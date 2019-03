FT buitenland. Vierdeklasser niet door met Scholes - Schalke schuift Tedesco aan de kant, Stevens neemt voorlopig over Redactie

14 maart 2019

Schalke schuift coach Tedesco aan de kant, oudgediende Huub Stevens neemt voorlopig over

Coach Domenico Tedesco moet vertrekken bij Schalke 04. Dat heeft het team uit Gelsenkirchen, pas veertiende in de Bundesliga, vandaag laten weten. De Nederlander Huub Stevens zal zaterdag als interim-trainer op de bank zitten in het thuisduel tegen RB Leipzig.

Tedesco leidde Schalke vorig seizoen naar een knappe tweede stek in de stand, achter het ongrijpbare Bayern München. Deze jaargang krijgt de 33-jarige Italiaanse Duitser de motor van de ploeg niet aan de praat. Schalke bengelt op de veertiende stek (op 18) en is nog lang niet zeker van het behoud. Afgelopen dinsdag kregen de Duitsers in de return van de achtste finales van de Champions League bij Manchester City nog een ongeziene 7-0 pandoering.

Stevens zit momenteel in de raad van toezicht van Schalke. De 65-jarige Nederlander was van 1996 tot 2002 en van 2011 tot 2012 trainer van Schalke. In eigen land had hij Roda JC en PSV onder zijn hoede.

Paul Scholes stopt na amper een maand als T1 van vierdeklasser Oldham

Paul Scholes is niet langer de trainer van Oldham Athletic. Dat heeft de Engelse vierdeklasser vandaag laten weten. De voormalige topvoetballer, voor wie het zijn eerste stappen als hoofdcoach waren, stond amper een maand aan het hoofd van het team.

De 44-jarige Scholes begon bij Oldham met een zege, maar stapelde nadien de draws en nederlagen op. “We kunnen bevestigen dat Paul Scholes met onmiddellijke ingang afgetreden is als T1", schrijft het team op zijn site.

Scholes, die opgroeide in de buurt van Oldham, beëindigde zijn actieve carrière (definitief) in de zomer van 2013. Voordien hing hij ook al even zijn schoenen aan de haak tussen juni en december 2011. Hij speelde zijn hele loopbaan voor Manchester United (1993-2011 en 2012-2013) en behaalde in die periode een immens aantal prijzen. De voorbije jaren was Scholes vooral actief als analist in de media. Hij was kort assistent bij Manchester United in de periode dat Ryan Giggs de club leidde (april-mei 2014).

Oldham Athletic staat momenteel op de veertiende plaats (op 24 teams) in de League Two. Ook toen Scholes medio vorige maand overnam, stond de ploeg op die plek. Het team degradeerde vorig seizoen uit de League One. Met Jonathan Benteke, de broer van Rode Duivel Christian, telt het team één landgenoot op de loonlijst.

Copa America volgend jaar voor het eerst in twee landen

De Copa América wordt volgend jaar voor het eerst in twee landen gespeeld. De Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol heeft de organisatie toegewezen aan Argentinië en Colombia. Australië en de Verenigde Staten wilden het toernooi ook graag weer organiseren, maar de Conmebol wees dat af.

Komende zomer staat eerst nog de 46e editie van de Copa América op het programma, dan in Brazilië. Naast de tien landen uit Zuid-Amerika doen Japan en Qatar op uitnodiging ook mee. Om weer regelmaat te krijgen in de jaren dat het Zuid-Amerikaans titeltoernooi op het programma staat, wordt in 2020 vrijwel gelijktijdig met het EK opnieuw om de Copa América gestreden. Vanaf dan wordt het toernooi net als de Europese eindronde om de vier jaar gespeeld.

In 2016 vond de jubileumeditie van de Copa América, precies honderd jaar na het eerst kampioenschap van Zuid-Amerika, in de Verenigde Staten plaats. De Amerikanen wilden in 2020 een groot toernooi organiseren voor alle landen uit Noord-, Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Conmebol houdt echter vast aan een Zuid-Amerikaans kampioenschap, waarvoor wel landen van andere continenten worden uitgenodigd.

Hummels blijft hopen op Mannschaft

Bayern-verdediger Mats Hummels legt zich niet neer bij zijn vroegtijdige verwijdering uit de Duitse nationale ploeg. Een tiental dagen geleden maakte bondscoach Joachim Löw nochtans bekend in de toekomst niet meer op het Bayern-trio Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller te rekenen. “Ik sluit een terugkeer niet uit. Zo slecht zijn wij toch niet?”, vroeg Hummels zich na de uitschakeling door Liverpool in de achtste finales van de Champions League openlijk af.

“Wij kunnen nog een paar seizoenen op het hoogste niveau aan. We wachten af wat er in de toekomst gebeurt, misschien bieden er zich wel mogelijkheden aan. Als er zich bij anderen blessures voordoen, zijn wij waarschijnlijk toch nog goed genoeg als er een EK voor de deur staat. Alles is mogelijk”, besloot Hummels, die naar eigen zeggen nooit een selectie zou weigeren. “Voor Duitsland spelen, dat gaat boven alles.”

Duitsland is na een mislukt WK in Rusland, met een exit in de groepsfase, en een degradatie naar de B-divisie in de Nations League, op zoek naar een nieuw elan. Löw zet voor deze doorstart duidelijk in op verjonging en schoof daarbij routiniers Thomas Müller (29), Jérôme Boateng (30) en Mats Hummels (30) aan de kant. Het trio was jaren een vaste waarde bij de Mannschaft en veroverde in 2014 de wereldbeker in Brazilië. Müller maakte sinds 2010 38 doelpunten in honderd interlands. Hummels, die ook zijn debuut vierde in 2010, kwam zeventig maal voor zijn land uit. Boateng was er al van 2009 bij en komt aan 74 wedstrijden.

Ousmane Dembélé drie à vier weken buiten strijd

FC Barcelona en de Franse nationale ploeg kunnen de komende drie à vier weken geen beroep doen op Ousmane Dembélé. Onderzoek op bij de flankaanvaller bracht een scheur in de linkerhamstring aan het licht, zo maakte de club bekend. Dembélé was twijfelachtig voor het duel tegen zijn landgenoten van Olympique Lyon, maar kwam woensdag twintig minuten voor affluiten toch nog het veld op in de terugwedstrijd van de achtste finales. In de slotfase zette hij de 5-1 eindstand op het scorebord in Nou Camp.