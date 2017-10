FT buitenland: Van der Vaart afgevoerd na ongelukkige kopbal - Hugo Broos stopt ermee in 2019 De voetbalredactie

07u47 8 Twitter

Strachan niet langer bondscoach van Schotland

Gordon Strachan (60) staat niet langer aan het hoofd van de Schotse nationale elf. Na het mislopen van het WK in Rusland is de samenwerking beëindigd, zo laat de Schotse voetbalbond (SFA) vandaag weten.



Strachan werd in 2013 bondscoach van zijn land. Hij greep met het team naast kwalificatie voor het WK 2014, het EK 2016 en nu dus ook het WK 2018. Omdat de Schotten afgelopen zondag niet verder kwamen dan een 2-2-draw in Slovenië, werden ze pas derde in hun groep. Engeland pakte de eerste plaats in poule F en het daaraan verbonden WK-ticket. Slovenië eindigde dankzij een beter doelpuntensaldo als tweede en mag de barrages afwerken.



"Na bijna vijf jaar vindt het bestuur de tijd rijp om een nieuwe richting in te slaan ter voorbereiding van de voorronde van het EK 2020 en de UEFA Nations League", zegt SFA-topman Stewart Regan.



Het laatste grote toernooi waarvoor Schotland zich kon plaatsen, was het WK van 1998 in Frankrijk.

AFP

Van der Vaart afgevoerd na ongelukkige kopbal

Rafael van der Vaart is na een ongelukkige kopbal op de training van zijn club FC Midtjylland afgevoerd met een ambulance.



"We nemen geen risico, daarom hebben we een ambulance gebeld om Rafael voor de zekerheid te laten controleren", zei trainer Jess Thorup op de website van de club. Van der Vaart is de tweede speler van Midtjylland die in korte tijd met hoofdletsel de training van de Deense club moet verlaten. Een week geleden liep Simon Kroon namelijk een hersenschudding op.



Thorup denkt niet dat de hoofdkwetsuur van Van der Vaart ernstig is. "Maar we behandelen dergelijke blessures met de grootste voorzichtigheid.''

Voorzitter Sion krijgt veertien maanden stadionverbod

De voorzitter van de Zwitserse eersteklasser FC Sion mag de volgende veertien maanden geen voetbalstadion meer betreden. De disciplinaire commissie van de Zwitserse federatie legde Christian Constantin die zware sanctie op nadat hij vorige maand na afloop van een wedstrijd een tv-analist enkele raken klappen had verkocht.



De feiten vonden op 21 september plaats na afloop van het competitieduel van Sion in Lugano (1-2). De Sion-preses ging toen commentator en ex-coach Rolf Fringer te lijf nadat die hem "een narcist met nul procent empathie" had genoemd. Fringer kreeg enkele klappen en viel op de grond.



Volgens de Zwitserse voetbalbond heeft Constantin "de gedragsregels duidelijk en ernstig geschonden" en de "waarden van het voetbal beschaamd".



De sterke man van Sion is de volgende veertien maanden niet meer welkom in de stadions tijdens matchen van de nationale competitie, beker en nationale ploeg. Hij moet ook een boete van 100.000 Zwitserse frank (86.500 euro) betalen. Constantin heeft vijf dagen de tijd om in beroep te gaan maar dat werkt niet opschortend.

photo_news

Arsenal mist Mustafi

Arsenalverdediger Shkodran Mustafi is door een hamstringblessure zes weken buiten strijd. De 25-jarige Duitse international blesseerde zich zondagavond in het WK-kwalificatieduel tegen Azerbeidzjan (5-1). "We zijn Mustafi zo'n zes weken kwijt", bevestigde Arsène Wenger, coach van de Gunners. "Ik denk niet dat hij beschikbaar zal zijn voor de volgende internationale break (9-14 november)." Arsenal komt zaterdag in de Premier League in actie op het veld van Watford. Volgende week wachten verplaatsingen naar Rode Ster Belgrado (in de Europa League) en Everton.

AFP Mustafi wordt van het veld geholpen in de interland vrijdag tegen Azerbeidzjan in Mainz.

Broos kondigt afscheid aan

In zijn boek 'Altijd weer winnen' kondigt Hugo Broos zijn afscheid als trainer aan. In samenspraak met vrouw Sonja heeft de 65-jarige coach beslist om in 2019 een punt te zetten achter zijn rijkgevulde trainerscarrière. Na 50 jaar in de voetballerij wil Hugo Broos, de huidige bondscoach van Kameroen, zijn trainerscarrière na de Africa Cup in eigen land beëindigen. In zijn boek 'Altijd weer winnen' geeft de gewezen speler van Anderlecht en Club Brugge tekst en uitleg bij zijn beslissing, die hij na het winnen van de Africa Cup begin dit jaar met zijn vrouw Sonja genomen heeft: "Ons leven heeft meer dan vijftig jaar in het teken gestaan van mijn voetballersbestaan. Dat is lang, heel erg lang. De triomf op de Africa Cup heeft me een schitterende voldoening gegeven. Mijn drang om mooi te eindigen heeft geloond." (TTV/VH)



"Soms heb ik het gevoel dat maar weinigen weten wat ik gepresteerd heb": Hugo Broos, de onderschatte waterdrager, werker en winnaar, vertelt zijn verhaal exclusief voor onze abonnees in HLN Plus. Proef nu 4 weken lang gratis.

AFP Hugo Broos als trainer van Kameroen.

Santfiet bondscoach Malta

Tom Saintfiet is de nieuwe bondscoach van Malta. De 44-jarige Belg volgt de Italiaan Pietro Ghedin op die zondag na 5,5 seizoenen een laatste keer op de bank zat tijdens het verloren kwalificatieduel tegen Slovakije (3-0). Saintfiet coachte in het verleden een resem nationale teams waaronder Zimbabwe, Ethiopië, Bangladesh en Trinidad en Tobago. De Kempenaar debuteert op 12 november tijdens de oefenmatch tegen Estland. (TTV)

photo_news Tom Saintfiet tijdens een passage bij Westerlo.

Chambers langer bij Arsenal

Calum Chambers (22) heeft zijn lot langer aan Arsenal verbonden. De Engelse verdediger ondertekende een contractverlenging tot 2021, zo bevestigen de Gunners op hun website. Chambers had nog een verbintenis tot 2019. Hij speelt sinds 2014 voor Arsenal, dat 20 miljoen euro voor hem betaalde aan Southampton. Vorig seizoen werd Chambers door de Londenaars uitgeleend aan Middlesbrough. De Engelsman, goed voor zo'n 60 wedstrijden in het Arsenalshirt, telt drie caps achter zijn naam, allemaal uit 2014.

EPA Calum Chambers scoort voor Arsenal.