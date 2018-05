FT buitenland: Vissel Kobe presenteert Andres Iniesta De voetbalredactie

24 mei 2018

Iniesta naar Vissel Kobe

De Japanse club Vissel Kobe heeft vanochtend Andres Iniesta gepresenteerd. Iniesta wordt de nummer zes van de Japanse J-League een ploegmaat van ondermeer de Duitse spits Lukas Podolski. De 34-jarige Iniesta nam vorig weekend afscheid van FC Barcelona, de club waarvoor hij 22 jaar heeft gespeeld. Het zag er naar uit dat de Spanjaard naar China zou verhuizen, maar dat ketste af. De afgelopen dagen sijpelde door dat Iniesta wel eens naar Japan zou kunnen verhuizen. Hij zette gisteren een foto op Twitter, waarop hij de hand schudt van Hiroshi Mikitani, de eigenaar van Rakuten dat hoofdsponsor is van zowel FC Barcelona als Vissel Kobe.

"Dit is een heel speciale dag voor mij en een belangrijk moment in mijn carrière", zei Iniesta, die in Japan met zijn vertrouwde rugnummer 8 gaat spelen, op zijn presentatie. "De komst van Iniesta is niet alleen heel belangrijk voor Vissel Kobe, maar zal het voetbal in Japan en heel Azië een 'boost' geven", aldus Mikitani. "We hopen met Andres de nummer 1 van Azië te worden."