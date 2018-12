FT buitenland. Villa voegt zich bij Iniesta en Podolski in Japan - KNVB heeft grootse plannen Redactie

01 december 2018

12u49

Bron: ANP/Belga/Eigen berichtgeving 1

KNVB wil grote evenementen binnenhalen

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft grootse plannen. De KNVB mikt de komende jaren op de organisatie van een aantal grote evenementen in eigen land. Na het EK in 2020, waarbij in Nederland vier duels worden gespeeld, staan er minstens vier projecten op het verlanglijstje. “We gaan een bid indienen voor het EK Futsal 2022, we willen de finale van de Champions League voor mannen en vrouwen binnenhalen, én we willen het WK voor vrouwen in 2027 organiseren’', zegt secretaris-generaal Gijs de Jong.

De Jong fungeert bij het EK 2020 tevens als toernooidirecteur van speelstad Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA zullen drie groepswedstrijden en één achtste finale worden gespeeld. Zondag is in Dublin de loting voor de EK-kwalificatie. “Iedereen verlangt weer naar momenten zoals we met Oranje in Duitsland en Portugal gehad hebben, waarbij je met zijn allen achter het team gaat staan”, zegt De Jong. “Het zou fantastisch zijn als we straks twee of drie groepswedstrijden in eigen land kunnen spelen.”

Kahn in beeld als opvolger Rummenigge bij Bayern

Oud-doelman Oliver Kahn is bij Bayern München in beeld om ex-aanvaller Karl-Heinz Rummenigge op te volgen als bestuursvoorzitter. Dat heeft clubpresident Uli Hoeness gezegd na de jaarvergadering van de Duitse recordkampioen.

De 49-jarige Duitser moet echter nog wel even geduld hebben. Kahn kan pas aantreden als Rummenigge wil terugtreden. De huidige voorzitter heeft nog een contract tot einde 2019 en volgens Hoeness is Rummenigge (63) van plan om nog eens voor twee jaar bij te tekenen.

“Tot die tijd zullen we het plekje voor Oliver Kahn warm houden”, liet Hoeness (66) weten. “We kijken de gang van zaken rustig aan.”

Rummenigge fungeert al zestien jaar als voorzitter van Bayern München. ,,Het valt niet mee om iemand van zijn kaliber op te volgen. De naam van Oliver Kahn komt in elk geval voor in onze plannen’’, zei Hoeness, die zich niet uitliet over zijn eigen toekomst bij Bayern. Kahn keepte voor Bayern München tussen 1994 en 2008. Hij is 86-voudig international.

David Villa herenigd met Iniesta bij Vissel Kobe

David Villa gaat aan de slag bij de Japanse club Vissel Kobe. De 36-jarige aanvaller wordt er herenigd met Andrés Iniesta, met wie hij samenspeelde bij FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. “Hola Japan. Hola Vissel Kobe”, zegt Villa in een video die hij op zijn Twitteraccount plaatste. Bij de Japanse club zal Villa aan de zijde van onder anderen Andrés Iniesta en voormalig Duits international Lukas Podolski spelen.

Eerder deze week maakte de Spanjaard bekend dat hij eind 2018 New York City verlaat. Bij die MLS-club stond hij sinds 2014 onder contract. Villa maakte er 80 doelpunten in 124 wedstrijden. De aanvaller lanceerde zijn carrière bij Sporting Gijon. Vervolgens speelde hij voor Real Zaragoza en Valencia, om in 2010 bij FC Barcelona te belanden. Met Barça kroonde hij zich tweemaal tot landskampioen en won hij een keer de Champions League. In 2013 trok hij naar Atlético Madrid, dat onder meer dankzij zijn 13 competitiegoals voor het eerst sinds 1996 Spaans kampioen werd.

Met Spanje (en Iniesta) werd Villa zowel Europees kampioen in 2008 als wereldkampioen in 2010.