FT buitenland. Vermaelen in selectie voor bekerduel Barça - "Carrasco betaalt ploegmaat 175.000 euro na gebroken neus”

Vermaelen in selectie voor bekerduel Barça - "Carrasco betaalt ploegmaat 175.000 euro na gebroken neus"

05 december 2018

10u11 0

Vermaelen in Barça-selectie voor bekerreturn

Thomas Vermaelen is weer wedstrijdfit. De 33-jarige Rode Duivel, die sinds oktober in de lappenmand lag met een hamstringblessure, heeft van Barcelona-trainer Ernesto Valverde een plaats gekregen in de selectie voor de terugwedstrijd van de 1/16de finales in de Copa del Rey, vanavond tegen Cultural Leonesa. Vermaelen liep de blessure medio oktober op, in de thuiswedstrijd van de Nations League tegen Zwitserland (2-1). Sindsdien stond hij aan de kant. Met de Rode Duivels miste hij zo de ontknoping van de poulefase van de Nations League, waar de Belgen na de 5-2-afstraffing in Zwitserland naast een plek in de Final Four grepen. Barça won de heenmatch bij derdeklasser Leonesa met 0-1.

Carrasco betaalt dure rekening voor gevecht op training

Slik. 175.000 euro: dat is volgens Chinese media het bedrag dat Yannick Carrasco op de rekening van Dalian Yifang-ploegmaat Jin Pengxiang gestort heeft. Het nieuws werd ons niet bevestigd, maar als het effectief klopt, betaalt Carrasco (die weliswaar 10 miljoen euro netto per jaar verdient) een dure rekening voor het gevecht op training waarbij hij de neus van Pengxiang brak. Niet het minst omdat hij door het incident ook al de interlands tegen IJsland en Zwitserland gemist had. Eerder weigerde Pengxiang een door Carrasco aangeboden tegemoetkoming van 10.000 euro. Het voorval betekent echter niet dat Carrasco uitgekeken is op China. Lokale kranten berichten dat de Belg de clubleiding heeft laten weten dat hij zin heeft in een extra seizoen bij Dalian. (VDVJ/PJC)

Letland op zoek naar andere bondscoach

Mixu Paatelainen stopt als bondscoach van Letland. Dat maakte de voetbalbond van het nummer 132 op de FIFA-ranking bekend. De beslissing viel na onderling overleg tussen beide partijen. De 51-jarige Fin stond sinds afgelopen mei aan het hoofd van Letland. In zes duels in de D-divisie van de UEFA Nations League kwam hij niet verder dan vier gelijke spelen, goed voor de derde plaats in een poule met Georgië, Kazachstan en Andorra. Paatelainen was eerder in zijn loopbaan al vier jaar bondscoach van Finland. De Letse bond heeft nog geen opvolger klaar. De nieuwe bondscoach zal meteen aan de bak moeten in de kwalificaties voor het EK 2020, die in maart volgend jaar starten. Letland komt uit in een poule met Polen, Oostenrijk, Israël, Slovenië en Macedonië.