomas Meunier bij Paris Saint-Germain had rood gekregen na een forse charge op Ismaïla Sarr van Stade Rennes vorige week in de Coupe de la Ligue.

Mbappé miste door de schorsing al de competitiewedstrijd tegen Lille van afgelopen weekend. Hij is ook geschorst voor de wedstrijd van PSG tegen Straatsburg. Door de beslissing van de tuchtcommissie die maandag ingaat, kan hij aanstaande zaterdag wel spelen tegen Toulouse. PSG kan de negentienjarige aanvaller daarna weer inzetten in de topper tegen Olympique Marseille op 25 februari. De koploper uit Parijs heeft momenteel een voorsprong van elf punten op de nummer twee uit Marseille.