FT buitenland: Ventura ligt buiten bij Italië na mislopen WK - Klopp niet op training Liverpool na bezoek aan ziekenhuis

Ventura ontslagen door Italiaanse voetbalbond

Gian Piero Ventura is ontslagen als bondscoach van Italië. De 69-jarige trainer moet vertrekken wegens het mislopen van het WK 2018 met de La Squadra Azzurra. Italië speelde maandagavond in Milaan met 0-0 gelijk tegen Zweden in de beslissende play-off, na de eerdere 1-0 nederlaag in Stockholm. De viervoudig wereldkampioen ontbreekt daardoor voor het eerst sinds 1958 op een WK.

Ventura besloot na afloop van het duel met Zweden om zijn excuses aan te bieden voor het feit dat Italië voor het eerst in zestig jaar zal ontbreken op een wereldkampioenschap: "Ik bied mijn excuses aan voor het resultaat, maar niet voor het harde werken dat de ploeg vandaag heeft laten zien. Maar ik besef natuurlijk dat resultaat het belangrijkste is. Deze wedstrijd heeft in ieder geval laten zien dat er niets stuk is in de nationale ploeg en het enige wat ik nu nog kan doen, is mijn verontschuldigingen aanbieden voor het resultaat."

Ventura is al sinds 1979 actief als coach in het Italiaanse profvoetbal bij een waslijst aan clubs. Van 2011 tot 2016 was hij werkzaam bij Torino. Na het EK 2016 nam hij het roer over van Antonio Conte, die naar Chelsea vertrok. In de Italiaanse media wordt de naam van Carlo Ancelotti, die onlangs werd ontslagen door Bayern München, veelvuldig genoemd als nieuwe bondscoach voor La Squadra Azzurra.

Saint-Etienne en coach Oscar Garcia gaan uit elkaar

De Franse eersteklasser AS Saint-Etienne heeft op haar website het vertrek van hoofdcoach Oscar Garcia meegedeeld. De Spanjaard was de voorbije vijf maanden aan de slag bij de groenhemden, die momenteel zesde staan in de Ligue 1.

"De overeenkomst bevat geen ontslagvergoeding, omdat Oscar Garcia geen geld meer wilde van de club na zijn laatste match als hoofdcoach", bevestigden Les Verts op hun website. Julien Sablé, de huidig directeur opleidingen en voormalig kapitein van de club, neemt voorlopig de leiding over.

De 44-jarige Garcia tekende in juni een contract voor twee seizoenen bij Saint-Etienne, als opvolger van clubmonument Christophe Galtier. Hij kwam van RB Salzburg in Oostenrijk, waarmee hij twee maal kampioen was geworden.

"Oscar Garcia had zijn wens uitgedrukt om Saint-Etienne te verlaten", aldus de club. "De twee partijen hebben vervolgens een akkoord gevonden om vriendschappelijk uit elkaar te gaan. Ook de contracten van de assistenten van Garcia, Ruben Martinez, Enrique Sanz en Antonio Puche, werden ontbonden."

Liverpool-coach Klopp moet training missen door ziekenhuisbezoek

Premier League-club Liverpool moest het vandaag op training zonder haar hoofdcoach Jürgen Klopp doen. De Duitser besloot onverwacht verstek te laten gaan en zich te laten onderzoeken in een ziekenhuis. Dat maakten de Reds bekend op hun website.

Volgens de club van Rode Duivel Simon Mignolet voelde de Duitser zich niet goed, maar was zijn bezoek aan het ziekenhuis vooral uit voorzorg. "Hij wordt onderzocht door verschillende artsen en was daarom niet aanwezig bij de training. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat Jürgen langer in het ziekenhuis moet blijven. Hij mag vanavond weer naar huis, maar zal de komende dagen misschien wel nog verder onderzocht worden."

De 50-jarige Klopp staat sinds oktober 2015 aan het roer bij Liverpool. Voordien coachte hij ook als Mainz (2001-2008) en Borussia Dortmund (2008-2015).

Barcelona-verdediger Mascherano maand aan de kant met dijblessure

Barcelona zal een maand niet kunnen rekenen op Javier Mascherano. De 33-jarige Argentijn liep dinsdag in de met 4-2 verloren oefeninterland tegen Nigeria een spierletsel aan de dij op. Dat heeft Barça vandaag laten weten.

De onbeschikbaarheid van Mascherano kan betekenen dat Thomas Vermaelen meer speelminuten kan krijgen. De Rode Duivel komt dit seizoen in Camp Nou immers niet veel aan voetballen toe.

Barcelona voert na elf speeldagen de Primera Division aan met vier punten meer dan eerste achtervolger Valencia. Ook in zijn Champions League-poule staat Barça aan kop. Mascherano zal wel de twee laatste partijen van de groepsfase tegen Juventus (22/11) en Sporting Portugal (05/12) missen. De Clasico tegen Real Madrid op 23 december in de Spaanse hoofdstad haalt de Argentijn normaal wel.

Ribéry hervat groepstraining bij Bayern

Franck Ribéry heeft de groepstrainingen hervat bij Bayern München. Dat heeft het Duitse team bekendgemaakt. De 34-jarige Fransman viel begin oktober uit met een zware knieblessure.

Ribéry liep in de competitiewedstrijd tegen Hertha (2-2) een scheur op in de buitenste band van zijn linkerknie. Aanvankelijk werd gedacht dat de aanvaller pas begin volgend jaar opnieuw fit zou zijn, maar zijn revalidatie verliep voorspoedig.

Het contract van Ribéry loopt aan het einde van het seizoen af. De Fransman, sinds 2007 actief bij de 'Rekordmeister', mikt op een contractverlenging. Volgende week woensdag zakt Bayern af naar het Astridpark in het kader van de Champions League.

Aduriz blijft nog zeker tot 2019 voetballer bij Bilbao

Aritz Aduriz heeft zijn contract bij Athletic Bilbao verlengd tot 2019. Dat heeft de Spaanse club bekendgemaakt. In de overeenkomst is een opstapclausule van maar liefst veertig miljoen euro opgenomen. De 36-jarige Aduriz trof dit seizoen al negen keer raak. Hij maakte vier doelpunten in de Primera Division en vijf in de Europa League. Bilbao staat na elf speeldagen op de vijftiende stek in de Primera Division.

Aritz Aduriz has signed a new one year deal to 30 June 2019. Release clause €40m.

Voormalig Argentijns voetbalbestuurder pleegt zelfmoord

Jorge Delhon, een voormalige Argentijnse voetbalbestuurder die in opspraak gekomen is in het FIFA-schandaal, heeft zichzelf van het leven beroofd. Dat schrijven Argentijnse media. De zaak van Delhon werd gisteren nog besproken op het proces van het omkoopschandaal rond de wereldvoetbalbond FIFA, dat momenteel plaatsvindt in New York. Volgens de Argentijnse media zou de voormalige voetbalbestuurder enkele uren nadien onder een trein gesprongen zijn in de buurt van Buenos Aires.

Delhon zou betrokken zijn in een corruptieschandaal rond de toekenning van televisierechten van voetbalwedstrijden in zijn thuisland. Hij zou hierbij, toen hij werkte voor de overheidsinstelling Football for All die de televisierechten verdeelt, miljoenen dollars aan steekpenningen opgestreken hebben.

Former Argentine football official Jorge Delhon has committed suicide after accusations of taking bribe were leveled against him in trial.

Komt er een minitoernooi met WK-afvallers?

De Amerikaanse voetbalbond USFF wil volgend jaar in de zomer een minitoernooi organiseren met WK-afvallers, waaronder Nederland. Dat meldt ESPN op basis van bronnen bij de bond.

Andere landen die worden genoemd zijn Chili, Italië en Ghana. Volgens ESPN is nog niets beslist, laat staan dat iets duidelijk is over het format (één toernooi, reeks oefenduels). Eén ding is wel duidelijk: de afgevallen voetbalgrootmachten hebben komende zomer in de aanloop naar het WK voldoende tijd.

Butland een tijdje out met gebroken vinger

Stoke City zal het "allicht drie à vier weken" zonder doelman Jack Butland moeten stellen. Dat heeft assistent-manager Mark Bowen verklaard op de site van de Premier League-club. Butland brak vorige week tijdens een training van de Engelse nationale ploeg een vinger. "De blessure moet genezen, dat is het allerbelangrijkste", sprak Bowen. "Ik ben geen dokter, maar een dergelijke blessure kan tussen de drie en zes weken duren. Maar wij hopen op een revalidatie van drie à vier weken."

Stoke staat na elf speeldagen op de veertiende plaats in de Premier League. Butland stond in elk competitieduel dit seizoen onder de lat. Lee Grant zal hem maandag in de volgende wedstrijd tegen Brighton meer dan waarschijnlijk vervangen.

Vadis slachtoffer van inbraak, denkt aan vertrek

Speelt Vadis Odjidja (28) ook na nieuwjaar nog voor Olympiakos? De middenvelder twijfelt aan zijn toekomst in Griekenland nadat hij afgelopen weekend het slachtoffer was van een inbraak. Er werden geld en juwelen gestolen.

Odjidja woont in Glyfada, één van de betere wijken van Athene. Maar net om die reden ook het mikpunt van inbraken en overvallen. Hij was al de vijfde buitenlandse speler van Olympiakos die slachtoffer werd van een inbraak - bij Silvio Proto probeerden ze ook, maar daar was iemand thuis. Ook bij de spelers van AEK Athene wordt er om de haverklap ingebroken. Het toenemende onveiligheidsgevoel zorgt ervoor dat Odjidja, zijn vriendin - vooral bezorgd om hun vijf maanden oude dochtertje - eraan denken om in de winterstop alweer te vertrekken bij de Grieken. (FDZ)

Advocaat zet deur voor WK nog steeds open

Dick Advocaat heeft de hoop op het WK niet opgegeven. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels wist zich met het Nederlands elftal niet te plaatsen voor de eindronde in Rusland, maar staat naar eigen zeggen open voor een avontuurtje bij een land dat wél naar het WK gaat.

"Ik laat het nu gewoon op me afkomen'', zei Advocaat, die na de gewonnen oefeninterland tegen Roemenië (0-3) dan eindelijk bevestigde dat hij stopt bij Oranje. "Het WK? Dat zou natuurlijk heel aardig zijn.''

De zeventigjarige coach heeft naar eigen zeggen geen moment overwogen om toch langer door te gaan bij Oranje. "Als we volgend jaar weer echt beginnen, ben ik 71 jaar. En bij het volgende toernooi bijna 73. Er moet nu een nieuwe generatie opstaan. Dat besluit had ik al genomen toen ik tekende.''

Met zijn officiële afscheid bij Oranje zette Advocaat zichzelf weer in de markt. "Er speelt op dit moment eerlijkheidshalve niets. Maar ik heb ook pas net officieel bekend gemaakt dat ik stop bij het Nederlands elftal. Ja, ik word wel eens gebeld. Ik wacht nu gewoon af wat er op me af komt.''

Argentinië, zonder Messi, geeft 0-2-voorsprong uit handen

De Argentijnse nationale ploeg heeft vandaag zonder sterspeler Lionel Messi het oefenduel tegen Nigeria verloren. De Zuid-Amerikaanse ploeg ging in het het Russische Krasnodar met 2-4 onderuit.

Door treffers van Ever Benega en Sergio Agüero kwam Argentinië nog wel op een 2-0 voorsprong. Maar daarna namen de Nigerianen het heft in handen. Kelechi Iheanacho maakte voor rust de 2-1 en ook tijdens de pauze was het schrikken voor de Argentijnen.

In de kleedkamer viel Sergio Agüero immers om een nog onbekende reden op de grond. Hij werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. In een persbericht laat de Argentijnse voetbalbond intussen weten dat alles in orde is met de topschutter aller tijden van Manchester City. "Sergio verloor nooit het bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht voor preventieve medische controles. De speler is oké."

Dankzij twee doelpunten van Alex Iwobi kwamen de Nigerianen na rust op voorsprong en Brian Idowu legde de 4-2-eindstand vast. Zaterdag speelt Argentinië in Moskou tegen de Russen. Dat duel werd nipt met 1-0 gewonnen.

Italiaanse bond beslist vandaag over lot van bondscoach Ventura

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) zal morgen "een grondige analyse van de WK-kwalificatiecampagne maken en knopen doorhakken". Dat heeft FIGC-voorzitter Carlo Tavecchio vandaag gezegd, daags na de pijnlijke uitschakeling van Italië in de barrages om het WK van volgend jaar in Rusland.

Italië eindigde in zijn kwalificatiegroep op de tweede plaats achter het ongenaakbare Spanje, en liet zich in de barrages verrassen door een uitgekookt Zweden. Voor het eerst sinds 1958 mist de Squadra een WK-eindronde. "Deze uitschakeling heeft ons diep geraakt en we zijn enorm ontgoocheld", verklaarde Tavecchio. "Het is een sportieve mislukking die om oplossingen vraagt en daarom heb ik morgen (woensdag, nvdr.) een vergadering op de planning gezet. We moeten een analyse maken en bepaalde toekomstgerichte keuzes nemen."

Verwacht wordt dat de Italiaanse bond een beslissing zal nemen over bondscoach Giampiero Ventura. Het hoeft geen betoog dat het hoofd van de 69-jarige trainer na de voortijdige exit op het kapblok ligt. "Of ik bondscoach blijf hangt niet van mij af", reageerde Ventura na de wedstrijd. "Mijn geest is nu ook niet rijp om een beslissing te nemen. Ik ga samenzitten met de bond, en zal zeggen wat ik te zeggen heb. Ik zal luisteren en elke beslissing aanvaarden."

We are Zweden

Ook De Rossi en Barzagli stoppen bij Squadra na mislopen WK

Middenvelder Daniele De Rossi en verdediger Andrea Barzagli hebben maandagavond, na de pijnlijke uitschakeling van Italië in de barrages voor het WK van volgend jaar in Rusland, aangegeven dat ze stoppen bij de nationale ploeg. Dadelijk na het laatste fluitsignaal kondigde ook doelman Gianluigi Buffon zijn afscheid aan.

"Dit is de allergrootste sportieve ontgoocheling uit mijn loopbaan, een desillusie zonder voorgaande", sprak de 36-jarige Barzagli, die 73 caps telt. "Het is heel moeilijk om de nationale ploeg te verlaten. Ik vind geen passende woorden om er iets meer over te zeggen. Een tijdperk is afgesloten."

Zijn twee jaar jongere ploegmaat, die 117 maal het Italiaanse shirt droeg, deelde de teleurstelling. "Het doet pijn als ik eraan denk dat dit mijn laatste match voor Italië vormde", verklaarde De Rossi. "Na de match heerste er een begrafenisstemming. Verschrikkelijk."

De Rossi, Barzagli en Buffon waren de drie laatst overgebleven spelers die in 2006 de wereldtitel veroverden en nog op internationaal niveau actief waren.

