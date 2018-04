FT buitenland: United hoopt op Lukaku in finale FA Cup - Dembélé valt geblesseerd uit bij Tottenham De voetbalredactie

30 april 2018

22u40 2 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Tottenham te sterk voor Watford, Dembélé valt uit

Tottenham heeft vandaag de 36e speeldag in de Premier Legue afgesloten met een 2-0 zege tegen Watford. Jan Vertonghen was de enige Rode Duivel die de 90 minuten vol maakte voor de thuisploeg. Mousa Dembélé moest in de 63e minuut geblesseerd naar de kant. Toby Alderweireld bleef op de bank. Voor Watford speelde Christian Kabasele een volledige wedstrijd.

Dele Alli opende de score in de 16e minuut, Harry Kane legde drie minuten na rust de eindstand vast met zijn 27e van het seizoen. Alleen Liverpool-spits Mohamed Salah doet met 31 goals nog beter. Vertonghen kwam in de 68e minuut nog dicht bij de 3-0, maar trof de paal.

Over de ernst van de blessure van Dembélé, waarschijnlijk een spierblessure, is nog niets bekend. De Rode Duivel kon wel zelf van het terrein stappen.

In de stand blijft Tottenham vierde. De Londenaars naderden wel tot op één punt van nummer drie Liverpool, dat al een match meer speelde.

Manchester United hoopt op Romelu Lukaku in finale FA Cup

Manchester United verwacht zijn topscorer Romelu Lukaku zaterdag 19 mei op Wembley in stelling te kunnen brengen in de finale van de FA Cup tegen Chelsea. De Rode Duivel hinkte gisteren in de competitietopper tegen Arsenal (2-1) na 50 minuten met een enkelblessure naar de kant. Vandaag ging hij onder de scan. De resultaten daarvan zijn pas morgen bekend, maar volgens Engelse media is de medische staf van United optimistisch.

Volgens een eerste diagnose gaat het om een lichte blessure en de teamdokters verwachten dat de scan die diagnose zal bevestigen. De 24-jarige spits herstelt doorgaans snel en verliet zondag het terrein zodra hij voelde dat er een probleem was. "Als Lukaku aangeeft dat hij niet voort kan, is dat zo en dus heb ik hem onmiddellijk vervangen", verklaarde coach José Mourinho. "Door een klein pijntje laat hij zich niet afschrikken. Hij wil er altijd voor blijven gaan. Maar we zullen zien. Hij heeft nog drie weken voor de Cup Final." Wellicht houdt Mourinho zijn topscorer tot die laatste belangrijke afspraak van het seizoen uit voorzorg aan de kant.

Marouane Fellaini, die zondag de winning goal scoorde voor Manchester, staat volgens Mourinho dicht bij een contractverlenging. Het contract van de Rode Duivel loopt af en tal van clubs (PSG, Juventus, Monaco, Besiktas, West Ham, Leicester) hengelen naar zijn diensten. "Maar ik denk dat hij zal blijven", verklaarde Mourinho. "We zijn er bijna. Maar in voetbal is bijna niet genoeg. Ik zal pas tevreden zijn als ik zijn handtekening zie."

Juventus en Napoli spelen hun laatste twee wedstrijden op hetzelfde moment

Juventus en Napoli, de twee titelkandidaten in Italië, spelen hun laatste twee competitiewedstrijden op hetzelfde tijdstip. Dat heeft de Serie A bekendgemaakt. De beslissing kwam er op vraag van Napoli.

Op zondag 13 mei om 20u45 neemt Napoli het in Genoa op tegen Sampdoria, terwijl Juventus op hetzelfde tijdstip op het veld van AS Roma speelt. Een week later, op de 38e en laatste speeldag, ontvangt Napoli Crotone om 20u45. Op hetzelfde moment speelt Juventus thuis tegen Hellas Verona.

Op drie speeldagen van het einde staat Napoli vier punten achter Juventus.

Maradona weer op post bij Al-Fujairah

Diego Maradona heeft na drie dagen zijn baan terug. De Argentijnse voetballegende vertrok vrijdag bij Al-Fujairah SC, dat uitkomt op het tweede niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. Drie dagen later maakte het bestuur bekend dat besloten is om het toch nog een jaartje met elkaar te proberen.

De 57-jarige Maradona ging bijna een jaar geleden aan de slag bij Al-Fujairah. Afgelopen vrijdag liep zijn ongeslagen team promotie naar de hoogste afdeling mis door een gelijkspel tegen Khor Fakkan (1-1). Van de 22 competitieduels werden er elf gewonnen. De andere elf wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Al-Fujairah kan onder leiding van de teruggekeerde Maradona via de play-offs alsnog promoveren.

Einde seizoen voor Ciro Immobile?

Het seizoen van Ciro Immobile zit er hoogstwaarschijnlijk op, dat meldt de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. De spits van Lazio blesseerde zich afgelopen zondag aan de dij in de wedstrijd tegen Torino. Immobile moet nog bijkomende tests ondergaan, maar het ziet er niet goed uit voor de 28-jarige goalgetter.

Immobile is de topschutter in de Serie A met 29 doelpunten. Mauro Icardi kan nog over Immobile springen in de topschuttersstand. De 25-jarige spits van Inter vond de weg naar doel al 27 keer. Er staan nog drie speeldagen op het programma in de Italiaanse eerste klasse.

Salah boos op Egyptische voetbalbond

Mohamed Salah is woedend op de nationale voetbalbond van Egypte omdat die een portret van hem op een vliegtuig heeft gezet. Dat zou gebeurd zijn in samenwerking met telefoonmaatschappij WE. Salah heeft zelf een lucratief contract met Vodafone gesloten.

"Helaas is dit een grote belediging voor mij", twitterde Salah. "Ik had op iets meer respect gerekend."

De actie van de Egyptische bond komt op een ongelukkig moment. Salah lijkt de uitgelezen persoon om zijn nationale ploeg aan succes te helpen op het WK, waar Egypte in de groepsfase op gastland Rusland, Uruguay en Saudi-Arabië stuit.

Zidane twijfelt niet voor return tegen Bayern: "We weten wat we moeten doen"

Real Madrid verdedigt morgen in eigen huis in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League een 2-1 voorsprong tegen Bayern München. "We weten wat we moeten doen om finale te halen", verklaarde coach Zinédine Zidane in de aanloop naar het duel.

De club uit de Spaanse hoofdstad won enigszins gevleid in München. Bayern had de meeste kansen en kwam voor via Kimmich, maar treffers van Marcelo en Asensio hielpen een efficiënt Real toch nog aan de zege. "Ik vond de heenmatch goed", stelde de Franse coach. "Maar nu volgt uiteraard de return, waarin we moeten tonen dat we willen doorstoten. We kennen het belang van deze match en weten wat we moeten doen. Bayern gaat hier zonder complexen komen voetballen en een sterke partij op de mat leggen, maar wij zijn klaar. We moeten niet achteruit kruipen of speculeren op een bepaald resultaat, maar spelen om te winnen."

Positief is dat Real tegen Bayern mogelijk opnieuw op Isco kan rekenen. De middenvelder liep in de heenmatch in Duitsland een verstuiking op aan het acromioclaviculaire gewricht van de linkerschouder, maar trainde maandag mee met de groep. "We gaan met Isco, net zoals met Nacho die ook uit blessure terugkomt, geen risico nemen", legde Zidane uit. "Het allerbelangrijkste is dat ze 100% fit zijn. We zullen morgen de beslissing nemen of ze in actie komen."

Real kan voor het derde jaar op rij de beker met de grote oren winnen. Vorig jaar nam het in de finale de maat van Juventus (4-1), in 2016 klopte het stadsgenoot Atlético na strafschoppen. Dat was een heruitgave van de finale van 2014, die de Koninklijke na verlengingen won.

"Emre Can tekent voor vijf jaar bij Juventus"

Emre Can heeft volgens Italiaanse media met Juventus een akkoord over een verbintenis voor vijf seizoenen. De Duitse middenvelder is einde contract bij Liverpool. De 24-jarige Can, die al een tijdje out is door een rugblessure, zou bij Juventus een jaarloon van zes miljoen euro opstrijken. Volgens Tuttosport wordt de overgang deze week officieel bevestigd, na de terugwedstrijd van Liverpool tegen AS Roma in de halve finale van de Champions League.

Can draagt sinds de zomer van 2014 het shirt van de 'Reds', die hem weghaalden bij Leverkusen. In 37 wedstrijden maakte hij dit seizoen zes goals en gaf vijf assists. Bij de nationale ploeg staat zijn teller op twintig caps (één goal).

Robben haalt terugwedstrijd tegen Real niet

Arjen Robben mist dinsdagavond de return van Bayern München tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. De aanvaller heeft nog te veel last van een spierblessure die hij vorige week in de heenwedstrijd opliep. Robben sloeg zondag al de groepstraining van Bayern over en oefende individueel. "Hij moet zelf maar laten weten of het gaat", zei trainer Jupp Heynckes toen over de blessure van zijn 34-jarige buitenspeler.

David Alaba en Javi Martinez zijn wel op tijd fit voor de return in Madrid. Bayern verloor het thuisduel tegen Real met 1-2.

Barça viert titel en beker met rondrit

FC Barcelona viert de winst van de landstitel en nationale beker vandaag met een zegetocht door de stad. Thomas Vermaelen en zijn ploegmaats rijden vanaf 18 uur in een open bus door het centrum van Barcelona. Barça stelde gisteren de 25ste landstitel veilig door een 2-4-zege op Deportivo La Coruna. De 'blaugrana' waren eerder deze maand al veel te sterk voor Sevilla in de finale van de Spaanse beker (5-0).

FC Barcelona is nu al 41 competitiewedstrijden ongeslagen. Na Athletic Bilbao (1930) en Real Madrid (1932) kan het de derde ploeg in Spanje worden die de competitie afsluit zonder nederlaag. In 1930 en 1932 ging het seizoen wel niet over 38 wedstrijden, maar over slechts 18.