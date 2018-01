FT buitenland: United viert in Everton en brengt goed nieuws over Lukaku - Salah Arabisch speler van het jaar De voetbalredactie

Manchester City moet Gabriel Jesus een tijdje missen

Manchester City zal het een tijdje zonder haar Braziliaanse aanvaller Gabriel Jesus moeten doen. Dat bevestigde de club op haar website. Jesus liep zondag tijdens de competitiewedstrijd bij Crystal Palace (0-0) een blessure op aan de ligamenten van zijn knie. Verdere onderzoeken moeten uitmaken hoe lang de Braziliaan aan de kant staat.

Over Kevin De Bruyne hadden de Citizens nog geen nieuws. De Rode Duivel viel tegen Crystal Palace eveneens geblesseerd uit. Bij een tegenaanval in het slot van de wedstrijd werd De Bruyne genadeloos neergemaaid door Jason Puncheon. De Rode Duivel werd geraakt aan de rechterenkel en moest met een draagberrie afgevoerd worden.

Mohamed Salah wordt verkozen tot Arabisch Speler van het Jaar

De Arabische bond voor sportjournalisten (UAPS) heeft Liverpool-aanvaller Mohamed Salah bekroond als Arabisch Speler van het Jaar. De Egyptenaar haalde het voor de Syriërs Omar Khribin (Al-Hilal) en Omar Al-Soma (Al Ahli).

De 25-jarige Salah volgt op de erelijst de Algerijn Riyad Mahred (Leicester City) op. De Egyptenaar kende een memorabel jaar. Bij zijn nieuwe club Liverpool scoorde Salah al zeventien keer dit seizoen en dankzij een strafschop van de aanvaller plaatste zijn land zich voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Salah ziet ook nog bij de drie laatste genomineerden voor de trofee van Afrikaans Voetballer van het Jaar. Zijn concurrenten voor die prijs zijn zijn Senegalese ploegmakker bij Liverpool, Sadio Mane, en Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang.

Everton niet opgewassen tegen Man. United

Zonder Romelu Lukaku en Marouane Fellaini won Manchester United vanavond op het veld van Everton (0-2). Martial en Lingard tekenden met pareltjes voor de doelpunten op Goodison Park. In de stand wippen de mannen van Mourinho opnieuw over Chelsea naar plek twee.

Manchester United moet Lukaku maar een weekje missen

Romelu Lukaku is slechts één week onbeschikbaar voor Manchester United. Dat kondigden de Mancunians op nieuwjaarsdag aan op hun website. De hoofdblessure die de Rode Duivel zaterdag opliep in de partij tegen Southampton lijkt zo goed mee te vallen.

Lukaku moest tijdens het doelpuntenloos gelijkspel vroegtijdig het veld verlaten na een botsing met de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt. "Het is niet zo ernstig", liet ManU-coach José Mourinho optekenen. "Hij zal de eerste week van januari out zijn, maar enkel uit voorzorg."

Met ook Zlatan Ibrahimovic die out is, zit Mourinho met de handen in het haar voor de positie van diepe spits. "Zlatan zou de logische vervanger van Romelu zijn", aldus Mourinho. "We zullen nu anders moeten spelen, zonder targetman en met de kwaliteiten die we hebben. De spelers geven al het hele seizoen alles wat ze hebben."

Liverpool verovert late driepunter bij Burnley

Liverpool heeft op nieuwjaarsdag op de 22e speeldag van de Premier League de drie punten veroverd bij Burnley (1-2). Dejan Lovren bezorgde de Reds drie punten diep in blessuretijd de volle buit. Bij Liverpool stond Simon Mignolet opnieuw tussen de palen. Burnley rekende op Steven Defour op het middenveld.

Na zijn verplichte rustpauze tegen Leicester zaterdag stond Mignolet opnieuw paraat. De Truienaar moest zich in het slot gewonnen geven op een kopbal van Gudmundsson, maar zag Lovren - eveneens met het hoofd - Liverpool vier minuten in blessuretijd alsnog de overwinning bezorgen. Eerder had Mane op het uur de debatten geopend. De Senegalees vlamde een afgeweken voorzet van Alexander-Arnold snoeihard in de bovenhoek. Liverpool blijft in de tussenstand vierde, op vijftien punten van leider Manchester City. Revelatie Burnley blijft knap zevende, met tien punten minder dan de Reds.

Laurent Depoitre mocht voor Huddersfield de laatste tien minuten volmaken op bezoek bij Leicester. De spits kon niet voorkomen dat zijn team een 3-0 nederlaag leed. Mahrez (53.), Slimani (60.) en Albrighton (90.+2) zorgden voor een ruime thuiszege voor de Foxes. In het klassement is Leicester achtste, Huddersfield elfde.

Katrien Meire nieuwe CEO Sheffield Wednesday

Nauwelijks enkele dagen na haar vertrek bij Charlton Athletic, heeft Katrien Meire al een nieuwe uitdaging beet. Meire wordt de nieuwe CEO van de Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday. Dat maakte de Engelse tweedeklasser op nieuwjaarsdag bekend. Meire trok donderdag de deur achter zich dicht bij derdeklasser Charlton Athletic, dat (voorlopig) nog eigendom is van Roland Duchâtelet. Haar 'transfer' naar Sheffield Wednesday komt dan ook als een verrassing.

"Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging", stak Meire van wal op de website van de Owls. "Onze eigenaar heeft grote plannen met de club, zowel op korte als op lange termijn. Ik kijk ernaar uit om van start te gaan." Meire trok in januari 2014 de plas over om CEO te worden bij toenmalig tweedeklasser Charlton Athletic. De club degradeerde onder leiding van Meire naar derde klasse en de advocate kreeg, net als eigenaar Duchâtelet, bakken kritiek over zich heen. Haar nieuwe club Sheffield Wednesday staat momenteel op de zestiende plaats in de Championship, met 30 punten na 25 speeldagen.

