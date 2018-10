FT buitenland. Veelbesproken Ronaldo niet in Portugese selectie - Vertonghen nog zeker vier weken out Redactie

04 oktober 2018

14u05

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1

Portugese bondscoach laat Cristiano Ronaldo opnieuw uit selectie

De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft in zijn selectie voor de Nations League-wedstrijd tegen Polen (11/10) en de oefeninterland tegen Schotland (14/10) geen plaats voor Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, die ook de interlands in september liet schieten om zich beter in te werken bij zijn nieuwe club Juventus, staat de laatste dagen in het middelpunt van een storm. Volgens het Duitse magazine Der Spiegel zou de vedette in 2009 een Amerikaanse vrouw hebben aangerand in Las Vegas. CR7 ontkende de beschuldigingen onmiddellijk met klem en schreeuwde in enkele tweets zijn onschuld uit. Het dossier is in handen van de Amerikaanse politie. Een duidelijk verband tussen de verkrachtingszaak en de niet-selectie van Ronaldo is er vooralsnog niet.

Portugal begon de Nations League met een 1-0-zege tegen Italië in september.

Spaanse bondscoach Enrique geeft Wolverhampton-revelatie Jonny een kans

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft Wolverhampton-verdediger Jonathan 'Jonny' Castro voor het eerst opgeroepen voor 'La Roja'. Spanje oefent op 11 oktober tegen Wales in Cardiff, waarna het op de derde speeldag van de UEFA Nations League Engeland op 15 oktober in Sevilla ontvangt.

Enrique kon niet rekenen op Dani Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (FC Barcelone), Iñigo Martínez (Athletic Bilbao) en Isco (Real Madrid), die allen in de lappenmand liggen. Diego Costa, die woensdag in de Champions League met Atlético Madrid tegen Club Brugge (3-1) het veld verliet met pijn aan de dij, ontbreekt eveneens. Paco Alcácer (Borussia Dortmund), er twee jaar geleden voor het laatst bij, is opnieuw geselecteerd.

Voor Jonny, die eigendom is van Atlético, is het de eerste oproeping. De 24-jarige linkervleugelverdediger is bij Wolverhampton sterk op dreef en trof vorig weekend nog raak in de gewonnen wedstrijd tegen Southampton.

Na de oefengalop in Wales zet Spanje zijn parcours in de Nations League verder. 'La Roja' won zijn twee eerste wedstrijden in deze nieuwe competitie. De Spanjaarden openden met een 1-2-zege in Engeland, waarna vicewereldkampioen Kroatië in Elche met 6-0 in de pan gehakt werd.

Tottenham vier weken zonder Vertonghen

Tottenham is Jan Vertonghen een tijdje kwijt. De Engelse topclub gaat uit van een aantal weken. Een exacte periode willen de Spurs er nog op niet plakken, maar de medische staf verwacht hem niet voor november terug. Of hij dan de interlands van half november haalt, valt nog af te wachten. Vertonghen voelde zaterdag tegen Huddersfield iets in de hamstring schieten. Na verzorging speelde hij verder, maar misschien was dat niet het slimste idee. Hij liep een scheurtje op. Aan de rust bleef hij binnen. Sowieso mist Vertonghen de Nations Leaguematch tegen Zwitserland (12 oktober) en de oefenpot tegen Nederland (16 oktober). Ook Moussa Dembélé moet passen met een dijblessure. (KTH)

Liverpool moet Naby Keïta met rugproblemen missen

Liverpool zal het allicht even zonder Naby Keïta moeten stellen. De 23-jarige Guinees moest woensdag op de tweede speeldag van Champions League-groep C op bezoek bij Napoli de partij al vroeg staken met rugpijn. Na de wedstrijd werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek, zo laten The Reds weten.

Over de ernst van de blessure is nog geen duidelijkheid. Keïta verblijft momenteel nog in het ziekenhuis en de beslissing is niet genomen of hij donderdag met de rest van de spelers terugvliegt naar Engeland.

In Napoli moest Keïta na twintig minuten het veld op een draagberrie verlaten. De thuisploeg won de wedstrijd uiteindelijk met 1-0, na een erg late treffer van Insigne. Zondag staat in de Premier League de kraker tussen leiders Liverpool en Manchester City op de planning, maar die lijkt de middenvelder sowieso te missen.