FT buitenland: Van Gaal: "Of ik met pensioen ga? Dat weet je binnen twee maanden" - ex-Anderlecht-aanvaller pakt uit met fantastisch doelpunt in MLS

FT buitenland:

27 mei 2018

18u52

27 mei 2018

Van Gaal: "Binnen twee maanden weet je of ik met pensioen ga"

De 66-jarige Louis van Gaal zit zonder club, maar in een interview met de NOS lijkt de trainer een terugkeer aan te kondigen. Op de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt werd de Nederlander gevraagd of hij met pensioen gaat. "Dat is nog maar de vraag. Binnen twee maanden zal je het weten", klonk het mysterieus.

Armenteros (ex-Anderlecht) pakt uit met fantastisch doelpunt

Samuel Armenteros, tegenwoordig uitkomend voor het Amerikaanse Portland Timbers, heeft een absolute wereldgoal gemaakt voor zijn club. De voetballer met een Zweedse moeder en een Cubaanse vader opende met een beauty - die veel deed denken aan het befaamde doelpunt van Dennis Bergkamp tegen Newcastle in 2002 - de score. Mede door een tweede goal van Armenteros won zijn ploeg met 2-3 van Colorado Rapids. Door de zege stijgt Portland naar de derde plek in de Western Conference.

Armenteros, that’s just rude. https://t.co/whDSUHK6e4 Dylan Walsh(@ dylanwalsh_) link

Guy Luzon gaat aan de slag bij Beitar Jeruzalem

Guy Luzon is de nieuwe coach van de Israëlische eersteklasser Beitar Jeruzalem. Dat maakte de club zelf bekend. De gewezen oefenmeester van Standard tekent er een contract voor één seizoen.

In december had Maccabi Haifa Luzon op straat gezet. Voordien was hij aan de slag bij Hapoel Tel Aviv, waar hij ook geen succesvolle periode kende.

Luzon leidde Standard in het seizoen 2013-2014 naar de tweede plaats in de Jupiler Pro League. In oktober 2014 stapte hij op bij de Rouches. In januari 2015 kreeg Luzon de toenmalige Engelse tweedeklasser Charlton Athletic onder zijn hoede, één van de clubs in het netwerk van Roland Duchâtelet. In oktober van datzelfde jaar kreeg Luzon er zijn C4.

גיא לוזון חתם במועדון לשנה והוא יהיה האיש על הקווים בעונה הקרובה. אנו מאחלים לגיא בהצלחה 💪🏽 #יאללהביתר💛🖤 Een foto die is geplaatst door null (@fcbeitar) op 27 mei 2018 om 11:20 CEST

Ciman speelt gelijk in laatste match voor afreis naar België

Los Angeles FC heeft op de twaalfde speeldag van de Major League of Succer (MLS) 1-1 gelijkgespeeld tegen DC United. Rode Duivel Laurent Ciman, die zijn laatste duel in clubverband afwerkte voor hij naar België afreist om aan te sluiten bij de selectie van de Rode Duivels, stond de hele partij op het veld.

De Uruguayaan Rossi (39.) bracht LA op voorsprong, maar de thuisploeg kreeg in de toegevoegde tijd van de eerste helft met een flinke tegenvaller af te rekenen. Jakovic (45.+2) pakte rood en zo moesten Ciman en co nog de hele tweede helft krampachtig hun voorsprong proberen te verdedigen. Dat lukte niet, Mattocks zorgde zes minuten voor tijd voor de gelijkmaker voor DC United.

In de tussenstand van de Western Conference blijven Ciman en LA tweede, op drie punten van leider Kansas. DC United is de rode lantaarn in het oosten.

Laurent Ciman zal komende week naar België afreizen om samen met de 28-koppige kern Rode Duivels de oefeninterland tegen Portugal van volgende week zaterdag voor te bereiden.