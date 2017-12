FT buitenland: Vadis naar Portugal?

Roemeense bondscoach: "Chipciu en Stanciu moeten weg"

Vadis naar Sporting Lissabon?

In de zoektocht naar een centrale middenvelder denkt Sporting Lissabon aan een Belg. Volgens betrouwbare Portugese media staat Vadis Odjidja (28) hoog op de verlanglijst van de Portugese topclub. Odjidja, die een verleden bij Anderlecht en Club heeft, is een basisspeler bij Olympiakos. Na een inbraak in zijn villa in Athene zou hij er graag vertrekken. (PJC)

"Chipciu en Stanciu moeten weg"

Als signaal kan het tellen. Cosmin Contra, bondscoach van Roemenië, heeft in de Roemeense pers verteld wat Alexandru Chipciu (28) en Nicolae Stanciu (24) eerder in een individueel gesprek te horen gekregen hadden. "Ik wil dat ze vertrekken bij Anderlecht. Het is noodzakelijk dat ze elke week spelen. Het maakt me niet uit waar: ze moeten spelen. Als hun situatie niet verandert, kan dat gevolgen hebben voor hun plek bij de nationale ploeg." Zoals eerder gemeld is paars-wit bereid mee te werken aan een oplossing, wellicht in de vorm van een uitleenbeurt. Chipciu en Stanciu komen onder Vanhaezebrouck nauwelijks aan spelen toe. (PJC)

