FT buitenland: Vermaelen speelt 90 minuten, Musonda krijgt nieuwe kans

Vermaelen speelt eerste minuten voor Barcelona

Thomas Vermaelen heeft dinsdagavond eindelijk zijn eerste speelminuten voor FC Barcelona afgewerkt. In het bekerduel tegen Murcia (0-3 winst) begon de linksvoetige verdediger in de basis. Het waren de eerste minuten voor Vermaelen bij Barcelona, nadat hij vorig jaar werd uitgeleend aan AS Roma. Dit seizoen speelde hij nog maar drie wedstrijden: voor de Rode Duivels tegen Griekenland en Bosnië-Herzegovina en gisterenavond dus in de Copa del Rey.

EPA Vermaelen beleeft een moeilijke periode bij Barcelona.

Musonda krijgt nieuwe kans tegen Everton

Charly Musonda Junior (21) krijgt vandaag een nieuwe kans voor Chelsea in de League Cup tegen Everton. “Ik denk dat dit een goeie opportuniteit is om jonge spelers een kans te geven”, zegt Antonio Conte. “Spelers zoals Charly Musonda, die in mijn ogen speelminuten verdienen.” Musonda haalde begin deze maand uit naar het Chelseabestuur, omdat tijdens de besprekingen over een nieuw contract een uitleenbeurt in januari ter sprake kwam. Daar wil de jongste Musonda niet van weten. Ook Conte zou onze landgenoot liever in zijn kern houden. Michy Batshuayi wordt eveneens aan de aftrap verwacht. Eden Hazard en Thibaut Courtois krijgen rust. Of Kevin Mirallas bij Everton minuten krijgt, valt nog af te wachten. Musonda scoorde vorige maand bij zijn debuut in de basis voor Chelsea, in de League Cup tegen Nottingham Forest. Van de 14 wedstrijden die de Engelse kampioen dit seizoen speelde, zat de belofteninternational 8 keer in de kern. Voorlopig kwam hij vier keer in actie. Goed voor 125 minuten. (KTH)

AP Charly Musonda scoorde in de vorige ronde van de Carabao Cup bij zijn debuut in de basis.

Eerste vonnis vandaag verwacht in FIFA-schandaal

De voormalige secretaris-generaal van de Guatemalteekse voetbalbond Hector Trujillo wordt vandaag de eerste voetbalbons die zijn straf kent in het FIFA-schandaal, waarbij tientallen personen door het Amerikaanse in beschuldiging gesteld zijn wegens corruptie. De rechtszaak over corruptie bij de FIFA gaat vanochtend plaatselijke tijd in Brooklyn van start.

Drie voormalige bobo's van de Latijns-Amerikaanse voetbalbonden pleiten onschuldig in de zaak, die in 2015 aan het licht kwam. Hun proces start op 6 november. Anderen, onder wie Trujillo, hebben eerder al schuldig gepleit en wachten enkel nog op de uitspraak.

De 63-jarige Trujillo, voormalig rechter en secretaris-generaal van de Guatemalteekse voetbalbond van 2009 tot 2015, werd in december 2015 gearresteerd op een Disney cruiseschip in Florida. Een maand later betaalde hij een borgtocht van 4 miljoen dollar en kon hij de cel verlaten. Hij staat sindsdien wel onder elektronisch toezicht.

AP Hector Trujillo kent vandaag zijn straf