FT buitenland: "Vier spelers hekkensluiter Premier League stelen taxi in Spanje" - Bayern kan weer rekenen op middenvelder De voetbalredactie

16 februari 2018

18u18 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Toch onderzoek racisme Balotelli

De organisatie van het Franse profvoetbal LFP heeft alsnog een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een klacht van Mario Balotelli. De Italiaanse spits van OGC Nice beweerde vorige week tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Dijon (3-2) op racistische wijze bejegend te zijn door fans van de thuisclub. Balotelli meldde dat ook bij de scheidsrechter, maar dat kwam hem op een gele kaart te staan vanwege verbaal wangedrag.

Scheidsrechter Nicolas Rainville had naar eigen zeggen geen apengeluiden gehoord vanaf de tribunes wanneer de donkere spits van Ghanese afkomst aan de bal was. "Als ik dat wel had gehoord, had ik hem nooit een gele kaart gegeven'', zei de arbiter. Diverse Franse organisaties die zich bezighouden met de strijd tegen racisme, spraken deze week schande over de onverschillige manier waarop werd omgegaan met de klacht van Balotelli.

De tuchtcommissie van de LFP gaat zich nu alsnog over de zaak buigen.

Op 15 maart doet de commissie uitspraak.

"Vier spelers West Brom stelen taxi in Spanje"

Vier spelers van West Bromwich Albion zijn ondervraagd door de politie. Naar verluidt had het viertal een taxi gestolen in Barcelona, waar de club op stage was. Volgens de Catalaanse politie waren de vier op stap in Barcelona. Toen de nachtclubs inmiddels gesloten waren besloten ze een taxi te nemen naar een fastfoodrestaurant. Rond 5.30 uur 's ochtends zouden de spelers daarop teruggekeerd zijn naar het hotel in de taxi, maar zonder de chauffeur.

De man lichtte daarop de politie in en kreeg zijn auto rond acht uur terug. De spelers werden meegenomen voor ondervraging. De hekkensluiter in de Premier League zit 'verveeld met het incident' en zal 'disciplinaire maatregelen' treffen tegenover de betrokken spelers. Verder geeft de club geen verder commentaar tot het onderzoek is afgerond.

Ex-voorzitter Watford beschuldigd van witwaspraktijken in Spanje

De voormalige voorzitter van de Engelse voetbaleersteklasser Watford, de Italiaan Raffaele Riva, moet in Spanje voor de rechtbank verschijnen in een zaak van fiscale fraude. Dat heeft de rechtbank vandaag bekendgemaakt. De zaak draait rond de Spaanse tweedeklasser Granada.

Er liep al een onderzoek naar vermoedelijke onregelmatigheden begaan door de vroegere voorzitter van Granada, Enrique Pina Campuzano, en voormalig eigenaar Gino Pozzo. Ook verschillende bedrijven en clubs die aan hen gelinkt zijn, waaronder Watford, zijn in de zaak betrokken.

Enrique Pina en Gino Pozzo, eigenaar van Granada tot de verkoop aan Chinezen in 2016, waren al in beschuldiging gesteld voor fiscale fraude en witwaspraktijken tussen 2013 en 2016. Nu wordt dus ook Raffaele Riva vervolgd, omdat hij mogelijk heeft meegewerkt aan de fraude. Hij bestuurde een bedrijf van Pozzo in Spanje.

Pozzo is de huidige eigenaar van Watford. Zijn vader bezit de Italiaanse eersteklasser Udinese. Het gerecht spreekt van een "commerciële driehoek" tussen de drie genoemde clubs. De inkomsten uit de verkoop van spelers zouden aan het oog van de fiscus onttrokken worden via een Luxemburgse holding. Raffaele Riva nam eind 2016 al ontslag als voorzitter van Watford nadat een onderzoek was geopend naar valse bankdocumenten.

Bayern rekent na drie maanden afwezigheid opnieuw op Thiago

Thiago Alcantara maakt zaterdag na een revalidatie van bijna drie maanden zijn wederoptreden bij Bayern München. De Spaanse middenvelder komt in de competitiewedstrijd van 'der Rekordmeister' tegen Wolfsburg meteen aan de aftrap, zo bevestigde Bayern-coach Jupp Heynckes vandaag.

Thiago Alcantara kwam voor het laatst in actie in de Champions League-ontmoeting in en tegen Anderlecht (1-2) op 22 november 2017. Een spierscheur in het dijbeen hield hem daarna meerdere maanden in de ziekenboeg. Sinds twee weken traint de 26-jarige Spanjaard opnieuw mee met de groep.

Op het veld van Wolfsburg kan Heynkes niet rekenen op middenvelder Arturo Vidal, door een schorsing, en doelman Manuel Neuer, die nog steeds herstellende is van een voetbreuk. Zij spelen zeker niet tegen het Duitse team van Divock Origi, Landry Dimata en Koen Casteels.

Nieuw onderzoek naar matchfixing in Albanië

Voor de Albanese voetbalclub KF Skënderbeu dreigt een lange uitsluiting van Europees voetbal. De Europese voetbalbond UEFA doet opnieuw onderzoek naar matchfixing bij de huidige koploper van de Albanese competitie, die daar twee jaar geleden al voor werd gestraft. De toenmalige kampioen van Albanië mocht toen een seizoen geen Europees voetbal spelen.

Uit het zogeheten fraudedetectiesysteem van de UEFA blijkt dat de betrokkenheid van Skënderbeu bij matchfixing veel groter is dan tot nu toe werd gedacht.

Medewerkers van de UEFA die onderzoek doen in de zaak, ontvingen anonieme doodsbedreigingen. De Europese bond ziet dit als intimidatie, bedoeld om het onderzoek te stoppen. De UEFA heeft aangifte gedaan bij de politie.

"We zullen nooit toestaan dat UEFA-medewerkers worden bedreigd'', zei voorzitter Aleksander Ceferin. "Onze mensen hebben volledige steun van de organisatie. Ik sta voor 100 procent achter ze.''De UEFA dreigt de club uit de Albanese gemeente Korçë voor lange tijd uit te sluiten van Europees voetbal.