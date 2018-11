FT buitenland. VAR maakt volgend seizoen intrede in Premier League - City-verdediger Mendy tijdje out door knieoperatie De voetbalredactie

15 november 2018

Videoref doet volgend seizoen zijn intrede in Engelse competitie

Vanaf volgend seizoen (2019-2020) zal ook in de Premier League met een video assistent referee (VAR) worden gewerkt. De clubs uit de Engelse hoogste klasse bereikten daarover vandaag een akkoord.

De VAR wordt in Engeland al gebruikt in bekertoernooien als de FA Cup en Carabao Cup maar nog niet in Premier Leaguewedstrijden. Daar komt volgend seizoen dus verandering in.

Om de VAR officieel te kunnen gebruiken, zal de Engelse Liga een formeel verzoek indienen bij de wereldvoetbalbond FIFA en de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat instaat voor de regels.

Nederlandse hoogste klasse blijft uit achttien clubs bestaan

De hoogste voetbalklasse in Nederland blijft uit achttien clubs bestaan. Het is de huidige eredivisieclubs niet gelukt een akkoord te bereiken over een inkrimping naar zestien teams (zoals in België). Dat zei Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, na de Vergadering van Vennoten die ging over de ‘Veranderagenda’ van de eredivisie.

“Er is geen benodigde meerderheid. We gaan wel een set aan veranderingen doorvoeren”, aldus Swart. Een van de uitgangspunten is dat voortaan twee clubs rechtstreeks uit de eredivisie degraderen en dat er dus ook twee clubs uit de eerste divisie direct promoveren. “Het uitgangspunt is dat de beste teams in de eredivisie spelen.”

Een andere gemaakte afspraak is dat clubs meer mee gaan werken met de clubs die actief zijn in de Champions League of Europa League. Er wordt beter gekeken naar speeldata, tijden en de duur van de winterstop in Nederland.

Daar staat tegenover dat de ‘kleinere’ clubs meer geld krijgen. “Europees spelende clubs gaan 5 procent van hun opbrengsten, dus opbrengsten die ze krijgen vanuit de UEFA, herverdelen onder de andere clubs in de eredivisie”, aldus Swart. Clubs die op kunstgras spelen, horen daar niet bij. “Een andere bron van inkomsten is het bedrag dat de eredivisie nu van de UEFA krijgt vanuit de zogenoemde solidariteitsgelden. Die worden nu evenredig verdeeld over de niet in Europa spelende eredivisieclubs. 15 procent van dat bedrag gaat voortaan naar de clubs uit de eerste divisie, mede bedoeld voor hun jeugdopleidingen.”

Man City tijdje zonder Mendy

Benjamin Mendy, verdediger bij Manchester City, heeft een operatie aan zijn linkerknie ondergaan. Daardoor is de Franse international enkele weken buiten strijd. Zijn club maakte de duur van zijn revalidatie niet bekend. Mendy speelde vorige zondag de volledige wedstrijd tegen stadsgenoot Manchester United (3-1) en moest zich daarna bij de Franse selectie melden voor de interlands tegen Nederland (vrijdag) en Uruguay (dinsdag). De Fransman moest echter afzeggen vanwege een pijnlijke knie. Nader onderzoek wees uit dat een ingreep noodzakelijk was. Mendy miste een groot deel van het vorige seizoen door een zware blessure aan zijn andere knie.