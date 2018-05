FT buitenland: Vissel Kobe presenteert Andres Iniesta - CL-winst levert Wullaert minstens 15.000 euro premie op De voetbalredactie

24 mei 2018

08u51 2 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

CL-winst levert Wullaert minstens 15.000 euro premie op

"Het ultieme doel", noemt Tessa Wullaert (25) van Wolfsburg de Champions League. Al was het maar omdat winst vanavond haar tussen de 15.000 en 20.000 euro oplevert.

Twee jaar geleden lukte het net niet voor Tessa Wullaert om - na Femke Maes in 2009 met Duisburg - als tweede Belgische de Champions League op haar palmares te zetten. Na een knappe assist van Wullaert en strafschoppen won toen Lyon, dat ook vanavond de tegenstander is in Kiev. "Ik denk nog vaak aan die bewuste match", vertelt Wullaert vanuit Oekraïne. "Ook de voorbije dagen. (grijnst) En dan komen er onvermijdelijk revanchegevoelens aan te pas. Ik was toen goed, zeg, maar nu teken ik blind voor het omgekeerde scenario. Als ik maar die beker in de lucht kan steken straks."

Mogelijk kan dat zelfs zonder een druppel zweet te laten. De laatste weken zat Wullaert, die ook al de Duitse titel en beker pakte, meer op de bank dan haar lief was. Een gevolg van haar uitgelekte transfer naar wellicht Manchester City - er ligt een contract van twee seizoenen klaar bij de club van De Bruyne en Kompany. "Dat is me niet met zo veel woorden gezegd, maar dat is wel de perceptie die leeft. Ach, het hoort bij het voetbal, zeker? Desondanks ben ik klaar om de ploeg te helpen. Ik zit in vorm."

Afscheid nemen met een treble: dat zou zijn wat men noemt 'door de grote poort'. Wullaert: "Zotter wordt het niet. De Champions League: dat is mijn ultieme doel. Het is misschien raar om te zeggen, zeker als 25-jarige, maar dan heb ik het maximum bereikt. Tenzij ik een EK of een WK zou kunnen winnen met de Red Flames. (lacht flauwtjes) Realistisch gezien is dat toch een ver-van-mijn-bedshow."

Rest de vraag: hoeveel levert een zege Wullaert, die eerder bij de nationale ploeg ijverde voor hogere premies, financieel op? Zelf wil de aanvalster niet antwoorden, maar navraag in het vrouwenvoetbal leert ons dat ze tussen de 15.000 en 20.000 euro kan opstrijken. Dat zou neerkomen op ongeveer twee maandlonen. Ter vergelijking: de sterren van Real Madrid kregen vorig seizoen, afhankelijk van de bron, tussen de 600.000 en 1 miljoen euro om Juventus te verslaan in de finale in Cardiff. Wullaert haalt de schouders op: "Geld telt nu niet, wel de eer." (PJC)

Iniesta naar Vissel Kobe

De Japanse club Vissel Kobe heeft vanochtend Andres Iniesta gepresenteerd. Iniesta wordt de nummer zes van de Japanse J-League een ploegmaat van ondermeer de Duitse spits Lukas Podolski. De 34-jarige Iniesta nam vorig weekend afscheid van FC Barcelona, de club waarvoor hij 22 jaar heeft gespeeld. Het zag er naar uit dat de Spanjaard naar China zou verhuizen, maar dat ketste af. De afgelopen dagen sijpelde door dat Iniesta wel eens naar Japan zou kunnen verhuizen. Hij zette gisteren een foto op Twitter, waarop hij de hand schudt van Hiroshi Mikitani, de eigenaar van Rakuten dat hoofdsponsor is van zowel FC Barcelona als Vissel Kobe.

"Dit is een heel speciale dag voor mij en een belangrijk moment in mijn carrière", zei Iniesta, die in Japan met zijn vertrouwde rugnummer 8 gaat spelen, op zijn presentatie. "De komst van Iniesta is niet alleen heel belangrijk voor Vissel Kobe, maar zal het voetbal in Japan en heel Azië een 'boost' geven", aldus Mikitani. "We hopen met Andres de nummer 1 van Azië te worden."