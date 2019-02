FT buitenland. Vermaelen alweer out bij Barça - Luzern ontslaat Weiler na dispuut met bestuur - Bayern zonder Boateng tegen Liverpool De voetbalredactie

18 februari 2019

13u01 0

Vermaelen heeft contractuur in rechterbeen

Thomas Vermaelen behoort niet tot de selectie van FC Barcelona die naar Lyon is vertrokken voor de heenmatch van de achtste finales in de Champions League. De verdediger is out met een contractuur in het rechterbeen. Vermaelen stond zaterdag nog 90 minuten op het veld tegen Real Valladolid (1-0 -zege). De Rode Duivel kwam pas eind januari terug uit blessure. Vermaelen lag dit seizoen al enkele keren in de lappenmand, hij speelde daardoor nog maar 677 minuten. Barça recupereert wel verdediger Samuel Umtiti, die hersteld is van een chronisch probleem aan de linkerknie. De Franse international kreeg groen licht van de medische staf om opnieuw te spelen. Mogelijk viert hij tegen Lyon al zijn rentree.

Bayern moet Boateng missen tegen Liverpool

Bayern München moet het dinsdagavond in Liverpool zonder verdediger Jérôme Boateng stellen in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League. Boateng sukkelt met een maag-darminfectie. Bayern vertrok vandaag richting Engeland. Ribéry zal zijn ploegmaats later op de dag achterna reizen. De Fransman werd zondagnacht voor de vijfde keer vader. Kingsley Coman ging wel aan boord van het vliegtuig. De Franse vleugelspeler bezeerde zijn enkel vrijdag in de competitiematch tegen Augsburg (2-3-zege). Coman, die in die partij twee keer scoorde, raakt mogelijk speelklaar voor de kraker op Anfield.

Weiler buiten bij Luzern

Terwijl Anderlecht een stapje richting play-off 1 zette, moet ex-coach René Weiler op zoek naar een nieuwe job. Zijn club Luzern schoof hem aan de kant na een hoog oplopend meningsverschil met het bestuur. “De voorbije weken is duidelijk geworden dat het dispuut tussen de hoofdcoach en de sportieve leiding onoverkomelijk was", schrijft de club in een mededeling. “De meningen over de kwaliteit van de spelerskern en de verdere ontwikkeling van de ploeg verschilden dusdanig dat een afscheid zich opdrong.”

Weiler was pas sinds afgelopen zomer aan de slag bij de Zwitserse middenmoter. Luzern staat momenteel op de zevende plaats in de Super League. (NVK)