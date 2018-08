FT buitenland. Valverde wil niet weten van vertrek Rakitic en Dembélé - 43 minuten stilte voor slachtoffers in Genua Redactie

24 augustus 2018

Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Valverde houdt Dembélé en Rakitic in Barcelona

FC Barcelona rekent voluit op de Franse winger Ousmane Dembélé en de Kroatische middenvelder Ivan Rakitic. De twee werden in de pers genoemd als mogelijke vertrekkers deze zomermercato. Coach Ernesto Valverdo sluit evenwel de deur voor een exit van zijn twee sterkhouders.

"Vanzelfsprekend reken ik op Dembélé, hij heeft al heel wat speeltijd achter zijn naam bij ons", zo verklaarde Valverde tijdens een persconferentie aan de vooravond van een verplaatsing naar Valladolid op de tweede speeldag van het Spaans kampioenschap. "Hij was al titularis in la Liga (3-0 tegen Alavés) en in de Spaanse Supercup (2-1 tegen Sevilla). We verwachten veel van hem", voegde de coach van de Blaugrana daar nog aan toe.

De voormalige vleugelspeler van Dortmund kwam in de zomer van 2017 over voor het monsterbedrag van 147 miljoen euro (inclusief bonussen). In zijn eerste seizoen bij Barcelona werd hij geplaagd door blessures, hetgeen de geruchten over een mogelijke exit deze zomer voedde.

De Catalaanse pers maakte deze week ook gewag van interesse van PSG voor Rakitic, die in de WK-finale nog verslagen werd door het Frankrijk van Dembélé (4-2). Valverde toonde zich vastberaden over het onderwerp Rakitic, de onbetwiste titularis bij Barça sinds zijn komst in 2014: "Ivan is een fundamentele speler in onze ploeg en natuurlijk reken ik op hem, want zijn statistieken spreken voor zich. We weten allemaal hoe belangrijk hij vorig seizoen was", sprak de coach. "Uiteraard begrijp ik dat, zoals wij geïnteresseerd zijn in spelers van andere clubs, ook andere clubs interesse kunnen hebben in onze spelers. Maar we rekenen op hem en ik verwacht dat hij blijft, zonder de minste twijfel", benadrukte Valverde nog. "We zijn hier niet om handel te drijven met onze spelers, we zijn hier om wedstrijden te winnen en om onze trofeeënkast te vergroten", klonk het nog.

Barcelona heeft zijn eerste verplaatsing van het seizoen voor de boeg, zaterdag op Valladolid. De laatste keer dat Messi en co er op bezoek waren, in 2014, wonnen ze met 0-1.

Genoa-fans houden "43 minuten" stilte voor slachtoffers

De supporters van Genoa, een van de twee clubs uit Genua die uitkomt in de Serie A, zullen zondag tijdens de wedstrijd tegen Empoli "43 minuten" stilte houden. Dat hebben de fans vandaag laten weten.

"Zondagavond kiezen we de weg van de stilte, uit respect voor zij die het leven op de brug verloren hebben", klinkt het in een mededeling. "Een oorverdovende stilte van 43 minuten, één minuut voor elk kind, arbeider, student, vader of moeder die vandaag niet meer bij ons zijn. We zullen tijdens de eerste 43 minuten niet met onze vlaggen zwaaien en onze spandoeken zullen we omdraaien om het stadion op een andere manier te kleuren. Onze stemmen zullen zwijgen."

Bij de instorting van de Morandi-brug in Genua op 14 augustus kwamen 43 mensen om. De wedstrijden van de eerste speeldag van beide Serie A-teams uit de stad, Genoa en Sampdoria, werden uitgesteld. De partij tussen Genoa en Empoli is dus de eerste wedstrijd na het drama die in het Stadio Luigi Ferraris gespeeld zal worden.

Klopp looft zijn doelman Alisson Becker, Karius op weg naar uitgang

Liverpool-coach Jürgen Klopp stak vandaag de loftrompet over zijn eerste doelman Alisson Becker, terwijl zijn voormalige nummer één Loris Karius, die na het drama in de Champions League-finale ook in de voorbereidingsmatchen op het nieuwe seizoen een paar keer blunderde, zich in de richting van een uitleenbeurt aan Besiktas begeeft. "Het is een goede speler, een hele goede speler (...). Hij biedt ons extra offensieve troeven", verheugde de Duitse trainer zich over zijn Braziliaanse doelbewaker.

Alisson werd in juli weggeplukt bij AS Roma voor het recordbedrag van 72,5 miljoen euro en heeft nog geen enkel doelpunt geïncasseerd tijdens de voorbije twee speeldagen in de Premier League.

Geen goed nieuws dus voor 'blunderdoelman' Karius, die sinds zijn monumentale flaters in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (3-1) afgeschreven lijkt bij Klopp. Ook in de voorbereidingsperiode deze zomer ging de doelman, wiens transfer in 2016 door Klopp zelf ingegeven was, een paar keer niet vrijuit. Zijn krediet bij The Reds lijkt stilaan opgebruikt, nu meerdere media hem aan de Turkse club Besiktas linken. De uitleenbeurt zou zo'n 2 miljoen euro opleveren voor Liverpool en zou zo'n 2 jaar duren.

Door het nakende vertrek van Karius 'promoveerde' Simon Mignolet opnieuw tot tweede doelman. Hij zal de club deze zomer hoogstwaarschijnlijk niet meer verlaten.

Pekerman ontbreekt op bank bij Colombia

Bondscoach José Pekerman ontbreekt op de bank bij Colombia tijdens de oefeninterlands tegen Venezuela (8 september) en Argentinië (12 september). De 68-jarige coach, die al sinds 2012 de leiding heeft over de nationale ploeg, onderhandelt met de bond nog steeds over een nieuw contract. Zolang niet duidelijk is of Pekerman doorgaat, worden zijn taken overgenomen door Arturo Reyes, coach van het Colombiaanse beloftenelftal.

Onder leiding van Pekerman was Colombia na zestien jaar afwezigheid weer van de partij op het WK 2014. In Brazilië bereikte het Zuid-Amerikaanse land de kwartfinales, waarin het gastland met 2-1 te sterk was. Colombia kwalificeerde zich ook voor het WK van deze zomer in Rusland. Daar strandde de ploeg van Pekerman in de achtste finales tegen Engeland, dat de strafschoppen beter nam.

UEFA bestraft Sparta Praag na wangedrag van fans

Sparta Praag moet na het wangedrag van zijn fans tijdens de heenwedstrijd van de tweede kwalificatieronde van de Europa League tegen het Servische Spartak Subotica zijn volgende Europese thuiswedstrijd zonder publiek afwerken. Dat heeft de disciplinaire commissie van de Europese voetbalbond UEFA vandaag beslist. De club uit de Tsjechische hoofdstad moet ook een boete van 100.000 euro betalen.

De wedstrijd in Novi Sad eindigde op 2-0. Sparta Praag won nadien de return met 2-1, maar dat was dus onvoldoende voor kwalificatie. Ook in de terugmatch maakten de Tsjechische supporters het bont, met een veldbestorming. Praag-aanvoerder Josef Sural pakte in de partij rood en moet hiervoor vier Europese duels brommen.

FIFA schorst Palestijnse bondsvoorzitter na oproep Messi's shirt te verbranden

De Wereldvoetbalbond heeft de voorzitter van de Palestijnse voetbalbond een schorsing van één jaar opgelegd, zo meldt de FIFA in een persbericht. Jibril Rajoub had in aanloop naar de (uiteindelijk geannuleerde) vriendschappelijke interland tussen Israël en Argentinië supporters opgeroepen om shirts en foto's van Lionel Messi te verbranden.

De schorsing gaat vrijdag in. Rajoub kreeg ook een boete van 20.000 Zwitserse frank (17.525 euro) voor het overtreden van artikel 53 (aanzetten tot haat en geweld) van de Disciplinaire Code van de FIFA.

Rajoub riep fans op om zich tot de Argentijnse voetbalbond te richten en shirts en foto's van de Argentijnse aanvoerder Lionel Messi te verbranden in aanloop naar de oefenpot die op 9 juni zou doorgaan in Jeruzalem. Uiteindelijk zag de Argentijnse federatie door de politieke spanningen af van de laatste vriendschappelijke interland van de Albiceleste voor het WK in Rusland.

De Laurentiis scherp voor zijn ex-trainer bij Napoli

Drie jaar lang stond Maurizio Sarri aan het roer van het Napoli van Dries Mertens, maar momenteel probeert hij zijn nieuwe club Chelsea naar zijn hand te zetten. In die drie jaar kon Sarri Napoli geen prijs schenken en dat zit voorzitter Aurelio De Laurentiis blijkbaar nog steeds dwars. "Het plezier van goed spelen blijft over, maar ook de bitterheid van niets winnen", vertelde De Laurentiis aan L'Equipe. "We gaven Sarri alles en in drie jaar tijd wonnen we niets." Voor zijn nieuwe trainer Carlo Ancelotti heeft de voorzitter van de Italiaanse club dan weer niets dan lof. "Ancelotti is een schitterende persoon die per ongeluk in de voetbalwereld belandde. Hij zou in elke branche buitengewone dingen doen omdat hij een serieuze kerel is. Een persoon die geen work koestert tegenover iemand. Hij straalt ook balans uit en dat is een zeldzame deugd." Afwachten of Ancelotti Napoli wel een prijs kan schenken.

Vermaelen als vervanger voor Jordi Alba?

Met de komst van Clément Lenglet bij Barcelona slinken de speelkansen van Thomas Vermaelen weer wat. Maar misschien liggen er elders wel mogelijkheden. Op de linksachter bijvoorbeeld. Omdat Lucas Digne naar Everton verkaste is Barça-trainer Ernesto Valverde naarstig op zoek naar iemand die Jordi Alba kan vervangen wanneer het nodig is. Bij de Spaanse sportkrant Marca komen ze dan snel uit bij de linksvoetige Thomas Vermaelen. "Hij maakte tegen Boca Juniors op die positie al speelminuten. De ex-speler van Arsenal paste zich perfect aan die positie aan", vertelt Marca. Tijdens de Amerikaanse tour van de blaugrana gaf Valverde op de linksachter ook kansen aan jonge snaken Juan Miranda en Marc Cucurella.

Vijf supporters van Burnley raken gewond in Griekenland

In de marge van het Europa Leagueduel tussen Olympiakos en Burnley zijn vijf supporters van de Engelse club gewond geraakt bij rellen. Een persoon kreeg een messteek in het been en werd in het stadion van de Griekse club medisch behandeld. De incidenten worden door de teams en de Griekse politie onderzocht, zo laten de Clarets op hun website weten.

Burnley, zonder de geblesseerde Steven Defour, verloor gisterenavond met 3-1 van Olympiakos in de heenwedstrijd van de play-offs om deelname aan de Europa League.