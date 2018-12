FT buitenland. Villa voegt zich bij Iniesta en Podolski in Japan - Kahn in beeld als opvolger Rummenigge bij Bayern Redactie

01 december 2018

09u58

Bron: ANP/Belga/Eigen berichtgeving

Kahn in beeld als opvolger Rummenigge bij Bayern

Oud-doelman Oliver Kahn is bij Bayern München in beeld om ex-aanvaller Karl-Heinz Rummenigge op te volgen als bestuursvoorzitter. Dat heeft clubpresident Uli Hoeness gezegd na de jaarvergadering van de Duitse recordkampioen.

De 49-jarige Duitser moet echter nog wel even geduld hebben. Kahn kan pas aantreden als Rummenigge wil terugtreden. De huidige voorzitter heeft nog een contract tot einde 2019 en volgens Hoeness is Rummenigge (63) van plan om nog eens voor twee jaar bij te tekenen.

“Tot die tijd zullen we het plekje voor Oliver Kahn warm houden”, liet Hoeness (66) weten. “We kijken de gang van zaken rustig aan.”

Rummenigge fungeert al zestien jaar als voorzitter van Bayern München. ,,Het valt niet mee om iemand van zijn kaliber op te volgen. De naam van Oliver Kahn komt in elk geval voor in onze plannen’’, zei Hoeness, die zich niet uitliet over zijn eigen toekomst bij Bayern. Kahn keepte voor Bayern München tussen 1994 en 2008. Hij is 86-voudig international.

Vissel Kobe slaat grote slag: Villa voegt zich bij Iniesta

David Villa vervolgt zijn loopbaan bij Vissel Kobe. De club uit de Japanse J-League krijgt daarmee nóg meer een Spaans gezicht, want ook Andrés Iniesta speelt er al, net als de Duitser Lukas Podolski.

De 35-jarige Villa maakte in 2014 de overstap van Europa naar New York City FC, maar deze week maakte hij bekend daar te zullen gaan vertrekken. Toen al doken er geruchten op dat de topscorer aller tijden van de Spaanse nationale ploeg naar Japan zou trekken.

Amerikaanse media meldden dat hij naar Yokohama Marinos zou gaan, maar niets blijkt minder waar. Villa voegt zich bij Iniesta, met wie de spits eerder ook al grote successen vierde bij Barcelona en het Spaans elftal.