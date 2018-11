FT buitenland: Valt Lukaku nu zelfs naast de kern van Manchester United? - "Vechter" Nainggolan alweer fit Voetbalredactie

03 november 2018

08u28 0

Valt Lukaku nu zelfs naast de kern van Manchester United?

Geen Romelu Lukaku (25) vandaag in de kern bij Manchester United? Op de foto’s blijkt alvast van wel. Paparazzi op de luchthaven in Manchester spotten de Rode Duivel alvast niet bij de 21 spelers die afreisden naar Bournemouth. Mogelijk krijgt de vermoeide en in een vertrouwenscrisis verkerende spits extra rust van zijn trainer. (KTH)

“Vechter” Nainggolan alweer fit

De wetten van de geneeskunde tellen niet voor Radja Nainggolan. De middenvelder viel twee weken geleden uit in de Milanese derby met een enkelblessure en zou een maand aan de kant staan. Maar ‘Il Ninja’ zit nu alweer in de selectie bij Inter voor de partij tegen Genoa. “Radja is een vechter”, prees coach Luciano Spalletti. “Hij kan wellicht een halfuur in actie komen.” Inter hoopt Nainggolan vooral klaar te stomen voor dinsdag, wanneer het Barcelona ontvangt in de Champions League.

FIFA over zaak-Infantino: “Geen wetten of regels geschonden”

In reactie op berichten dat FIFA-president Gianni Infantino in zijn tijd als secretaris-generaal van de UEFA Paris Saint-Germain en Manchester City zou hebben geholpen met het overtreden van de financiële regels, heeft de FIFA vrijdagavond in een verklaring gezegd ‘dat geen van de verhalen iets bevat dat erop wijst dat er een wet, statuut of regel is geschonden’.

De FIFA zegt in oktober “honderden vragen te hebben gekregen van een groep journalisten, die gebaseerd waren op privé- en interne e-mails en op andere informatie waartoe derden (illegaal) toegang hadden”.

“Het lijkt duidelijk dat de berichtgeving in sommige media slechts gericht is op één doel: een poging de nieuwe leiding van de FIFA te ondermijnen en in het bijzonder de president Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura”, aldus het statement van de wereldvoetbalbond. Om iedere twijfel te voorkomen, moet benadrukt worden dat GEEN van de verhalen ook maar iets bevat van wat maar in de buurt komt van het overtreden van enige wet, statuut of regel.”

Infantino zelf zegt in het statement ‘dat het hem altijd duidelijk geweest is dat hij in zijn pogingen om de FIFA te veranderen en te verbeteren, grote weerstand zou ondervinden’. “In het bijzonder van mensen die niet meer schaamteloos konden profiteren van het systeem waarvan ze deel uitmaakten. Maar dat is waarom ik ben gekozen en ik heb maar één focus: het voetbal wereldwijd te verbeteren en te ontwikkelen.”