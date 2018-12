FT buitenland. Van ‘t Schip is trainer af bij PEC Zwolle - Ook Frosinone wisselt van coach - Rusland zoekt nieuwe bondsvoorzitter Redactie

19 december 2018

13u14

PEC Zwolle ontslaat trainer Van ‘t Schip

PEC Zwolle heeft een dag na de bekernederlaag tegen AZ (5-0) trainer John van ‘t Schip ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de huidige nummer vijftien van de Nederlandse Eredivisie.

Van ‘t Schip was anderhalf jaar trainer van PEC Zwolle, waar hij werd aangesteld als opvolger van Ron Jans. Zijn contract liep aan het einde van dit seizoen af. Assistent-trainer Peter de Gunst zit vrijdag op de bank wanneer PEC Zwolle de eerste helft van het seizoen afsluit tegen VVV-Venlo. De leiding van de club wil in de winterstop een nieuwe coach aanstellen.

De 54-jarige Van ‘t Schip beleefde een flitsende start met PEC Zwolle, dat als nummer vier van de Eredivisie aan de winterstop van het vorige seizoen begon. Daarna werden de resultaten slechter en slechter. De leiding van PEC Zwolle wilde lang pas in de winterstop met Van ‘t Schip over zijn toekomst praten. Na de smadelijke nederlaag tegen AZ werd toch besloten om afscheid van de oud-voetballer te nemen.

Van ‘t Schip was assistent van bondscoach Marco van Basten bij het Nederlands elftal. Hij trainde ook de jeugd van Ajax en werkte eveneens als assistent-trainer bij het eerste elftal van de club uit Amsterdam. Van ‘t Schip was ook coach van FC Twente, Chivas Guadalajara en Melbourne City.

Vitaly Mutko stapt op als voorzitter Russische voetbalbond

Vitaly Mutko heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Russische voetbalbond. Dat heeft de federatie bekendgemaakt. Sergei Pryadkin, voorzitter van de Russische Premier League, neemt voorlopig de taken van Mutko over. De nieuwe voorzitter wordt volgens Russische media op 22 februari aangeduid, wanneer de algemene vergadering van de bond plaatsvindt.

De 60-jarige Mutko, momenteel vicepremier, zette vorig jaar tijdelijk een stap opzij als bondsvoorzitter in aanloop naar het WK voetbal in Rusland. Ook trok hij zich terug uit het WK-organisatiecomité. Hij werd door het rapport McLaren aangeduid als een van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015. De voormalige minister van Sport werd hiervoor eind vorig jaar door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) levenslang verbannen van de Olympische Spelen.

Frosinone ontslaat coach Moreno Longo, Marco Baroni is vervanger

Frosinone heeft Marco Baroni (55) aangesteld als opvolger van Moreno Longo (42), die woensdag na anderhalf jaar bedankt werd voor bewezen diensten. De promovendus is na zestien speeldagen voorlaatste in de Serie A. Baroni was voor het laatst aan de slag bij Benevento, waarmee hij in 2017 naar de Serie A promoveerde. Negen opeenvolgende nederlagen bij het begin van vorig seizoen werden hem echter fataal.

Longo realiseerde vorig seizoen met Frosinone de promotie naar de Italiaanse hoogste divisie. De club slaagde er dit seizoen nog maar één keer in te winnen en telt vier punten meer dan hekkensluiter Chievo. Het heeft vijf punten minder dan Udinese, dat op de eerste veilige plek staat. Zaterdag gaat Frosinone op bezoek bij Udinese.