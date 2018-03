FT buitenland: Vermaelen ontbreekt in kern door enkelblessure - FIFA laat voor het eerst sinds jaren '90 officiële matchen toe in Irak De voetbalredactie

17 maart 2018

Thomas Vermaelen ontbreekt in kern door enkelblessure

Thomas Vermaelen zit niet in de kern van FC Barcelona voor de competitiewedstrijd van morgen tegen Athletic Bilbao.

Op de clubwebsite laat de competitieleider in de Primera Division weten dat de Rode Duivel sukkelt met een enkelblessure. Het is voorlopig onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur is.

Vermaelen is sinds de terugkeer van concurrent Samuel Umtiti opnieuw bankzitter bij Barça.

Filipe Luis (Atletico Madrid) mag na kuitbeenbreuk nog hopen op WK

Filipe Luis is met succes geopereerd aan zijn kuitbeenbreuk. De linksachter van Atletico Madrid kreeg een plaatje in het been geplaatst en mocht zaterdag het ziekenhuis verlaten. De club verwacht dat hij er over acht weken opnieuw zal staan.

De 32-jarige Luis brak donderdagavond zijn linkerkuitbeen in de Europa Leaguewedstrijd tegen Lokomotiv Moskou. Hij moest toen na een duel in de tweede helft van het veld worden gedragen. De Braziliaan telt 31 caps achter zijn naam. In principe moet hij fit raken voor het WK in Rusland. Brazilië speelt zijn eerste groepsmatch over precies drie maanden, op 17 juni, tegen Zwitserland.

FIFA laat opnieuw interlands in Irak toe

De Wereldvoetbalbond FIFA zet het licht op groen om, voor het eerst sinds de jaren '90, op Irakese bodem opnieuw officiële wedstrijden te organiseren. FIFA-voorzitter Gianni Infantino kondigde het nieuws aan na afloop van een vergadering in Bogota.

Om veiligheidsredenen bleef de FIFA de voorbije decennia weg uit het door oorlog verscheurde Irak. Maar daar komt nu verandering in. "We laten toe dat er weer internationale wedstrijden van de FIFA worden gespeeld", zei Infantino. Als speelsteden wordt gedacht aan Erbil, Bassorah en Kerbala.

De Irakese voetbalbond noemt de beslissing "historisch". "Na decennia wachten is het moment eindelijk aangebroken. Dit is een historische kans en zet onze sport opnieuw op het juiste pad", luidt het.

Mogelijk worden de eerste internationale wedstrijden in april gespeeld. Het zou gaan om matchen van twee Irakese clubs in het kader van de Aziatische confederatiebeker.