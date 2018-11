FT buitenland: "Vechter" Nainggolan alweer fit - FIFA over zaak-Infantino: “Geen wetten of regels geschonden” Voetbalredactie

03 november 2018

Japanners zetten stap naar Aziatische CL-zege

Kashima Antlers heeft een grote stap gezet richting de winst van de AFC Champions League, de belangrijkste clubcompetitie voor Aziatische en Australische teams. De Japanse ploeg klopte in de heenwedstrijd van de finale in eigen huis het Iraanse Persepolis met 2-0. Beide doelpunten vielen pas na de pauze. De Braziliaan Léo Silva opende de score, waarna zijn landgenoot Serginho voor de 2-0 zorgde. Persepolis kon niet meer reageren en verloor Nemati in de extra tijd met een tweede gele kaart. De terugwedstrijd staat volgende zaterdag in Teheran op de planning. Beide ploegen werken hun eerste CL-finale ooit af. Vorig jaar ging het Japanse Urawa Red Diamonds met de eindzege aan de haal.

“Vechter” Nainggolan alweer fit

De wetten van de geneeskunde tellen niet voor Radja Nainggolan. De middenvelder viel twee weken geleden uit in de Milanese derby met een enkelblessure en zou een maand aan de kant staan. Maar ‘Il Ninja’ zit nu alweer in de selectie bij Inter voor de partij tegen Genoa. “Radja is een vechter”, prees coach Luciano Spalletti. “Hij kan wellicht een halfuur in actie komen.” Inter hoopt Nainggolan vooral klaar te stomen voor dinsdag, wanneer het Barcelona ontvangt in de Champions League.

FIFA over zaak-Infantino: “Geen wetten of regels geschonden”

In reactie op berichten dat FIFA-president Gianni Infantino in zijn tijd als secretaris-generaal van de UEFA Paris Saint-Germain en Manchester City zou hebben geholpen met het overtreden van de financiële regels, heeft de FIFA vrijdagavond in een verklaring gezegd ‘dat geen van de verhalen iets bevat dat erop wijst dat er een wet, statuut of regel is geschonden’.

De FIFA zegt in oktober “honderden vragen te hebben gekregen van een groep journalisten, die gebaseerd waren op privé- en interne e-mails en op andere informatie waartoe derden (illegaal) toegang hadden”.

“Het lijkt duidelijk dat de berichtgeving in sommige media slechts gericht is op één doel: een poging de nieuwe leiding van de FIFA te ondermijnen en in het bijzonder de president Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura”, aldus het statement van de wereldvoetbalbond. Om iedere twijfel te voorkomen, moet benadrukt worden dat GEEN van de verhalen ook maar iets bevat van wat maar in de buurt komt van het overtreden van enige wet, statuut of regel.”

Infantino zelf zegt in het statement ‘dat het hem altijd duidelijk geweest is dat hij in zijn pogingen om de FIFA te veranderen en te verbeteren, grote weerstand zou ondervinden’. “In het bijzonder van mensen die niet meer schaamteloos konden profiteren van het systeem waarvan ze deel uitmaakten. Maar dat is waarom ik ben gekozen en ik heb maar één focus: het voetbal wereldwijd te verbeteren en te ontwikkelen.”