FT buitenland. Vertonghen nog zeker vier weken out

Tottenham is Jan Vertonghen een tijdje kwijt. De Engelse topclub gaat uit van een aantal weken. Een exacte periode willen de Spurs er nog op niet plakken, maar de medische staf verwacht hem niet voor november terug. Of hij dan de interlands van half november haalt, valt nog af te wachten. Vertonghen voelde zaterdag tegen Huddersfield iets in de hamstring schieten. Na verzorging speelde hij verder, maar misschien was dat niet het slimste idee. Hij liep een scheurtje op. Aan de rust bleef hij binnen. Sowieso mist Vertonghen de Nations Leaguematch tegen Zwitserland (12 oktober) en de oefenpot tegen Nederland (16 oktober). Ook Moussa Dembélé moet passen met een dijblessure. (KTH)

Liverpool moet Naby Keïta met rugproblemen missen

Liverpool zal het allicht even zonder Naby Keïta moeten stellen. De 23-jarige Guinees moest woensdag op de tweede speeldag van Champions League-groep C op bezoek bij Napoli de partij al vroeg staken met rugpijn. Na de wedstrijd werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek, zo laten The Reds weten.

Over de ernst van de blessure is nog geen duidelijkheid. Keïta verblijft momenteel nog in het ziekenhuis en de beslissing is niet genomen of hij donderdag met de rest van de spelers terugvliegt naar Engeland.

In Napoli moest Keïta na twintig minuten het veld op een draagberrie verlaten. De thuisploeg won de wedstrijd uiteindelijk met 1-0, na een erg late treffer van Insigne. Zondag staat in de Premier League de kraker tussen leiders Liverpool en Manchester City op de planning, maar die lijkt de middenvelder sowieso te missen.