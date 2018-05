FT buitenland: Vermaelen boekt ruime zege met Barça - Courtois met rugblessure in tribune - Juventus vernedert AC Milan in finale Coppa Italia De voetbalredactie

09 mei 2018

23u32 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over onze voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Manchester City breekt records, Tottenham mag naar Champions League

Manchester City heeft een inhaalwedstrijd van de Premier League met 3-1 van Brighton & Hove Albion gewonnen. Tottenham won met 1-0 van Newcastle.

Bij Manchester City startte Vincent Kompany, Kevin De Bruyne zat de hele wedstrijd op de bank. Danilo (16.) opende de score voor de kampioen, Leonardo Ulloa (20.) maakte kort daarna gelijk. Bernardo Silva (34.) bracht City nog voor de rust weer op voorsprong, Fernandinho (72.) breidde de score nog uit tot 3-1.

De overwinning leverde City enkele records op. Geen enkel team boekte meer zeges (31), verzamelde meer punten (97) en scoorde meer goals (105) in één seizoen in de Premier League.

Mousa Dembélé ontbrak bij Tottenham nog altijd met een enkelblessure. Ploegmaat Jan Vertonghen, die afgelopen weekend ook met de enkel sukkelde, stond gewoon in de basis. Toby Alderweireld begon op de bank en mocht zeven minuten voor tijd nog even opdraven. Harry Kane maakte na 50 minuten het enige doelpunt. Tottenham is derde in de stand en is na het puntenverlies van Chelsea zeker dat het bij de eerste vier zal eindigen en dus naar de Champions League mag.

Juventus met bekerwinst op weg naar dubbel

Juventus heeft in het Stadio Olimpico van Rome voor het vierde jaar op rij de Coppa Italia veroverd. De ploeg uit Turijn, die aanstaande zondag in hetzelfde stadion aan één punt genoeg heeft om kampioen te worden, won de Italiaanse bekerfinale met 4-0 van AC Milaan.

In minder dan tien minuten in de tweede helft was de wedstrijd gespeeld. Medhi Benatia kopte Juventus in de 56e minuut op 1-0 op aangeven van Miralem Pjanic. Vijf minuten later verdubbelde Douglas Costa de voorsprong. En drie minuten daarop stelde Benatia met zijn tweede treffer de zege veilig. Door een eigen doelpunt van Nikola Kalinic werd de eindstand 4-0.

Juventus speelt zondag bij AS Roma en kan dan de titel pakken. Napoli heeft met nog twee duels te spelen zes punten minder dan de koploper.

De "Oude Dame" heeft de Coppa Italia nu dertien keer in de prijzenkast en doet daarmee ruim beter dan de concurrentie. Roma won de beker negen keer en Inter Milaan staat met zeven bekerzeges ook nog op het podium. Behoudens mirakels wordt Juventus een 34e keer Italiaans landskampioen, ook een record, en pakt het zo voor de vierde keer op rij de dubbel.

Scorende Depoitre redt Huddersfield, Courtois met rugblessure in tribune

Chelsea en Huddersfield Town hebben vanavond 1-1 gelijkgespeeld in een inhaalwedstrijd van de Premier League. Laurent Depoitre scoorde voor de bezoekers, die nu zeker zijn van het behoud.

Thibaut Courtois ontbrak bij Chelsea met een rugblessure, meer informatie over de ernst van de blessure is er nog niet. Eden Hazard begon op de bank, maar mocht na 59 minuten wel zijn opwachting maken. Huddersfield stond toen op voorsprong, want Depoitre had kort na rust de score geopend. Hij werkte een snelle tegenaanval koeltjes af. Marcos Alonso tekende voor de gelijkmaker, al besefte hij dat zelf nauwelijks. Een verdediger van Huddersfield schoot de bal tegen het hoofd van Alonso geschoten en zo verdween het leder in doel.

LE MONSTRE doet z'n bijnaam alle eer aan! :muscle::boom: pic.twitter.com/eFLogd5wrA Play Sports(@ playsports) link

Vermaelen boekt ruime zege met Barça

FC Barcelona heeft vanavond een inhaalwedstrijd van de 34ste speeldag in de Primera Division met ruime 5-1-cijfers van Villarreal gewonnen. Rode Duivel Thomas Vermaelen maakte de 90 minuten vol. Het was de tiende keer in 36 wedstrijden in 'La Liga' dit seizoen dat Vermaelen de hele wedstrijd mocht uitspelen voor Barça, dat de landstitel al op zak heeft. Dat laatste deed de Catalanen echter niet op hun lauweren rusten. Coutinho opende de score, Paulinho en Messi maakten er nog voor de rust 3-0 van. Vermaelen en co slikten na de pauze een doelpunt van Sansone, maar Dembélé dikte in het slot met twee doelpunten nog aan tot 5-1. FC Barcelona is met nog twee speeldagen te gaan nog altijd ongeslagen.

Alex Ferguson heeft intensieve verlaten

Sir Alex Ferguson heeft de intensive care verlaten, zo heeft zijn ex-club Manchester United laten weten. De 76-jarige Schot werd zaterdag getroffen door een hersenbloeding en werd dezelfde dag met spoed geopereerd. "Sir Alex hoeft niet langer op de intensive care te blijven", meldde United via Twitter. "Zijn familie is overdonderd door alle steun en beterschapswensen, maar vraagt om privacy omdat dit van levensbelang is tijdens de volgende fase van herstel."

Ferguson is de meest succesvolle coach uit de geschiedenis van Manchester United met dertien landstitels en twee keer de Champions League. Hij stond vorige week nog op het veld in Manchester, waarbij hij een onderscheiding uitreikte aan vertrekkend Arsenal-trainer Arsène Wenger.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7 Manchester United(@ ManUtd) link

Sergi Roberto krijgt vier wedstrijden schorsing voor slag aan Marcelo

Barcelona-middenvelder Sergi Roberto is vier wedstrijden geschorst voor zijn slag aan Real-verdediger Marcelo tijdens de Clasico van vorige zondag (2-2). Dat meldt de Spaanse voetbalbond RFEF.

In de toegevoegde tijd van de eerste helft kreeg Sergi Roberto een rode kaart nadat hij Real-verdediger Marcelo een slag had gegeven. Volgens de tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond sloeg Sergi Roberto Marcelo op een "agressieve manier" zonder Marcelo daarbij te blesseren. Vier speeldagen schorsing is de lichtste straf die de Spaanse voetbalbond voor zulke fouten kan opleggen. Door de schorsing komt Sergi Roberto dit seizoen niet meer in actie voor Barcelona, dat al kampioen is.

Barcelona moet in de Primera Division nog drie wedstrijden afwerken. Woensdag speelt het de inhaalwedstrijd van de 34e speeldag tegen Villarreal, zondag trekt het naar Levante en op 20 mei ontvangt het op de laatste speeldag Real Sociedad.

Romelu Lukaku mist laatste twee Premier League-wedstrijden, ook Fellaini geblesseerd

Romelu Lukaku geraakt niet op tijd fit voor de laatste twee Premier League-wedstrijden van het seizoen. Dat zei Manchester United-coach José Mourinho op een persconferentie . Ook Marouane Fellaini sukkelt met een spierblessure.

Mourinho zei op de persconferentie dat Lukaku dit seizoen niet meer in actie komt in de Premier League door een enkelblessure. De Rode Duivel mist donderdag de uitwedstrijd tegen West Ham en zondag de laatste thuiswedstrijd tegen Watford. Mourinho is wel hoopvol dat Lukaku de FA Cup-finale tegen Chelsea op 19 mei zal halen.

De topscorer van Manchester United hinkte op 29 april in de topper tegen Arsenal (2-1) na vijftig minuten met een enkelblessure naar de kant. Lukaku revalideert momenteel in de Move to Cure-praktijk van Lieven Maesschalck in Antwerpen.

Op de persconferentie zei Mourinho ook dat Marouane Fellaini de wedstrijd tegen West Ham mist door een spierblessure. Hoelang hij geblesseerd aan de kant blijft, is momenteel nog niet bekend.

Tunesië heeft doelman beet

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft doelman Mouez Hassen de toelating gegeven om voor Tunesië uit te komen, zo maakte de Tunesische voetbalfederatie FTF aan het Tunesische nieuwsagentschap TAP bekend.

De doelman van de Franse tweedeklasser Châteauroux was bij de Franse federatie aangesloten, maar kreeg nu van de Wereldvoetbalbond de toestemming om te veranderen. Hij is in het bezit van de dubbele nationaliteit, net als Gent-verdediger Dylan Bronn en Leicester-verdediger Yohan Benalouane. Zij mogen al een tijdlang voor Tunesië uitkomen.

'De Adelaars van Carthago' houden een laatste stage voor het WK in het Zwitserse Verbier van 25 mei tot 5 juni. Er staan drie oefenwedstrijden op het programma voor de mannen van bondscoach Nabil Maaloul. Op 28 mei nemen ze het in Lissabon op tegen Portugal, op 1 juni spelen ze in Genève tegen Turkije en tot slot oefenen ze ook tegen Spanje op 9 juni in het Russische Krasnodar.

Tunesië is op het WK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G. De Tunesiërs beginnen hun WK op 18 juni tegen Engeland, alvorens België te treffen op 23 juni. Hun laatste groepsmatch is tegen Panama op 28 juni

Chadli moet West Brom aardige duit opleveren

Nacer Chadli (28) kan voor 19,5 miljoen euro vertrekken bij West Bromwich Albion dat sinds gisteren definitief veroordeeld is tot degradatie uit de Premier League. Dat is de clausule die in zijn nog twee jaar lopende contract is opgenomen. West Brom hoopt zo de transfersom te recupereren die de club in 2016 op tafel legde voor de Rode Duivel. Hij kwam over van Tottenham. Op het WK moet hij een transfer zien af te dwingen, maar na een rampseizoen staan de club niet in rijen aan te schuiven. Zeker niet voor dat bedrag.

Door kleine kwaaltjes en twee serieuze spierscheuren in de hamstrings speelde Chadli 277 minuten in 9 maanden. Zaterdag vierde hij zijn wederoptreden tegen Spurs, met een invalbeurt van 10 minuten. Zijn eerste wedstrijd in 2018.

AS Roma ziet wat in Justin Kluivert

AS Roma heeft de zinnen gezet op Ajax-aanvallder Justin Kluivert. De Italiaanse topclub is zeer gecharmeerd van de 19-jarige Ajacied en wil hem graag vastleggen. Ook Kluivert zelf zou een overstap wel zien zitten naar de club die dit seizoen de halve finale van de Champions League haalde.

Ajax en Kluivert zitten al maanden in een impasse over de contractverlenging van Kluivert waardoor een vertrek aanstaande is. Kluivert heeft een contract dat nog maar één jaar doorloopt. Ajax moet de speler daarom nu verkopen om nog aan hem te kunnen verdienen. De Amsterdamse club zou zo’n twintig miljoen euro willen ontvangen voor de linksbuiten die afgelopen seizoen definitief doorbrak in het eerste elftal.

Met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola komt de leiding van Ajax maar niet tot overstemming over een langer verblijf in Amsterdam. De clubleiding wil niet ingaan op de financiële eisen van Kluivert en zijn begeleider.

Neuer weer fit, maar "kan me geen WK voorstellen zonder wedstrijden op de teller"

Iets meer dan een maand voor de start van het WK in Rusland is het nog niet duidelijk of regerend wereldkampioen Duitsland kan rekenen op doelman Manuel Neuer.

De 32-jarige doelman traint al enkele weken terug mee bij Bayern nadat hij meer dan een half jaar buiten strijd was met een voetbreuk. Tot speelminuten voor de Rekordmeister kwam het echter nog niet en dat baart de doelman blijkbaar zorgen, nu de competitie in Duitsland bijna afgelopen is. "Ik kan het me niet voorstellen dat ik naar Rusland ga zonder wedstrijden op de teller", bekende Neuer. Bayern speelt dit seizoen nog twee officiële wedstrijden: komend weekend op de slotspeeldag van de Bundesliga tegen Stuttgart en op 19 mei de Bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt. Bayern-coach Jupp Heynckes bevestigde overigens dat de doelman dit seizoen niet meer in actie komt bij zijn club.

Neuer zegt tevreden te zijn met de vooruitgang die hij geboekt heeft tijdens zijn revalidatie, maar wil tegelijkertijd ook niets forceren. "Ik moet de juiste beslissing nemen voor mezelf, het team en het Duitse voetbal. Het komt er vooral op aan rustig te blijven. Met een polemiek helpen we niemand vooruit."

De Mannschaft is op het WK ingedeeld in een groep met Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni). Komende week maakt bondscoach Joachim Löw een voorselectie bekend waarmee er op 23 mei een oefenstage in Oostenrijk gestart wordt. Mogelijk selecteert Löw daarvoor vier doelmannen, met naast Neuer ook de huidige nummer een Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp en Bernd Leno. De definitieve 23-koppige WK-selectie moet begin juni aan de FIFA overgemaakt worden.