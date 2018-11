FT buitenland. Vertonghen viert na bijna twee maanden terugkeer bij Tottenham - Niemand verloor bij AS Monaco vaker de bal dan Tielemans De voetbalredactie

22 november 2018

16u41

Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Niemand verloor bij AS Monaco vaker de bal dan Youri Tielemans

Pijnlijke statistiek voor Youri Tielemans. Geen enkele AS Monaco-speler verloor dit seizoen in de Ligue 1 vaker de bal dan de 21-jarige Rode Duivel: namelijk 163 keer. Daarnaast wist Tielemans driemaal te scoren in elf wedstrijden. Nog meegeven: Monaco staat met slechts zeven punten nog altijd gedeeld laatste in de Franse hoogste klasse.

163 - Youri Tielemans a perdu 163 ballons en Ligue 1 2018/19, plus que tout autre Monégasque. Frite.#AskOptaJean https://t.co/jzaWKQe2Ke OptaJean(@ OptaJean) link

Engelse voetbalclub Oldham Athletic start initiatief voor autistische fans

Toen enkele wedstrijden geleden een supporter met autisme zijn favoriete voetbalploeg Oldham Athletic niet kon aanmoedigen door files en luide prikkels, ging bij de clubleiding van de Engelse vierdeklasser een belletje rinkelen. Als eerste club in de Engelse voetballiga biedt Oldham Athletic vanaf nu elke wedstrijd fans met autisme een speciaal hulppakket aan om hun beleving van de voetbalwedstrijd te verbeteren.

Het gratis hulppakket bevat naast een geluidsdichte hoofdtelefoon ook een plattegrond van het stadion, een clubmedaille, een fidget spinner om stress tegen te gaan en een speciale ‘Autism Awareness Card’, die ze aan aan stewards en clubpersoneel kunnen tonen om assistentie te vragen. De eerste wedstrijd maakten alvast negen toeschouwers gebruik van een hulppakket.

Voor de 28-jarige middenvelder Dan Gardner van de Engelse voetbalploeg ligt het initiatief nauw aan het hart. Afgelopen jaar werd bij het driejarig zoontje van de Britse voetballer autisme geconstateerd. Samen met de clubleiding en zijn medespelers zette Gardner zijn schouders onder het project.

De Britse voetbalwereld reageert alvast positief. Voetbalcommentator Jimmy Wag van BBC Radio Manchester heeft zelf een 18-jarige zoon met autisme en is blij verrast: “Het probleem van een voetbalwedstrijd voor een autistisch kind is de overvloed aan externe prikkels. Ik ken enkele autistische kinderen met een echte passie voor voetbal en daarom ben ik onder de indruk.”

Bij Oldham Athletic speelt sinds dit seizoen ook een Belg in het eerste elftal. Jonathan Benteke, jongere broer van Rode Duivel Christian Benteke, kwam al in negen wedstrijden in actie en wist twee doelpunten te scoren.

Every one of our fans mean something. @OACT #oafc https://t.co/xSxUNXrKzG Oldham Athletic AFC(@ OfficialOAFC) link

Jan Vertonghen viert terugkeer op training bij Tottenham

Jan Vertonghen heeft vandaag de groepstrainingen hervat bij Tottenham. Dat maakten de Spurs bekend op hun website. De 31-jarige Rode Duivel stond een kleine twee maanden aan de kant met een hamstringblessure. Mousa Dembélé (enkel) werkt intussen verder aan zijn terugkeer in het gespecialiseerde revalidatiecentrum Aspetar in Qatar. Vertonghen viel op 29 september geblesseerd uit tijdens de uitwedstrijd bij Huddersfield (0-2). De verdediger miste zo vier interlands met de Rode Duivels, drie in de Nations League (2x Zwitserland en IJsland) en één vriendschappelijk (Nederland). Voor Tottenham miste hij negen wedstrijden.

Tottenham gaf verder ook updates over verdedigers Davinson Sanchez, Danny Rose en Kieran Trippier. Sanchez kampt met een verrekking in de hamstrings en mist zeker de derby van zaterdag tegen Chelsea. De Spurs hopen hem voor het einde van het jaar te kunnen recupereren. Rose en Trippier kampen beiden met liesblessures. Rose staat dichtbij het hervatten van de groepstrainingen, Trippier hoopt dat aan het einde van de maand te kunnen doen.

Tottenham staat na twaalf speeldagen op de vierde plaats in de Premier League. Het telt 27 punten, vijf minder dan leider Manchester City. Zaterdag ontvangen de Spurs op Wembley Chelsea, dat als derde één puntje meer heeft.

Back just in time for the London derbies 💪🏼 pic.twitter.com/vqQNNMZjm0 Jan Vertonghen(@ JanVertonghen) link

Sevilla gaat André Silva definitief inlijven

Sevilla gaat André Silva definitief overnemen van AC Milan. Dat beloofde technisch directeur Joaquín Caparrós vandaag aan verschillende Spaanse media. Sevilla huurt de 23-jarige aanvaller uit Portugal dit seizoen nog van AC Milan. De huidige nummer twee van de Spaanse competitie heeft vast laten leggen dat het Silva aan het einde van het seizoen voor 38 miljoen euro mag kopen. “Ik kan onze fans geruststellen”, meldde Caparrós. “We gaan hem zeker een meerjarig contract geven.”