FT buitenland: Vier jaar na de 7-1 tegen Duitsland bergt Braziliaanse doelman zijn handschoenen definitief op

22 april 2018

22 april 2018

10u12 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Júlio César bergt handschoenen op

Júlio César heeft op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière gezet. Gisteren won hij zijn laatste wedstrijd met zijn club Flamengo in het Maracaná-stadion in Rio de Janeiro (2-0 tegen América MG). Na het laatste fluitsignaal nam César, door zijn ploegmaats op de schouders gedragen, afscheid van de fans.

Begin 2018 tekende César een contract bij Flamengo, de Braziliaanse club waarvoor hij in 1997 zijn profdebuut maakt. Verder verdedigde hij in zijn carrière de kleuren van onder meer Inter Milaan, Queens Park Rangers, Toronto FC en Benfica Lissabon. Vooral met Inter schitterde de Braziliaan. Hij veroverde met de Nerazzurri vijf titels, drie bekers en de Champions League (in 2010).

Julio Cesar stond ook 87 keer tussen de palen bij het Braziliaans nationaal team, waarmee hij aan drie WK's deelnam. Hij won met de Seleçao de Copa America (2004) en twee keer de Confederations Cup (2009 en 2013), maar beëindigde zijn interlandcarrière op het WK 2014 in eigen land in mineur. De Brazilianen verloren de halve finale met 1-7 van Duitsland.

Dallas wint van Philadelphia, Roland Lamah lukt assist

Roland Lamah heeft gisteren met Dallas een 2-0-zege geboekt tegen Philadelphia in de Major League Soccer (MLS). De linksbuiten was goed voor een assist.

Dallas kwam in de 64ste minuut op voorsprong via Mauro Díaz, die een strafschop omzette. Tien minuten later legde Maximiliano Urruti de eindstand vast, na een doorsteekbal van Lamah. De vijfvoudige Rode Duivel stond de hele wedstrijd op het veld.

Na drie zeges en drie gelijke spelen is Dallas nog ongeslagen, New York City is de enige andere MLS-club waarvoor dit opgaat. Dallas staat voorlopig op de derde plaats in de Western Conference.

FULLTIME: With goals from Maxi Urruti and Mauro Diaz, FC Dallas beat Philly 2-0 on a cold and rainy night.#FCDvPHI | #ChallengeAll pic.twitter.com/ZbhVwcJiru FC Dallas(@ FCDallas) link