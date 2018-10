FT buitenland. Vertonghen out tot december - AS Monaco zet coach Leonardo Jardim op de keien Redactie

11 oktober 2018

15u25

Vertonghen terug in december

Tottenham verwacht dat Jan Vertonghen in december opnieuw voluit zal kunnen trainen, zo melden de Spurs vandaag. De verdediger liep op 29 september een hamstringblessure op tijdens het uitduel tegen Huddersfield Town (0-2 zege). De blessure werd de voorbije twaalf dagen nauwkeurig opgevolgd, zo klinkt het. "Bijkomend onderzoek heeft een goede eerste reactie op de revalidatie aangetoond."

Vertonghen werd door bondscoach Roberto Martinez niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League-confrontatie met Zwitserland (vrijdag) en de vriendschappelijke interland tegen Nederland (16/10) in Brussel. Ook de Nations League-wedstrijden tegen IJsland (thuis op 15/11) en in Zwitserland (18/11) dreigt Vertonghen te missen.

Monaco zet Jardim op de keien

AS Monaco zet een punt achter de samenwerking met coach Leonardo Jardim. De club van Youri Tielemans en Nacer Chadli staat na negen speeldagen pas achttiende in de Ligue 1. Een opvolger werd nog niet aangeduid.

De 44-jarige Jardim stond sinds 2014 aan het roer bij AS Monaco, dat hij in 2017 naar de Franse landstitel leidde. De club bereikte dat jaar ook de halve finale van de Champions League, onder meer dankzij toptalent Kylian Mbappé. Jardim stond 233 wedstrijden aan het hoofd bij de Monegasken.

"Ik ben dankbaar en fier dat ik AS Monaco meer dan vier jaar heb kunnen trainen", zegt Jardim, die eerder ook onder meer Braga, Olympiakos en Sporting Lissabon coachte. "Ik heb altijd het beste van mezelf gegeven en met passie gewerkt. We hebben samen grote overwinningen geboekt en die herinneringen zullen me altijd bijblijven."

AS Monaco zit in de Champions League in de poule van Club Brugge, samen met Atletico Madrid en Borussia Dortmund. Net als blauw-zwart kon de Franse topclub nog geen punt sprokkelen. Op 24 oktober komt AS Monaco op bezoek in het Jan Breydelstadion, op 6 november trekken de Bruggelingen naar het prinsdom.