FT buitenland. Volgelopen El Monumental viert River Plate-spelers na triomf in Copa

Volgelopen El Monumental viert River Plate-spelers na triomf in Copa

24 december 2018

De supporters van River Plate hebben in een volgelopen El Monumental in Buenos Aires hun team gevierd na de vierde eindzege van hun club in de Copa Libertadores. Het stadion van River Plate moest het zonder de terugmatch van de finale tegen Boca Juniors stellen. Die match werd in het Bernabeu-stadion van Real Madrid gespeeld na supportersgeweld. Twee weken geleden won River Plate de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League door in de return aartsrivaal Boca Juniors na verlengingen met 3-1 te kloppen. Gisteren toonden de spelers, die in een dubbeldekker werden rondgereden, de prestigieuze trofee aan de 60.000 supporters die opgedaagd waren om hen toe te juichen. Er werd ook duchtig gegooid met de bekende 'papelitos' (confetti).