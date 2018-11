FT buitenland. Uli Hoeness ontzegt Bayern-icoon toegang tot eretribune De voetbalredactie

27 november 2018

Tussen Uli Hoeness en Paul Breitner, gewezen ploegmaats bij Bayern München, lijkt het voorlopig niet meer goed te komen. Op last van Hoeness, de dag van vandaag voorzitter, is het Bayern-icoon niet meer welkom op de eretribune bij de Duitse kampioen. “Ik heb een telefoontje gehad van een bestuurslid”, zegt de ex-middenvelder in Bild. “Namens Hoeness zei hij tegen mij dat ik de komende tijd geen toegang meer krijg tot de eretribune. Ik antwoordde dat ik zoiets wel had verwacht. Momenteel wil ik Hoeness of anderen sowieso even niet zien.”

Breitner had vorige maand na een gedenkwaardige persconferentie van Hoeness en co in de media hard uitgehaald naar de huidige leiding van Bayern. Hoeness, clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge en technisch directeur Hasan Salihamidzic spraken vorige maand schande van de manier waarop Bayern in hun ogen door journalisten en analisten werd bekritiseerd. “De vijandigheid kent geen grenzen. We zullen geen respectloze berichtgeving meer accepteren”, zo luidde de boodschap van de boze Bayern-top toen.