FT buitenland. Vertonghen opnieuw speelklaar bij Spurs - Dader van bomaanslag op spelersbus Dortmund moet veertien jaar de cel in

27 november 2018

Jan Vertonghen opnieuw speelklaar bij Spurs

Tottenham Hotspur kan woensdagavond tegen Inter op de vijfde speeldag in groep B van de Champions League opnieuw rekenen op Rode Duivel Jan Vertonghen, die hersteld is van een hamstringblessure. “Hij is speelklaar. Jan heeft de voorbije drie à vier weken zo hard gewerkt om er opnieuw te staan”, bekende coach Mauricio Pochettino.

Vertonghen zat afgelopen weekend al terug in de selectie voor de Londense derby tegen Chelsea, maar bleef toen de hele wedstrijd op de bank. Sinds vorige week traint hij opnieuw met de groep mee, na een inactiviteit van een kleine twee maanden. De verdediger viel op 29 september geblesseerd uit tijdens de uitwedstrijd bij Huddersfield (0-2). Vertonghen miste zo vier interlands met de Rode Duivels: drie in de Nations League (2x Zwitserland en IJsland) en één vriendschappelijk (Nederland). Voor Tottenham miste hij negen wedstrijden.

Mousa Dembélé is intussen teruggekeerd uit Qatar, waar hij bij Aspetar revalideerde van een enkelblessure. De Rode Duivel zet de revalidatie voort in Londen. In principe komt de technisch begaafde middenvelder dit jaar niet meer in actie bij de Spurs.

Bayern moet ook Hummels missen tegen Benfica

Bayern München kan vanavond tegen Benfica op de vijfde speeldag in groep E van de Champions League geen beroep doen op verdediger Mats Hummels, die met een buikvirus aan de kant staat, zo maakte de Duitse Rekordmeister vandaag bekend.

De Duitse landskampioen kan daarnaast ook niet rekenen op de geblesseerden Tolisso, Coman, Thiago, James Rodriguez en Gnabry. Tegen Benfica heeft het geplaagde Bayern nog één punt nodig om zich te verzekeren van de achtste finales in de Champions League. Met tien punten uit zes wedstrijden staat de Beierse grootmacht aan de leiding in de groep, voor Ajax (8), Benfica (4) en AEK (0).

Europees loopt het dan ook wat beter dan in de Bundesliga, waar ze niet verder komen dan de vijfde plaats op reeds negen punten van leider Borussia Dortmund, de club van Rode Duivel Axel Witsel. Afgelopen weekend kwamen ze in eigen huis niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen Fortuna Düsseldorf, de voorlaatste in de stand. Bij de bezoekers nam Dodi Lukebakio alle treffers voor zijn rekening. Bayern-coach Niko Kovac kwam zo nog wat meer ter discussie te staan en heeft onmiddellijke resultaten nodig om in het zadel te blijven. Volgens sommige media is het echter al te laat en zou de Kroaat nog voor het einde van de week de bons krijgen.

Dader van bomaanslag op spelersbus Dortmund moet veertien jaar de cel in

Het Duitse gerecht heeft Sergueï Wenergold, de dader van de bomaanslag op de spelersbus van de Duitse topclub Borussia Dortmund in april 2017, vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. Hij werd schuldig bevonden aan poging tot moord. Daarvoor riskeerde de 29-jarige Wenergold een levenslange celstraf.

Toen de spelersbus van Dortmund op 11 april 2017 op weg was naar het eigen stadion voor de wedstrijd in de Champions League tegen AS Monaco, ontploften nabij het voertuig drie spijkerbommen. De explosieven waren langs de kant van de weg verstopt in een haag, maar maakten geen dodelijke slachtoffers. Toenmalig Dortmund-verdediger Marc Bartra liep door rondvliegend glas wel een handblessure op. De partij tegen Monaco werd nadien uitgesteld.

Wenergold gaf eerder al toe dat hij de bommen liet afgaan, maar weerlegde dat hij slachtoffers wilde maken. Het gerecht stapte niet mee in die redenering. Volgens de procureur wilde Wenergold wel zoveel mogelijk spelers om het leven brengen, om zo het aandeel van Borussia op de beurs te kelderen. Wenergold had hierop gespeculeerd en hoopte zichzelf op die manier te verrijken. Verscheidene spelers van Dortmund, waarbij Bartra, getuigden in de rechtbank over de impact die de aanslag op hun leven had.

Conmebol opent disciplinaire procedure tegen River Plate

De Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol heeft de disciplinaire procedure opgestart tegen River Plate naar aanleiding van de zware incidenten van zaterdagnamiddag met de spelersbus van Boca Juniors, zo maakte de Conmebol gisterenavond bekend. River Plate heeft nu tot deze avond tijd om bewijsstukken voor hun verdediging aan te leveren.

Zaterdagnamiddag werd de spelersbus van Boca zwaar onder vuur genomen door aanhangers van River Plate, op weg van het spelershotel naar El Monumental, voor de terugwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen, waardoor bijna alle ruiten sneuvelden. Vervolgens zouden de spelers volgens meerdere Zuid-Amerikaanse media blootgesteld zijn aan door de politie gebruikt traangas, wat voor braakneigingen en andere irritaties zorgde bij de Boca-spelers, die niet meer in staat waren te spelen. De wedstrijd werd eerst uitgesteld, vervolgens verplaatst naar zondag en tot slot op vraag van Boca opnieuw uitgesteld tot een nog te bepalen speeldatum. Beide clubvoorzitters zitten daarvoor vandaag in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion samen met Conmebol-voorzitter Alejandro Dominguez.

Uli Hoeness ontzegt Bayern-icoon toegang tot eretribune

Tussen Uli Hoeness en Paul Breitner, gewezen ploegmaats bij Bayern München, lijkt het voorlopig niet meer goed te komen. Op last van Hoeness, de dag van vandaag voorzitter, is het Bayern-icoon niet meer welkom op de eretribune bij de Duitse kampioen. “Ik heb een telefoontje gehad van een bestuurslid”, zegt de ex-middenvelder in Bild. “Namens Hoeness zei hij tegen mij dat ik de komende tijd geen toegang meer krijg tot de eretribune. Ik antwoordde dat ik zoiets wel had verwacht. Momenteel wil ik Hoeness of anderen sowieso even niet zien.”

Breitner had vorige maand na een gedenkwaardige persconferentie van Hoeness en co in de media hard uitgehaald naar de huidige leiding van Bayern. Hoeness, clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge en technisch directeur Hasan Salihamidzic spraken vorige maand schande van de manier waarop Bayern in hun ogen door journalisten en analisten werd bekritiseerd. “De vijandigheid kent geen grenzen. We zullen geen respectloze berichtgeving meer accepteren”, zo luidde de boodschap van de boze Bayern-top toen.