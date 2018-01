FT buitenland: UEFA-voorzitter Ceferin wil luxetaks voor clubs - Rugnummer Stanciu bij Sparta Praag is gekend Redactie

Stanciu poseert met truitje Sparta Praag

Na ruim anderhalf jaar verliet Nicolae Stanciu Anderlecht voor een avontuur bij Sparta Praag. De Tsjechische club legde zo’n vijf miljoen euro neer voor de Roemeen, die wederom het iconische rugnummer 10 zal dragen. Benieuwd of hij in de clubkleuren van Sparta Praag wél kan schitteren als aanvallende middenvelder.

UEFA-voorzitter Ceferin wil luxetaks voor clubs

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft vrijdag in de Zwitserse pers het idee van een luxetaks aangekondigd, om het evenwicht tussen de clubs te behouden.

"We bereiden een belangrijk strategisch document voor de toekomst voor. Het grootste probleem in het moderne voetbal is het concurrentieel evenwicht tussen de clubs", vertelde hij in de Zwitserse kranten La Tribune de Genève en 24 Heures. "We stellen daarbij een luxetaks voor, een belasting die clubs moeten betalen als ze te veel uitgeven. Dat geld gaat niet naar de overheid, maar naar de UEFA. We moeten nog beslissen hoe we die bedragen zullen herverdelen."