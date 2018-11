FT buitenland. Villa verlaat New York - Directie Bayern ontkent contact met Wenger - UEFA opent onderzoek naar rellen AEK - Ajax Redactie

28 november 2018

21u12 0

David Villa verlaat eind december New York City

Voormalig Spaans international David Villa verlaat op het einde van 2018 zijn club New York City in de Amerikaanse Major League Soccer. Hij verlengt zijn contract, dat op 31 december afloopt, niet. Dat liet zijn club weten. De ondertussen 36-jarige aanvaller maakt binnenkort zijn nieuwe club bekend. “David Villa verlaat New York City en maakt de komende dagen zijn volgende bestemming bekend”, liet de Amerikaanse voetbalclub weten in een mededeling.

Villa verliet in 2014 Atletico Madrid voor New York City, dat toen nog een club in oprichting was en pas in maart 2015 debuteerde in de MLS. Hij maakte er 80 doelpunten in 124 wedstrijden. Eerder werd hij met Spanje zowel Europees kampioen in 2008 als wereldkampioen in 2010.

“Alles wat ik kan zeggen, is bedankt”, zegt Villa naar aanleiding van zijn afscheid. “Ik had de supporters graag de titel geschonken, maar ik twijfel er geen seconde aan dat die de komende jaren zal volgen.”

Bastian Schweinsteiger verlengt contract bij Chicago Fire tot 2019

Bastian Schweinsteiger blijft tot eind 2019 in dienst bij het Amerikaanse Chicago Fire. Dat maakt de club officieel bekend op haar website. “Het Amerikaanse avontuur was heel speciaal voor mij en mijn familie. Ik vind het heerlijk lid te zijn van deze club en we waarderen hoe de stad ons met open armen heeft ontvangen”, reageert Schweinsteiger op de website van zijn Amerikaanse ploeg Chicago Fire op zijn contractverlenging.

Schweinsteiger (34) speelt sinds maart 2017 bij Chicago Fire, dat hem transfervrij overnam van Manchester United. In twee seizoenen bij ‘The Fire’ speelde de box-to-box middenvelder 55 wedstrijden en scoorde hij 7 doelpunten. Met zijn Amerikaanse ploeg kon Schweinsteiger echter nog geen prijzen pakken. In zijn eerste seizoen leidde ‘Schweini’ Chicago nog naar de derde plaats alvorens uitgeschakeld te worden in de play-offs door de New York Red Bulls, maar dit jaar haalde Chicago de play-offs niet eens.

Dit seizoen wil Schweinsteiger nog een keer knallen. “Laten we een trofee omhoog houden. Ik geloof in de club en ik geloof dat we kampioen kunnen worden”, blijft de Duitser immer ambitieus. Zijn grootste successen kende Schweinsteiger in zijn thuisland. Van 2002 tot 2015 was hij een sleutelpion op het middenveld van topclub Bayern München, met 8 landstitels en 5 bekerwinsten in 13 seizoenen. Met Bayern won hij in 2013 ook de Champions League tegen Borussia Dortmund. Ook op internationaal vlak kende Schweinsteiger een rijke carrière. In 121 wedstrijden scoorde hij 24 keer en in 2014 werd ‘Schweini’ met “die Mannschaft” wereldkampioen op het WK in Brazilië.

Wissam Ben Yedder (Sevilla) is op zijn hoede voor Standard

Sevilla versloeg Standard op de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League met 5-1. Met twee doelpunten was Wissam Ben Yedder toen een van de architecten van de vlotte Spaanse zege. Voor de return in Luik is de Franse aanvaller evenwel op zijn hoede.

“Ik heb gehoord dat wedstrijden hier altijd een hele uitdaging zijn. In de heenmatch hadden wij de controle maar nu zitten we in een beslissende fase. Ik verwacht dus dat het andere koek zal worden”, verklaarde hij daags voor de partij op Sclessin.

Sevilla is momenteel de fiere leider in de Primera Division. De kracht van het team schuilt in het collectief, meent Ben Yedder. “Er is niemand die zichzelf voorop plaatst. We zijn een groep en we werken hard aan het collectief”, onderstreepte de aanvaller.

Trnava-coach Latal wil Anderlecht tweede keer punten afsnoepen

RSC Anderlecht neemt het op de vijfde speeldag van de Europa League op tegen Spartak Trnava. Paars-wit is Europees al uitgeschakeld, maar de Slovaken zijn nog in de running voor een plaats in de knock-outfase. “We gaan ons volledig geven om onze Europese droom levendig te houden”, verklaarde trainer Radoslav Latal op een persmoment in het Constant Vanden Stockstadion.

Dinamo Zagreb voert groep D aan met het perfecte rapport van twaalf punten uit vier matchen. Fenerbahçe (7 ptn) volgt, voor Trnava (3 ptn). Anderlecht (1 ptn) sluit de rangen en is uitgeschakeld. Trnava kan zich dus nog plaatsen voor de zestiende finales, maar heeft zijn lot zelf niet meer in handen. De Slovaakse kampioen moet hopen dat Fenerbahçe donderdag geen drie punten pakt tegen Dinamo Zagreb, en mag zelf zeker niet verliezen van Anderlecht. Op de laatste speeldag kijkt Trnava de Turken dan in een rechtstreeks duel in de ogen.

“Anderlecht zal zich zeker niet sparen”, voorspelde Latal. “De club kent een tegenvallend Europees seizoen, maar zal zijn blazoen willen oppoetsen. Zeker voor eigen volk zullen ze voor de zege voetballen. Anderlecht is een grote naam in Europa, een ploeg die het gewoon is Champions League te spelen. Het belooft lastig te worden, maar we vrezen onze tegenstander niet.”

Trnava klopte op de eerste speeldag in september de Brusselaars verrassend met 1-0. “Ons plannetje, met een stevige verdedigende organisatie, klopte toen”, herinnert de 48-jarige Tsjech zich. “We gaan proberen om opnieuw op die manier voor de dag te komen. We zijn klaar voor het duel en proberen onze Europese kansen gaaf te houden.”

Erik Grendel speelde op de eerste speeldag de volledige wedstrijd. De 30-jarige middenvelder wil Anderlecht opnieuw het vuur aan de schenen leggen. “We gaan minstens voor een punt en geloven in onze kansen”, aldus de Slovaak. “Anderlecht is een prima team, al kunnen we de sterke punten opnieuw lam leggen. We hebben wat af te rekenen met blessures, en zullen met een onuitgegeven elftal starten. Maar ik heb er vertrouwen in dat we ons dubbel zullen plooien.”

Christian Kabasele (Watford) ziet coach Javi Gracia bijtekenen tot 2023

De Spanjaard Javi Gracia (48) heeft zijn contract bij Watford met 4,5 jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot 2023 bij de club van Rode Duivel Christian Kabasele. Gracia kwam in januari 2018 aan het roer bij Watford als opvolger van de Portugees Marco Silva. Daarvoor coachte hij onder meer Almeria, Osasuna, Malaga en Rubin Kazan.

De Hornets begonnen ijzersterk aan het seizoen met zeges tegen Brighton, Burnley, Crystal Palace en Tottenham. Het leverde de Spanjaard de titel van manager van de maand augustus op. Na dertien speeldagen staat Watford op de negende plaats met 20 punten.

UEFA opent onderzoek naar ongeregeldheden AEK - Ajax

De UEFA gaat een onderzoek instellen naar de ongeregeldheden tussen supporters bij de CL-wedstrijd in Athene tussen AEK en Ajax. Tegen de Griekse club is door de Europese voetbalbond een hele lijst van mogelijke vergrijpen opgesteld. De aanklachten hebben onder meer betrekking op het gooien van voorwerpen, het afsteken van vuurwerk, het betreden van het veld door supporters, ontoereikende organisatie en het blokkeren van de toegang tot bepaalde vakken. Aan Ajax-kant wordt onderzocht of de fans zich schuldig hebben gemaakt aan het afsteken van vuurwerk en het gooien met voorwerpen. De UEFA behandelt de zaak op 13 december. Ajax won in Athene met 0-2 en plaatste zich zo voor de volgende ronde.

Technisch directeur Bayern: “ Geen contact met Wenger gehad”

Hasan Salihamidzic, technisch directeur van Bayern München, heeft tegenover Sky Sports aangegeven dat trainer Niko Kovac komend weekeinde gewoon op de bank zal zitten. In Duitsland waren er geruchten dat Arsène Wenger de nieuwe trainer zou worden. Salihamidzic ontkent die geruchten. “Er was geen enkel contact met Arsène Wenger. We gaan dit weekend naar Bremen met Niko Kovac als onze trainer en we zullen winnen.”

De technisch directeur was onder de indruk van de prestatie van zijn team tegen Benfica in de Champions League (5-1). “Het lukte vaak niet om zo gefocust te zijn gedurende 90 minuten, maar we hebben het nu erg goed gedaan. Daar kunnen we verder op bouwen. De manier waarop het team de verantwoordelijkheid heeft genomen, maakt me gelukkig. Ook de manier van spelen maakte me gelukkig. Maar ik ben ook blij voor de coach en de club.”

Sundra Rajoo, verdacht van corruptie, stapt op bij ethische commissie FIFA

De Maleisiër Sundra Rajoo, die vorige week werd aangehouden voor corruptie, heeft zijn ontslag gegeven als vicevoorzitter van de juridische kamer van de ethische commissie bij de FIFA. Dat kondigde de wereldvoetbalbond vandaag aan. “De ethische commissie van de FIFA neemt nota van het ontslag met onmiddellijke ingang van Sundra Rajoo”, liet de FIFA weten in een mededeling.

Volgens de Maleisische pers heeft Rajoo, die een week geleden werd aangehouden, misbruik gemaakt van zijn positie bij de FIFA om geld te verduisteren en door te sluizen naar zichzelf. De FIFA benadrukte voorts dat Rajoo al voorlopig geschorst was sinds 21 november.

Nigeriaan Etuhu voor de rechter wegens matchfixing

De Nigeriaanse oud-international Dickson Etuhu staat morgen in Zweden terecht voor matchfixing. De voetballer wordt ervan verdacht dat hij in mei 2017 de keeper van zijn club probeerde om te kopen. Hij kan een celstraf van maximaal zes jaar krijgen.

Etuhu speelde mee met Nigeria op het WK van 2010. De 36-jarige middenvelder voetbalde voornamelijk bij Engelse clubs (onder meer Manchester City, Sunderland en Fulham), voordat hij naar Zweden vertrok.

De aanklacht betreft een wedstrijd tussen zijn voormalige club AIK Stockholm en IFK Göteborg. Etuhu zou samen met een andere man keeper Kenny Stamatopoulos van AIK hebben benaderd en getracht hem om te kopen. De twee wilden een andere uitslag. De wedstrijd ging niet door omdat de doelman naar de clubleiding stapte en de poging tot omkoping meldde.

Etuhu beweert dat hij onschuldig is en dat de doelman het gesprek volledig verkeerd heeft begrepen. “Ongelooflijk dat een normaal praatje tot iets als dit kan leiden”, zei hij in een Zweedse krant.

Robbie Keane hangt voetbalschoenen aan de haak

Robbie Keane (38) heeft officieel aangekondigd dat hij zijn spelerscarrière heeft beëindigd, zo melden verschillende media vandaag. Zondag kondigde de Ierse voetbalbond (FAI) aan dat de Ierse topschutter aller tijden de assistent wordt van de bondscoach Mick McCarthy, die de ontslagen Martin O’Neill opvolgt.

De Ierse recordinternational en topschutter aller tijden (146 caps, 68 goals) speelde in Engeland voor Wolverhampton, Coventry, Tottenham, Leeds, Liverpool, West Ham en Aston Villa. Hij droeg ook het shirt van Inter Milaan, Celtic en LA Galaxy. Tot voor kort was hij aan de slag bij Atlético de Kolkata in de Indiase Super League. In zijn succesvolle clubcarrière wist Keane 325 doelpunten te maken in 737 wedstrijden.

“Van Crumlin United de wereld rond met onder meer Milaan, Londen en Los Angeles, ik had nooit kunnen dromen dat mijn voetballeven dit pad zou volgen”, zo klinkt het in een persbericht. “Het heeft alle hoop van een op voetbal verzotte jongen die opgroeide in Dublin overtroffen.”

Keane kijkt heel erg tevreden terug op zijn periode bij de Ierse nationale ploeg. Op het WK in 2002 bereikte hij met Ierland de achtste finales, op de EK’s van 2012 en 2016 was de groepsfase het eindstation. “Ik heb van elk moment genoten in mijn 18 jaar bij de nationale ploeg. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe trots ik ben om Iers te zijn. Ik hoop dat ik de fans trots heb kunnen maken door het groene shirt en de aanvoerdersband te dragen”, besluit Keane.

Goederen van Sampdoria-voorzitter in beslag genomen

De Italiaanse politie heeft goederen ter waarde van 2,6 miljoen euro in beslag genomen die toebehoren aan Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrero, de Serie A-club en vijf andere personen, dit in het kader van een onderzoek naar mogelijke verduistering.

Het onderzoek spitst zich toe op het vermoedelijke gebruik van vervalste facturen, witwaspraktijken, oplichting en het gebruik van zwart geld. Er zou sprake zijn van abnormale geldstromen tussen verschillende firma’s van de ‘Ferrero Groep’, die verschillende cinema’s bezit. De onderzoekers bekijken onder meer enkele fondsen gebruikt voor de transfer van Pedro Obiang in 2015 van Sampdoria naar West Ham.

UEFA verplaatst Vorskla - Arsenal naar Kiev

Het duel tussen FC Vorskla Poltava en Arsenal in de Europa League wordt morgen in Kiev gespeeld. De Europese voetbalbond UEFA heeft besloten om de wedstrijd te verplaatsen naar de hoofdstad van Oekraïne, omdat in de oostelijk gelegen stad Poltava de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

In Oekraïne geldt in bepaalde regio’s vanaf vandaag de staat van beleg. Aanleiding is de opgelopen spanning tussen het land en Rusland, nadat de Russen zondag drie Oekraïense marineschepen beschoten en die daarna in beslag namen. Poltava ligt in een van die regio’s. De wedstrijd tegen Arsenal wordt nu in het Olympisch Stadion van Kiev gehouden. “De UEFA blijft de situatie in Oekraïne in de gaten houden de komende dagen en mogelijk worden andere wedstrijden ook verplaatst”, aldus de voetbalbond.

Arsenal is al zeker van de kwalificatie in groep E. Met 10 punten gaat het Sporting Lissabon (7), Poltava (3) en het Azerbeidzjaanse Qarabag (3) voor.

Bankzitter Baptiste Guillaume met Nîmes naar achtste finales Coupe de la Ligue

Nîmes heeft zich gisteren geplaatst voor de achtste finales van de Franse Coupe de la Ligue. Het klopte Saint-Etienne met 4-2 in de strafschoppen, nadat de wedstrijd op 1-1 was geëindigd. Baptiste Guillaume bleef bij Nîmes de hele wedstrijd op de bank.

Voormalig Anderlecht-speler Robert Beric (81') opende de score pas laat in de wedstrijd voor Saint-Etienne, Denis Bouanga (90') maakte net voor affluiten gelijk. In de Coupe de la Ligue worden er geen verlengingen gespeeld, en dus ging het meteen richting strafschoppen. Daarin was Nîmes duidelijk de betere.